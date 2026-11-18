Các nguồn tin chuyển nhượng uy tín đều hướng đến việc T1 sẽ chia tay Doran và tái hợp với Zeus sau 2 năm.

Zeus thời còn khoác áo T1.

T1 nhiều khả năng sẽ đưa Choi “Zeus” Woo-je trở lại đội hình sau hai năm chia tay. Theo Xports News, tuyển thủ đường trên này đã nhận được đề nghị từ nhiều đội tuyển ngay khi trở thành tuyển thủ tự do. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong ngày 18/11. Nguồn tin trong ngành cho biết khả năng Zeus gia nhập T1 hiện rất cao.

Nếu thương vụ hoàn tất, Zeus sẽ trở lại đội tuyển từng giúp anh thành danh với hàng loạt chức vô địch thế giới. Tuyển thủ sinh năm 2004 gia nhập đội một T1 từ năm 2021, góp mặt trong 3 trận chung kết CKTG và thắng ở các năm 2023, 2024. Cuối năm 2024, Zeus rời T1 để gia nhập Hanwha Life Esports (HLE), để lại đường trên cho Doran.

Hai năm tại HLE cũng giúp Zeus bổ sung thêm một số danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập. Anh cùng đội tuyển này vô địch LCK Cup và First Stand năm 2025, sau đó lấy thêm MSI 2026. Trước mùa giải mới, Zeus đã từ chối đề nghị gia hạn từ HLE và trở thành một trong những tuyển thủ được săn đón nhất thị trường chuyển nhượng.

Tin đồn Zeus trở lại T1 đã xuất hiện từ trước khi thị trường mở cửa. Một số báo cáo quốc tế cho rằng hai bên có thể đạt thỏa thuận 2+1 năm. Xports News cho biết Zeus đã thực sự cân nhắc các đề nghị và nghiêng về phương án trở lại T1.

Việc Zeus trở lại đồng thời mở ra dấu hỏi lớn với Doran. Hợp đồng của tuyển thủ này với T1 hết hạn ngày 16/11, đúng thời điểm thị trường tự do mở cửa. Tính đến hiện tại, T1 chưa công bố việc gia hạn với Doran. Thông qua kênh nhắn tin riêng, tuyển thủ đường trên gần như xác nhận việc chia tay đội tuyển.

T1 vừa trải qua kỳ CKTG thất vọng khi thua Bilibili Gaming 1-3 ở bán kết. Kết quả này chấm dứt chuỗi 5 lần liên tiếp vào chung kết CKTG và khiến đội tuyển bỏ lỡ cơ hội giành chức vô địch thế giới thứ 4 liên tiếp. Đây cũng là lần đầu T1 thua một đội LPL trong một trận đấu loại trực tiếp quốc tế sau nhiều năm duy trì thành tích bất bại trước các đối thủ Trung Quốc.

Sau CKTG, T1 lập tức bước vào quá trình tái thiết. Inven đưa tin cựu HLV Roach, người từng góp công trong hai chức vô địch CKTG 2023 và 2024 của T1, nhiều khả năng sẽ trở lại làm HLV trưởng mùa giải 2027.