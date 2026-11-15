Chovy gục ngã trước thiên đường, BLG lên ngôi vô địch thế giới

Đánh bại Gen.G với tỷ số 3-1 trong trận chung kết, Bilibili Gaming (BLG) lần đầu vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại.

Viper có lần thứ 2 vô địch Worlds. Ảnh: Lol Esports.

BLG chính thức trở thành nhà vô địch Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại (CKTG) 2026 sau chiến thắng 3-1 trước Gen.G trong trận chung kết diễn ra tại Barclays Center, Brooklyn, New York (Mỹ), rạng sáng 15/11 (giờ Việt Nam). Đại diện LPL để thua ván đầu tiên nhưng thắng liên tiếp 3 ván sau đó, hoàn tất màn lội ngược dòng để giành chức vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử đội tuyển.

Đây là lần thứ hai BLG góp mặt tại chung kết CKTG, sau thất bại năm 2024. Chiến thắng cũng giúp khu vực LPL giành lại ngôi vương sau 5 năm chờ đợi, kể từ chức vô địch của EDward Gaming (EDG) năm 2021. Đáng chú ý, BLG đánh bại cả 4 đại diện Hàn Quốc mà họ chạm trán tại giải đấu năm nay. Trước khi vượt qua Gen.G ở chung kết, đội tuyển Trung Quốc lần lượt loại Hanwha Life Esports, Dplus KIA và T1 trên hành trình tiến đến trận đấu cuối cùng.

Trong khi đó, Gen.G lỡ cơ hội tái lập thành tích vô địch thế giới sau 9 năm. Đây là lần đầu đội tuyển góp mặt tại chung kết CKTG kể từ khi tái thành lập năm 2018, kế thừa đội hình Samsung Galaxy từng đăng quang năm 2017.

Gen.G khởi đầu như mơ

Bước vào ván một, Gen.G ở đội xanh lựa chọn đội hình gồm Olaf, Lee Sin, Syndra, Corki và Nami. Phía BLG sử dụng K'Sante, Jarvan IV, Locke, Kalista và Renata Glasc. Hai đội liên tục trao đổi điểm hạ gục trong giai đoạn đầu trận. BLG chiếm ưu thế về mục tiêu lớn khi sớm sở hữu 3 bùa lợi rồng, sau đó hoàn tất linh hồn rồng để gây sức ép lên đối thủ.

Dù bị đẩy vào thế khó, Gen.G vẫn thể hiện khả năng giao tranh tổng. Đại diện Hàn Quốc thắng một pha giao tranh quan trọng, giành Baron và từng bước thu hẹp khoảng cách. BLG tiếp tục chiếm lợi thế khi giành được Rồng Ngàn Tuổi, nhưng Gen.G đáp trả bằng những pha giao tranh thắng lợi. Trong tình huống quyết định, Kiin tìm được góc tiếp cận để hạ gục Viper, tạo điều kiện cho Ruler gây lượng sát thương lớn. Gen.G quét sạch đội hình đối phương, hoàn tất màn lội ngược dòng và vươn lên dẫn trước 1-0.

Chovy bỏ lỡ chức vô địch trong lần đầu vào chung kết Worlds. Ảnh: L.E.

Sang ván hai, Gen.G lựa chọn Vayne, Cho'Gath, Orianna, Ezreal và Karma. BLG đáp trả bằng Gnar, Naafiri, Cassiopeia, Ziggs cùng Renata Glasc. BLG tiếp tục có lợi thế về mục tiêu đầu trận khi giành con rồng đầu tiên. Tuy nhiên, Ruler hạ gục Viper ở đường dưới, giúp Gen.G cân bằng thế trận. Đại diện LCK sau đó thắng giao tranh tại khu vực rồng thứ hai.

Hai đội liên tục giằng co, không bên nào tạo được khoảng cách đủ lớn. BLG giành Baron và đẩy mạnh sức ép vào căn cứ Gen.G, nhưng đội tuyển Hàn Quốc vẫn phòng ngự thành công. Bước ngoặt xuất hiện khi ON mở giao tranh hiệu quả, giúp BLG hoàn tất linh hồn rồng trước đối thủ.

Trong pha tranh chấp Rồng Ngàn Tuổi, BLG hạ gục Chovy từ sớm. Dù vậy, Canyon vẫn thực hiện thành công tình huống cướp mục tiêu, thắp lên hy vọng chiến thắng cho Gen.G. Tuy nhiên, BLG là đội xử lý tốt hơn trong pha giao tranh cuối cùng. Đại diện Trung Quốc quét sạch đội hình Gen.G, giành chiến thắng và cân bằng tỷ số 1-1.

BLG thắng thông 3 ván

Ở ván ba, Gen.G sử dụng Ambessa, Wukong, Annie, Jhin và Rakan. BLG lựa chọn Jax, Vi, Viktor, Taliyah và Alistar.

Gen.G tiếp tục đặt trọng tâm vào khả năng gây sát thương của Ruler. Đội tuyển Hàn Quốc có khởi đầu thuận lợi khi giành hai con rồng đầu tiên, đồng thời duy trì thế trận cân bằng qua những pha trao đổi điểm hạ gục.

Tuy nhiên, BLG dần giành lại quyền kiểm soát. Trong pha tranh chấp rồng thứ 3, đại diện Trung Quốc tập trung hạ gục Ruler, chặn đứng nhịp tấn công của Gen.G. Đội tuyển Hàn Quốc có thời điểm tưởng chừng đảo ngược tình thế bằng một pha giao tranh ở đường giữa. Tuy nhiên, tình huống mở giao tranh thất bại tại khu vực rồng sau đó khiến họ đánh mất quyền chủ động.

Knight trở thành Midlanner người Trung Quốc đầu tiên vô địch thế giới. Ảnh: L.E.

BLG tận dụng cơ hội để giành Baron, liên tiếp thắng giao tranh và phá hủy nhà chính đối thủ. Chiến thắng giúp đội tuyển từ Trung Quốc vươn lên dẫn 2-1, chỉ còn cách chức vô địch thế giới một ván đấu.

Trong ván quyết định, BLG chuyển sang đội xanh và lựa chọn Gwen, Nocturne, Twisted Fate, Yunara cùng Neeko. Gen.G sử dụng Aurora, Pantheon, Akali, Xayah và Lulu.

Hai đội tiếp tục tạo ra thế trận quyết liệt ngay từ đầu. Gen.G giành hai con rồng đầu tiên, trong khi Ruler liên tục thể hiện khả năng gây sát thương, giúp đại diện LCK có được một số lợi thế trong giao tranh.

Tuy nhiên, BLG nhanh chóng đảo ngược tình thế bằng chiến thắng quan trọng tại khu vực rồng. Viper tận dụng cơ hội để gia tăng sức mạnh, trở thành nguồn sát thương chủ lực của đội tuyển Trung Quốc.

Khi đã nắm quyền chủ động, BLG tổ chức giao tranh tại khu vực Baron và quét sạch đội hình Gen.G. Sau khi giành được bùa lợi, đại diện LPL tiến thẳng vào căn cứ đối thủ và phá hủy nhà chính, khép lại trận chung kết với tỷ số 3-1.

Chiến thắng đánh dấu lần đầu BLG bước lên đỉnh cao thế giới, đồng thời chấm dứt chuỗi 4 năm liên tiếp vô địch CKTG của khu vực LCK. Ở chiều ngược lại, Gen.G tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu thế giới dù đã tiến đến trận đấu cuối cùng. LCK cũng khép lại giải đấu khi cả 4 đại diện đều thất bại trước cùng một đối thủ là BLG.