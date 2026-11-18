T1 bắt đầu có những thay đổi nhân sự sau Chung kết thế giới (CKTG) 2026 khi thông báo chia tay 3 tuyển thủ thuộc đội hạng dưới. Trong đó, hỗ trợ Cloud được săn đón.

Cloud khi còn khoác áo T1.

Ngày 17/11, T1 lần lượt đăng thông báo kết thúc hợp đồng với ba tuyển thủ thuộc T1 Academy gồm hỗ trợ Moon Hyun-ho (Cloud), đường giữa Moon Jeong-hwan (Guti) và xạ thủ Kim Yoo-jun (Cypher). Trong số này, Cloud là cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Tuyển thủ sinh năm 2007 được xem là một trong những hỗ trợ triển vọng của LCK. Tháng 9 vừa qua, anh được trao danh hiệu MVP vòng bảng LCK Challengers League (LCK CL) 2026, đồng thời góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu.

Cloud cũng là nhân tố quan trọng trong hành trình thi đấu thành công của T1 Esports Academy. Đội tuyển duy trì vị trí dẫn đầu trong phần lớn mùa giải và giành chức vô địch LCK CL 2026 sau khi đánh bại KT Challengers với tỷ số 3-0 ở trận chung kết. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm đội học viện T1 trở lại ngôi vương giải đấu.

Ở đội hình chính, vị trí đường trên đang là tâm điểm của thị trường chuyển nhượng LCK. Hợp đồng của Choi Hyun-joon (Doran) kết thúc ngày 16/11. Theo dữ liệu hợp đồng của Riot Games, đây cũng là tuyển thủ duy nhất trong đội hình chính T1 vừa hết hạn hợp đồng. Trong khi đó, Faker và Keria còn hợp đồng đến năm 2029, Oner và Peyz được giữ chân đến năm 2028.

Cái tên được kết nối nhiều nhất là Choi Woo-je (Zeus), tuyển thủ từng cùng T1 vô địch CKTG hai năm liên tiếp 2023 và 2024. Zeus rời đội vào cuối năm 2024 để gia nhập Hanwha Life Esports (HLE), trước khi Doran được đưa về thay thế.

Theo một số nguồn tin chưa được xác minh, Zeus đã đạt thỏa thuận trở lại T1 với bản hợp đồng có thời hạn hai năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa.

Những đồn đoán về nhân sự xuất hiện trong bối cảnh T1 vừa trải qua mùa giải đáng thất vọng. Tại CKTG 2026, đội tuyển dừng bước ở bán kết sau thất bại 1-3 trước Bilibili Gaming (BLG). Kết quả này chấm dứt chuỗi 4 lần liên tiếp góp mặt trong trận chung kết CKTG của T1. Đáng chú ý, đây cũng là năm đầu tiên kể từ 2021 đội tuyển không giành được danh hiệu nào tại các giải đấu do Riot Games tổ chức.