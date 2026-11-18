Sự kiện ra mắt phần game GTA mới đầu tiên sau 13 năm có thể khiến nhiều người xao nhãng công việc, gây thiệt hại cho nền kinh tế.

The Guardian ví von một "đại dịch" mới đang đe dọa Trái Đất, dự kiến bùng phát vào ngày 19/11 khi các văn phòng và công trường sẽ vắng tanh do nhân viên đồng loạt báo cáo xin nghỉ vì một căn bệnh bí ẩn.

Sự mong đợi dành cho Grand Theft Auto VI (GTA VI), phần game mới đầu tiên của thương hiệu này sau 13 năm, lớn đến mức hàng loạt tin tức liên tục cảnh báo về một "thảm họa" kinh tế do người lao động đồng loạt xin nghỉ việc để chơi game.

Thuật ngữ "cúm GTA" từng ra đời để chỉ làn sóng nghỉ ốm giả được cho là đã diễn ra khi GTA V phát hành năm 2013, và nay được dự đoán sẽ tái diễn khi GTA VI ra mắt trong tuần này.

Cơn sốt truyền thông

Hồi tháng 4, Strauss Zelnick, Giám đốc điều hành (CEO) của Take-Two Interactive, nhà phát hành GTA VI, từng nói đùa rằng "rất nhiều người sẽ gọi điện báo ốm vào ngày 19/11". Câu nói này đã tạo nên những tựa báo giật gân và nhiều bên lập tức hưởng ứng.

Màn ra mắt của GTA VI dự kiến sẽ khiến số lượng đơn xin nghỉ phép tăng đột biến. Ảnh: Rockstar Games.

"Một tựa game có thể làm đình trệ năng suất của nước Australia, gây thiệt hại 45,5 triệu USD ", kênh Nine News của Australia giật tít, dẫn lời một chuyên gia quan hệ công chúng.

Một ngày sau, 7News tiếp tục tuyên bố các công sở tại Australia chuẩn bị đối mặt với làn sóng xin nghỉ ốm tăng đột biến. Trang News.com.au thậm chí dự đoán ngày 19/11 sẽ là "ngày nghỉ ốm lớn nhất trong lịch sử Australia".

Tại Anh, tờ Daily Star dẫn nguồn một công ty nhân sự tuyên bố 1,2 triệu lao động nước này sẽ xin nghỉ phép năm để chơi GTA VI.

Trong khi đó, một dịch vụ so sánh băng thông rộng đưa ra con số lên tới 2,5 triệu người, bao gồm 900.000 người giả vờ ốm, dựa trên khảo sát 1.000 người.

Một nền tảng tuyển dụng AI toàn cầu khác khẳng định số đơn xin nghỉ phép năm cho ngày 19/11 đã tăng 29% trên toàn thế giới so với năm 2025. Một ấn phẩm game của Đức còn dự báo GTA VI sẽ "làm tê liệt thế giới việc làm".

Thậm chí, Cơ quan Thanh tra Công bằng Lao động Australia cũng phải lên tiếng trên Instagram để giải thích khi nào người lao động được phép nghỉ không lương, với lưu ý nhấn mạnh "không bao giờ áp dụng cho việc chơi game".

Đáng chú ý, cơ quan này nhắc nhở người sử dụng lao động có quyền yêu cầu bằng chứng y tế ngay cả khi nhân viên chỉ báo ốm một ngày.

Một tỷ USD toàn cầu sẽ bị "bốc hơi"

Nhiều nhà phân tích trong ngành công nghiệp game đều đồng ý với quan điểm GTA VI sẽ là một thành công thương mại khổng lồ đối với Rockstar Games và Take-Two Interactive.

Tuy nhiên, một số người tin rằng tựa game được mong đợi này cũng có thể gây ra những tổn thất kinh tế đáng kể tại Mỹ, một trong những thị trường quan trọng nhất của ngành game.

José García Montalvo, một nhà kinh tế học và giáo sư tại Đại học Pompeu Fabra ở Barcelona, ​​tin rằng xu hướng này có thể lan rộng đến mức gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ. Ông dự đoán rằng khoảng 1,5 triệu người sẽ nghỉ việc để dành cả ngày chơi GTA VI.

Các chuyên gia kinh tế ước tính GTA VI sẽ gây ra thiệt hại kinh tế khoảng 1 tỷ USD tại Mỹ. Ảnh: Rockstar Games.

Chuyên gia này tin rằng điều này có thể dẫn đến thiệt hại kinh tế khoảng một tỷ USD tại một quốc gia nơi loạt game Grand Theft Auto đã tạo được tầm ảnh hưởng lớn. Người chơi trong độ tuổi từ 18-30 dự kiến ​​sẽ nghỉ ốm hoặc nghỉ phép, làm giảm đáng kể năng suất tại một số công ty.

Montalvo tin rằng người hâm mộ sẽ tìm cách dành thời gian chơi GTA VI vào ngày ra mắt và sẽ không ngần ngại nghỉ việc nếu cần thiết. Theo ước tính của ông, năng suất ngắn hạn có thể giảm ít nhất 2%, trong đó lĩnh vực công nghệ được dự đoán sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nhà kinh tế học này cũng tin rằng tình trạng vắng mặt tại nơi làm việc có thể tiếp diễn trong vài ngày tới, khi mọi người theo dõi mọi thứ xung quanh GTA VI . Các buổi phát trực tiếp từ những người sáng tạo nội dung và các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội có thể làm hàng triệu người xao nhãng công việc của họ.

Một số công ty đã bắt đầu chuẩn bị cho khả năng vắng mặt và nghỉ ốm. Burger Motorsports, một công ty sản xuất ôtô, đã đưa ra thông báo cho khách hàng rằng họ sẽ tạm ngừng hoạt động vào ngày 19/11 vì nhiều nhân viên của họ dự định dành cả ngày chơi GTA VI .

Hãy nhìn vào những gì đã xảy ra với GTA V , tựa game ra mắt năm 2013 và tạm thời làm gián đoạn hoạt động tại nhiều công ty. Theo báo cáo, tỷ lệ vắng mặt tại nơi làm việc ở Mỹ đạt 6% trong số những người từ 18-35 tuổi.

GTA VI mang trọng trách lớn với thị trường khi các game thủ sẽ liên tục chơi trong 10 năm tới, thậm chí lâu hơn.

Rời San Andreas, GTA VI đưa người chơi đến tiểu bang hư cấu Leonida (dựa trên Florida) với trung tâm là Vice City. Hơn một thập kỷ để người dùng chờ đợi, Rockstar đứng trước áp lực "chưa từng có" để giúp trò chơi đáp ứng kỳ vọng, theo lời Rob Nelson, trưởng nhóm phát triển kiêm đồng giám đốc Rockstar North.

Khoản đầu tư về thời gian, tiền bạc, công sức cho GTA VI thậm chí được so sánh với "kiến tạo kỳ quan thế giới". Sức ép còn đến từ việc nếu thành công, đây sẽ là tác phẩm mà mọi người có thể chơi trong 10 năm tiếp theo, thậm chí lâu hơn.

GTA VI được dự báo là tựa game có chi phí sản xuất đắt nhất lịch sử. Ảnh: Rockstar Games.

Nhiều tin đồn cho biết GTA VI là tựa game có chi phí sản xuất đắt nhất lịch sử (ước tính 1- 1,5 tỷ USD ), dù chưa có xác nhận chính thức. Hiện tại, kỷ lục trên thuộc về Destiny với chi phí phát triển 140 triệu USD , chi phí quảng bá 360 triệu USD .

Tương tự nhiều tựa game khác, GTA VI được bán dưới dạng vật lý và kỹ thuật số (tải từ cửa hàng trực tuyến trên máy chơi game). Dù vậy, nhà phát hành cho biết phiên bản vật lý chỉ chứa mã tải game và không có đĩa.

Phiên bản vật lý được giao từ ngày 12/11, cho phép tải game để kịp chơi vào ngày phát hành chính thức (19/11).

Theo The Verge, người dùng đặt trước hoặc mua GTA VI trước ngày 20/11 sẽ nhận kèm gói Vintage Vice City. Vật phẩm trong bộ quà gợi nhớ đến phiên bản GTA: Vice City năm 2002, gồm xe ’55 Vapid Stanier, garage tại khu vực Ocean Beach, quần áo, kiểu tóc và skin vũ khí mang phong cách thập niên 80.

Khách hàng đặt trước phiên bản kỹ thuật số còn nhận một tháng thuê bao GTA Plus, chương trình thành viên dành cho chế độ GTA Online với tiền ảo, phiên bản xe đặc biệt, nhận miễn phí trang phục cùng một số đặc quyền.

Nếu trả 100 USD , phiên bản Ultimate Edition bao gồm các nội dung mở khóa theo cốt truyện như phương tiện di chuyển, vũ khí, trang phục, hình xăm và truy cập một số cửa hàng độc quyền trong game.