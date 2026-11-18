Tên lửa Vulcan gặp sự cố chỉ 10 phút sau khi phóng khiến Amazon mất toàn bộ 40 vệ tinh, đe dọa kế hoạch cạnh tranh với dịch vụ Starlink của SpaceX.

Tiến độ phóng vệ tinh thuộc mạng lưới Amazon Leo tiếp tục bị đình trệ. Ảnh: NurPhoto.

Sự cố xảy ra trong nhiệm vụ đưa các vệ tinh thuộc mạng lưới Amazon Leo lên quỹ đạo. Nguyên nhân hiện chưa được xác định, song ULA cho biết đang thu thập dữ liệu và phối hợp với các đối tác để điều tra.

“Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với khách hàng và các bên liên quan để xác định nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục và khôi phục hoạt động bay sớm nhất có thể”, ULA thông báo.

Thất bại này đặc biệt đáng chú ý khi Vulcan vừa trở lại hoạt động sau nhiều tháng gián đoạn. Trước đó, một sự cố liên quan đến động cơ đẩy nhiên liệu rắn hồi tháng 2 khiến tên lửa phải tạm ngừng bay.

Theo kế hoạch, ULA dự kiến thực hiện hơn 10 nhiệm vụ trong năm 2026. Tuy nhiên, những vấn đề kỹ thuật liên tiếp khiến công ty khó duy trì lịch phóng dự kiến.

Đối với Amazon, tổn thất lớn hơn có thể nằm ở thời gian triển khai mạng lưới vệ tinh. Công ty đang phát triển Amazon Leo nhằm cạnh tranh với Starlink của SpaceX.

Dịch vụ này cần triển khai số lượng lớn vệ tinh trên quỹ đạo để cung cấp kết nối Internet cho khách hàng. Amazon đặt mục tiêu bắt đầu hoạt động thương mại vào cuối năm 2026, trong đó có các đối tác như Delta Air Lines và AT&T.

Việc mất 40 vệ tinh có thể khiến tiến độ mở rộng mạng lưới gặp trở ngại. Quan trọng hơn, Amazon còn phụ thuộc đáng kể vào khả năng thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo của ULA.

Theo kế hoạch trước đó, công ty thương mại điện tử đã đặt mua 38 chuyến bay bằng tên lửa Vulcan.

“Đối với Amazon, việc mất 40 vệ tinh không đáng lo ngại bằng những chậm trễ mà sự cố có thể gây ra cho các chuyến phóng tiếp theo”, Todd Harrison, chuyên gia cấp cao tại American Enterprise Institute nhận định.

ULA là liên doanh giữa Boeing và Lockheed Martin, thành lập năm 2006. Trước sự cố ngày 15/11, công ty chưa từng mất toàn bộ tải trọng trong một nhiệm vụ phóng. Các dòng tên lửa Atlas và Delta của ULA từng đóng vai trò quan trọng trong chương trình phóng vệ tinh phục vụ an ninh quốc gia Mỹ.

Sự cố Vulcan tiếp tục làm gia tăng lợi thế của SpaceX. Mới đây, công ty của Elon Musk hoàn thành một chuyến bay Starship với khả năng thu hồi phương tiện bằng hệ thống cánh tay cơ khí tại bãi phóng ở Texas.

Đáng chú ý, Blue Origin cũng đang gặp khó khăn trong việc phát triển. Tên lửa New Glenn của công ty phải tạm dừng hoạt động từ tháng 5 sau một vụ nổ trong quá trình thử nghiệm trên mặt đất.

Cả Vulcan và New Glenn đều sử dụng động cơ chính BE-4 do Blue Origin sản xuất. Tuy nhiên, giới hàng không vũ trụ chưa có bằng chứng cho thấy bộ phận này gây ra thất bại của Vulcan.