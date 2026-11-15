Thung lũng Silicon muốn Jensen Huang trở lại

Làn sóng ủng hộ Jensen Huang đang lan rộng trong giới công nghệ Mỹ, làm dấy lên khả năng nhà đồng sáng lập Nvidia trở lại sau khi từ chức CEO.

Jensen Huang có sức ảnh hưởng lớn trong giới công nghệ Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

Theo Politico, giới công nghệ Mỹ đang thảo luận về khả năng Huang quay lại vị trí lãnh đạo sau quyết định từ chức ngày 12/11. Ông từng là một trong những tiếng nói có ảnh hưởng lớn tại Washington, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành AI.

Làn sóng ủng hộ xuất hiện cả bên trong Nvidia. Theo Wired, một bài đăng trên diễn đàn nội bộ kêu gọi hội đồng quản trị xem xét ý kiến nhân viên đã thu hút hơn 1.600 bình luận. Phần lớn ý kiến được ghi nhận bày tỏ mong muốn Huang trở lại.

Một nhân viên cho rằng công ty cần trao cơ hội thứ hai cho người đã xây dựng Nvidia suốt hơn 3 thập kỷ. Tuy nhiên, các bình luận này chưa phải một kiến nghị chính thức có chữ ký tập thể.

Bên ngoài Nvidia, nhiều doanh nhân và nhà đầu tư cũng phản đối quyết định thay đổi lãnh đạo.

“Đây là quyết định tồi tệ đối với Mỹ và phương Tây”, Martin Casado, thành viên quỹ đầu tư Andreessen Horowitz viết trên X.

Theo Bloomberg, Casado còn bày tỏ mong muốn Huang gia nhập Andreessen Horowitz nếu có cơ hội. Elon Musk cũng công khai thể hiện sự ủng hộ đối với nhà đồng sáng lập Nvidia.

Đáng chú ý, Dick Costolo, cựu CEO Twitter dự đoán Nvidia có thể tìm cách đưa Huang trở lại sau 3-4 năm nếu kết quả kinh doanh suy giảm.

Những phản ứng trên cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Huang. Ông đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993 và trực tiếp điều hành công ty trong 33 năm. Dưới sự lãnh đạo của ông, doanh nghiệp chuyển từ sản xuất chip đồ họa phục vụ trò chơi sang giữ vị trí trung tâm trong làn sóng AI.

Nvidia còn đầu tư vào nhiều startup và doanh nghiệp phát triển hạ tầng. Vì vậy, sự thay đổi lãnh đạo khiến một số đối tác lo ngại về tương lai những dự án đang triển khai.

Khả năng Huang trở lại cũng gợi nhớ trường hợp của Sam Altman. Tháng 11/2023, hội đồng quản trị OpenAI bất ngờ sa thải ông. Tuy nhiên, làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhân viên và đối tác khiến công ty phải thay đổi quyết định chỉ sau vài ngày.

Dù vậy, hoàn cảnh của Huang có nhiều khác biệt. Ông từ chức giữa những tranh cãi liên quan đến các mối quan hệ ngoài hôn nhân và cáo buộc gián điệp chưa được xác minh. Đây là yếu tố có thể khiến quá trình xem xét khả năng trở lại trở nên phức tạp.

Theo thông báo ngày 12/11, Nvidia đã bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO tạm quyền. Hội đồng quản trị cũng bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm chính thức từ cả bên trong và bên ngoài công ty.