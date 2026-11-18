GAM Esports chuẩn bị bước vào VALORANT với tư cách đội tuyển đối tác VCT Pacific từ mùa giải 2027. Một đội hình từ Việt Nam có mặt ở hạng đấu cao nhất của game FPS đang lên.

Đại diện Việt Nam lọt vào danh sách đối tác VCT Pacific.

Cuối tháng 10, GAM Esports xác nhận được Riot Games lựa chọn làm một trong 8 đội tuyển đối tác của VCT Pacific mùa giải 2027. Đây là lần đầu tiên tổ chức này tham gia hệ thống VALORANT chuyên nghiệp cấp cao nhất của nhà phát hành Mỹ.

Việc GAM được chọn vào VCT đánh dấu một đội từ Việt Nam hiện diện nhóm đối tác của giải đấu hàng đầu khu vực, bên cạnh những cái tên như T1, Gen.G, Paper Rex và Rex Regum Qeon. Hiện GAM chưa công bố đội hình VALORANT chính thức. Tuy nhiên, theo Sheep Esports, Ngô Công Anh (crazyguy) được cho là bản hợp đồng đầu tiên của đội tuyển.

Nếu thành công, đây trở thành nền móng quan trọng cho tổ chức mới. Crazyguy từng thi đấu cho Bleed và Disguised trước khi gia nhập RRQ. Năm 2025, anh cùng đội tuyển Indonesia vô địch VCT Pacific Stage 1, giành vé đến Masters Toronto và góp mặt tại VALORANT Champions Paris.

Trước khi GAM xuất hiện, VALORANT Việt Nam không phải một thị trường thiếu tuyển thủ hay người chơi. Cộng đồng trong nước duy trì hoạt động thông qua các giải đấu quốc nội, nội bộ trường đại học và những giải bán chuyên.

Fancy United là ví dụ nổi bật. Đội tuyển này vô địch APAC Predator League 2026, đồng thời giành chiến thắng ở cả hai vòng khu vực Việt Nam thuộc VALORANT Challengers Southeast Asia 2026. Fancy United sau đó về nhì tại vòng Last Chance Qualifier Pacific, tiến rất gần đến cơ hội bước lên sân chơi cao nhất khu vực.

eSports VALORANT tại Việt Nam vẫn đi lên nhờ các giải đấu phong trào, dù thiếu vắng sự kiện chính thức.

Ở cấp độ phong trào, nhiều giải đấu cũng đang tạo thêm cơ hội cho người chơi tiếp cận môi trường cạnh tranh. LG Life’s Good Tournament 2026 diễn ra trong 7 tuần tại 5 hệ thống cyber game ở Hà Nội và TP.HCM, giải quy tụ gần 300 game thủ không chuyên thuộc 49 đội tuyển.

Hai đội vô địch khu vực Bắc và Nam là SHANG và Iluso sau đó gặp nhau ở chung kết toàn quốc tại TP.HCM, với chiến thắng thuộc về SHANG. Giải đấu bán chuyên tổ chức chương trình Elite Mentorship với sự tham gia của bốn huấn luyện viên Lynx, Tumi, Theanh96 và Brim Cánh Cụt, đưa hoạt động huấn luyện kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm vào bên cạnh các trận đấu.

Bên cạnh những giải có doanh nghiệp hỗ trợ, các sân chơi do cộng đồng tự vận hành cũng góp phần duy trì hoạt động VALORANT tại Việt Nam. Những giải như Cypher in Cyber, HOU x Spartacus Student Cup hay các giải đấu tại gaming center tạo cơ hội để người chơi giao lưu, lập đội và thử sức. Đây là mắt xích quan trọng để phong trào không chỉ dừng ở lượng người chơi mà có thể hình thành lực lượng tuyển thủ cạnh tranh.

Tuy nhiên, con đường chuyên nghiệp của các đội trong nước vẫn gặp không ít trở ngại. Từ năm 2025, Riot loại bỏ hệ thống Challengers Việt Nam độc lập, chuyển trọng tâm sang giải đấu cấp Đông Nam Á. Các đội phải cạnh tranh với nhiều đại diện trong khu vực để giành cơ hội tiến lên VCT Pacific.