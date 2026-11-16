Jensen Huang có thể trở lại làm CEO Nvidia

Jensen Huang đang thảo luận khả năng trở lại vị trí CEO Nvidia nhờ sự ủng hộ từ các lãnh đạo Thung lũng Silicon.

Jensen Huang. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin từ Financial Times, Jensen Huang đang cân nhắc trở lại vị trí CEO Nvidia trong bối cảnh các đồng minh tại Thung lũng Silicon gây sức ép, buộc hội đồng quản trị công ty phục chức cho ông.

Huang được cho đã thảo luận với những người thân cận về khả năng trở lại vị trí cũ, kể cả khi hội đồng quản trị Nvidia điều tra cáo buộc xoay quanh bê bối tình ái của ông.

Một người ủng hộ Huang khẳng định đang tập hợp các lãnh đạo ở Thung lũng Silicon để vận động chiến dịch, bao gồm tìm kiếm sự hỗ trợ từ Nhà Trắng. Bản thân Huang ủng hộ các hoạt động này.

"Những nhân vật quan trọng của giới công nghệ, không tính các phòng thí nghiệm tiên phong, đều yêu mến Jensen", người này nhấn mạnh.

Quan điểm ủng hộ Huang trở lại ghế CEO Nvidia được nhiều nhân vật bày tỏ công khai. Trong đó, CEO Elon Musk của Tesla và CEO Tim Sweeney từ Epic Games nằm trong danh sách ủng hộ bức thư ngỏ, kêu gọi hội đồng quản trị Nvidia "đưa Jensen trở lại".

Kể cả sau khi từ chức, Huang vẫn nhận được sự trung thành tuyệt đối từ một số nhân viên. Nhiều người công khai kêu gọi ông quay lại và cùng ký vào bức thư trên.

Dù vậy, Financial Times cho biết chiến dịch phục chức có thể chịu phản đối từ Washington. Ngày 15/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi Nvidia "cải tổ mạnh mẽ" bộ máy lãnh đạo sau khi Huang từ chức.

Trên thực tế, Huang không nắm giữ cổ phần chi phối như nhiều nhà sáng lập doanh nghiệp khác, do đó không có quyền phủ quyết các quyết định của hội đồng quản trị.

Sau khi ông Huang từ chức, Giám đốc Tài chính Colette Kress đảm nhận vị trí CEO tạm quyền của Nvidia. Các lãnh đạo đang nỗ lực ổn định công ty trước khi công bố kết quả kinh doanh hàng quý vào ngày 17/11.

Jensen Huang trò chuyện cùng Alice Huang tại triển lãm Computex 2024 ở Đài Loan. Ảnh: Reuters.

Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ cuối tháng 10 khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ giữa Huang với Alice Huang, lãnh đạo công ty Megaspeed (trụ sở tại Singapore). Đến 11/11, New York Times đưa tin Huang còn có mối quan hệ với Kimberly Powell, Phó chủ tịch Chăm sóc sức khỏe tại Nvidia. Lần này, hội đồng quản trị công ty họp từ xa đến khuya và buộc Huang từ chức.

Kể cả những người ủng hộ Huang cũng không chắc quá trình phục chức diễn ra như thế nào. Một người trong nhóm thừa nhận hành vi quan hệ tình cảm với cấp dưới của ông "đủ căn cứ để sa thải".

Trước đó, Financial Times cho biết hội đồng quản trị Nvidia đã tiếp cận ứng viên tiềm năng là Rene Haas, hiện giữ chức CEO Arm. Tuy nhiên, công ty chưa khởi động quy trình tìm kiếm hay bổ nhiệm CEO chính thức.

Ngày 13/11, Brad Gerstner, nhà sáng lập Altimeter Capital, và Gavin Baker, lãnh đạo Atreides Management, công bố bức thư ngỏ gửi đến hội đồng quản trị Nvidia. Trong thư, họ yêu cầu cân nhắc "mọi phương án, bao gồm khả năng đưa Jensen trở lại".

2 lãnh đạo này viện dẫn "thành công vượt bậc dưới sự lãnh đạo của Jensen Huang trong thời gian dài, kết hợp tình hình bất ổn nghiêm trọng gần đây xoay quanh việc ông rời đi" là lý do để công ty cân nhắc đưa Huang trở lại.