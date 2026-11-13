Jensen Huang từ chức, ngành AI toàn cầu có điêu đứng?

Sự sụp đổ của CEO Nvidia Jensen Huang sau vụ bê bối cá nhân có nguy cơ làm vỡ mạng lưới phụ thuộc tài chính khổng lồ, vốn là bệ phóng cho sự bùng nổ của cả ngành AI.

Ngày 12/11 (giờ địa phương) CEO Nvidia Jensen Huang quyết định rời vị trí lãnh đạo hãng chip do ông đồng sáng lập cách đây 33 năm. Trong khoảng thời gian đó, Huang đưa doanh nghiệp trở thành tập đoàn trị giá 4.500 tỷ USD và giữ vai trò trung tâm trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), theo CNBC.

Giám đốc tài chính Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền trong thời gian công ty tìm kiếm người thay thế lâu dài.

Nvidia cũng bổ nhiệm Harvey Jones làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, trở thành người đầu tiên đảm nhiệm vị trí này trong lịch sử công ty.

Financial Times nhận định động thái chấn động này đang đe dọa tháo tung một mạng lưới phụ thuộc tài chính chằng chịt, vốn là chất keo gắn kết toàn bộ hệ sinh thái AI với nhau.

Mạng lưới tài chính của Jensen Huang

Dưới sự lèo lái của Jensen Huang, Nvidia đã đổ những khoản lợi nhuận khổng lồ vào việc tài trợ cho các công ty khởi nghiệp AI, các nhà cung cấp, và cả chính những khách hàng đang xếp hàng mua chip vi mạch của họ.

CEO Nvidia Jensen Huang quyết định rời vị trí lãnh đạo hãng chip do ông đồng sáng lập cách đây 33 năm. Ảnh: NVIDIA.

Financial Times cho rằng Jensen Huang đã biến Nvidia thành "nhà tài trợ tuyến cuối" của ngành công nghiệp AI, và đích thân ông là người thực hiện phần lớn thương vụ đàm phán.

Theo chia sẻ từ các nhà sáng lập từng nhận vốn từ Nvidia, mặc dù có hàng chục nhân sự quản lý cấp cao báo cáo trực tiếp, ông Huang vẫn đích thân can thiệp vào nhiều khoản đầu tư trị giá hàng tỷ USD.

Năm 2025, CoreWeave, một nhà cung cấp đám mây thế hệ mới và là khách hàng mua chip Nvidia với số lượng khổng lồ, sau khi tiến hành IPO đã có dấu hiệu chững lại.

Ông Huang lập tức chỉ đạo Nvidia bước vào với tư cách là nhà đầu tư mỏ neo để giải cứu. Tháng 1/2026, Nvidia đầu tư thêm 2 tỷ USD vào công ty này. CoreWeave sử dụng chip Nvidia để xây dựng hạ tầng, sau đó cho những doanh nghiệp khác thuê công suất tính toán.

Quan hệ giữa hai công ty còn bao gồm thỏa thuận trị giá 6,3 tỷ USD , theo đó Nvidia cam kết mua phần công suất điện toán CoreWeave không bán được cho khách hàng.

Mối quan hệ hợp tác với OpenAI cũng là một ví dụ tiêu biểu cho tầm ảnh hưởng lâu dài của Nvidia. Sự hợp tác ban đầu giữa hai bên đã phát triển thành mối liên kết chặt chẽ, khi nhà sáng tạo ChatGPT vẫn dựa vào chip Nvidia để vận hành công nghệ.

Nhờ đó, Nvidia không chỉ hưởng lợi từ sự phát triển của từng khách hàng mà còn gắn lợi ích kinh doanh với toàn ngành AI. Đứng ở trung tâm mạng lưới này, Huang trở thành nhân vật kết nối các doanh nghiệp hạ tầng, nhà phát triển phần mềm và các công ty nghiên cứu AI.

Khi OpenAI cần hỗ trợ để xây dựng một siêu trung tâm dữ liệu tại Ohio, Huang đã dùng vị thế của Nvidia để bảo lãnh khoản thanh toán tiền thuê đất và điện năng lên tới 105 tỷ USD .

Sau đó, nhà sáng lập Nvidia tiếp tục hợp tác với các tập đoàn ở Phố Wall trong một kế hoạch sử dụng bảng cân đối kế toán của công ty để huy động hơn 500 tỷ USD vốn bên ngoài cho hoạt động tài trợ chip.

Financial Times dẫn các nguồn tin tiết lộ, một số thỏa thuận vẫn đang được tiến hành. Gần đây nhất, Nvidia dự kiến đầu tư 10 tỷ USD vào Anthropic thông qua hình thức phát hành riêng lẻ, song song với đợt IPO của "cha đẻ" mô hình Claude vào tuần tới.

Đứng ở trung tâm mạng lưới đó, Huang trở thành nhân vật kết nối các thành phần của ngành công nghiệp. Ông không chỉ làm việc với các nhà sản xuất và khách hàng mua chip, mà còn xây dựng mối quan hệ với các doanh nghiệp hạ tầng, phát triển phần mềm và nghiên cứu AI.

Cỗ máy rót vốn cho các startup

Không chỉ những ông lớn công nghệ, hàng trăm startup trong ngành cũng đã hưởng lợi từ "tấm séc mở" của Nvidia.

Theo Financial Times, kể từ đầu năm 2026, nhà sản xuất chip này và nhánh đầu tư mạo hiểm của mình đã thực hiện hơn 120 khoản đầu tư. Trung bình, cứ 2,5 ngày, Nvidia sẽ lại thực một thương vụ, theo dữ liệu từ PitchBook.

Tất cả hoạt động đầu tư này đã đưa tổng giá trị khoản đầu tư vốn cổ phần của Nvidia, bao gồm cả các khoản đã cam kết, lên tới con số 124 tỷ USD vào cuối tháng 7.

Trong chuyến công du châu Âu tháng trước, Huang tiết lộ Nvidia đã rót 8 tỷ USD vào khu vực này trong năm qua và cam kết đầu tư thêm 2 tỷ USD .

Sức ảnh hưởng của Huang còn lan sang các lĩnh vực công nghệ khác. Ông từng nhận định Marvell Technology có thể trở thành "công ty nghìn tỷ USD" tiếp theo, qua đó góp phần đẩy cổ phiếu nhà sản xuất chip theo đơn đặt hàng này lên mức cao kỷ lục.

Trong bối cảnh sự phát triển nhanh chóng của AI đi kèm những tranh luận gay gắt về bong bóng đầu tư, hiệu quả kinh tế và nguy cơ đối với nhân loại, Huang thường xuyên đứng ở tuyến đầu bảo vệ triển vọng của công nghệ này.

Các dãy máy chủ, bộ xử lý đồ họa và bộ xử lý trung tâm tại cơ sở dữ liệu AI của Nebius. Trung tâm này sử dụng thiết bị của Nvidia cùng nhiều hãng công nghệ khác. Ảnh: Reuters.

Ông nhiều lần bác bỏ lo ngại về bong bóng AI, đồng thời phản đối cảnh báo rằng AI có thể trở thành mối đe dọa đối với sự tồn vong của con người.

Tuy nhiên, cơ chế đầu tư khủng này đang gây tranh luận tại Phố Wall.

Theo Reuters, việc Nvidia liên tục đầu tư vào các doanh nghiệp mua chip của mình làm dấy lên lo ngại về những giao dịch tài trợ mang tính vòng tròn. Nhà sản xuất chip cấp vốn cho khách hàng, khách hàng sử dụng nguồn lực tài chính để mở rộng trung tâm dữ liệu, rồi tiếp tục mua thiết bị của nhà sản xuất.

Trong một thị trường tăng trưởng nhanh, mô hình này có thể giúp tháo gỡ nút thắt vốn và đáp ứng nhu cầu thực tế. Nhưng nếu nguồn tiền chủ yếu luân chuyển giữa các doanh nghiệp trong ngành, giới đầu tư sẽ khó đánh giá phần nào của nhu cầu mua chip xuất phát từ doanh thu cuối cùng của các dịch vụ AI.

Việc Jensen Huang từ chức có thể là khởi đầu cho một sự sụp đổ của mô hình này. Toàn bộ ngành AI đang nín thở chờ đợi xem liệu những dòng vốn và những cam kết khổng lồ đó có bốc hơi cùng với sự ra đi của nhà sáng lập này hay không.