Bạn trai tuyển thủ kém Thu Hà Ceri 4 tuổi là ai?

HuyHoang là tuyển thủ Liên Quân Mobile thuộc đội FPT x Flash. Ở tuổi 20, anh đã giành nhiều danh hiệu quốc nội, MVP Đấu Trường Danh Vọng và HCV SEA Games 33.

HuyHoang trong màu áo FPT x Flash. Ảnh: ĐTDV.

Màn công khai tình cảm giữa diễn viên Thu Hà Ceri và bạn trai tuyển thủ Liên Quân Mobile tại Chung kết Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026 nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong phần giao lưu tại sân vận động Mỹ Đình, nữ diễn viên không ngần ngại hôn má bạn trai ngay trước ống kính máy quay.

Nam tuyển thủ xuất hiện bên cạnh Thu Hà Ceri là Nguyễn Huy Hoàng, thường được biết đến với nickname FPT HuyHoang. Anh sinh năm 2006, kém nữ diễn viên 4 tuổi và hiện thi đấu trong màu áo FPT x Flash, tiền thân là Team Flash.

HuyHoang gia nhập đội hình FPT x Flash từ năm 2024. Trong những ngày đầu thi đấu chuyên nghiệp, anh đảm nhận vị trí đi rừng, sau đó chuyển sang đường giữa. Đến tháng 2/2025, tuyển thủ này tiếp tục thay đổi vai trò, chuyển sang thi đấu ở vị trí đường Tà Thần (đường Caesar).

Dù còn trẻ, HuyHoang đã sớm tạo được dấu ấn ở cấp độ chuyên nghiệp. Tại Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2024, khi còn thi đấu ở vị trí đường giữa, anh giành danh hiệu MVP giai đoạn 2. Anh cũng góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất giai đoạn.

Thu Hà Ceri bên cạnh bạn trai (ngoài cùng bên phải) tại Chung kết Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026. Ảnh: FBVN.

Thành tích của HuyHoang tiếp tục được nối dài trong những mùa giải sau đó. Anh góp mặt trong đội hình FPT x Flash giành chức vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2025 khi đội tuyển chấm dứt chuỗi 7 lần vô địch liên tiếp của Saigon Phantom.

Đến giải đấu mùa Xuân 2026, đội tuyển tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vương sau khi đánh bại Saigon Phantom với tỷ số 4-2 trong trận chung kết.

Tại giải đấu này, HuyHoang được lựa chọn vào đội hình xuất sắc nhất chung kết cùng Gray, Maris, BeTroc và Yutan. Đây là sự ghi nhận dành cho màn trình diễn của các thành viên FPT x Flash trong hành trình chinh phục chức vô địch. Team Flash cũng dành những lời đánh giá tích cực cho tuyển thủ trẻ.

"Huy Hoàng giờ đây là một ngôi sao thực thụ, luôn biết cách tạo ra khác biệt bằng sự tự tin, bùng nổ và áp đảo trong những trận chiến lớn nhất", đại diện Team Flash nhận xét.

Không chỉ có thành tích ở cấp câu lạc bộ, HuyHoang còn là thành viên đội tuyển nam Liên Quân Mobile Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan năm 2025. Đội tuyển Việt Nam giành huy chương vàng nội dung đồng đội nam, đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của tuyển thủ sinh năm 2006.

HuyHoang cùng FPT x Flash lên ngôi vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026. Ảnh: ĐTDV.

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu, chuyện tình cảm với Thu Hà Ceri đang giúp HuyHoang được biết đến rộng rãi hơn ngoài cộng đồng esports.

Trước khi công khai mối quan hệ, hai người đã có những tương tác trên mạng xã hội. Nữ diễn viên thường xuyên để lại bình luận trong các buổi livestream của HuyHoang. Cô cũng từng đăng tải một số hình ảnh thân mật bên bạn trai nhưng khéo léo che mặt đối phương.

Thu Hà Ceri sinh năm 2002, tên thật là Lương Thu Hà. Cô được khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình như Thương ngày nắng về, Món quà của cha và đặc biệt là vai Pu trong Đi giữa trời rực rỡ năm 2024.