Trung Quốc lần đầu thu hồi tầng tên lửa bằng lưới

Thành công trong thử nghiệm thu hồi bằng lưới cho thấy Trung Quốc đang tìm lối đi riêng trong cuộc đua tên lửa tái sử dụng, thay vì sao chép hoàn toàn mô hình của SpaceX.

Trung Quốc lần đầu thành công trong việc thu hồi tầng một của tên lửa đẩy. Ảnh: WeChat.

Ngày 10/7, Trung Quốc lần đầu thu hồi thành công tầng một của tên lửa đẩy cỡ lớn bằng hệ thống lưới trên biển. Đây là cột mốc quan trọng trong nỗ lực phát triển tên lửa tái sử dụng của nước này, lĩnh vực lâu nay do SpaceX dẫn trước.

Tên lửa Trường Chinh-10B cất cánh lúc 12h15 theo giờ Bắc Kinh từ bãi phóng vũ trụ thương mại Hải Nam. Đây là chuyến bay đầu tiên của mẫu tên lửa này. Sau khi đưa tải trọng vào quỹ đạo dự kiến, tầng một tách khỏi tầng trên và bắt đầu quay trở lại Trái Đất.

Thay vì đáp bằng chân hạ cánh như Falcon 9 của SpaceX, tầng một của Trường Chinh-10B hạ xuống theo phương thẳng đứng và được một hệ thống lưới ngoài khơi thu về. Hệ thống này được đặt trên tàu biển có lượng giãn nước khoảng 25.000 tấn. Phần lưới cao 36 m, được thiết kế chuyên để “bắt” tầng tên lửa sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ hoàn thành thử nghiệm bay thu hồi tầng một của tên lửa đẩy chất lỏng cỡ lớn. Đây cũng là lần đầu tiên trên thế giới một tầng tên lửa được thu hồi bằng hệ thống lưới trên biển.

“Công nghệ thu hồi bằng lưới giúp loại bỏ hệ thống chân đáp phức tạp, giảm trọng lượng tên lửa và tăng khả năng mang tải”, nhóm phát triển dự án cho biết.

Quá trình thu hồi của Trường Chinh-10B vẫn cần nhiều bước điều khiển chính xác. Sau khi tách tầng, tên lửa dùng cánh lưới để điều chỉnh góc rơi trong khí quyển. Động cơ được kích hoạt lại để giảm tốc. Khi tới gần khu vực ngoài khơi, tầng một giảm vận tốc ngang về gần 0, rồi hạ thẳng xuống vùng lưới chờ sẵn. Các thanh chặn trên thân tên lửa mắc vào lưới, trong khi hệ thống giảm chấn hấp thụ lực rơi.

Trước đó, Trung Quốc đã thực hiện nhiều bước kiểm thử. Tầng một từng trải qua các thử nghiệm trên mặt đất. Hồi tháng 2, nước này cũng thử nghiệm hệ thống Trường Chinh-10 ở độ cao thấp, trong đó tầng tên lửa bay khoảng 105 km rồi quay lại gần khu vực thu hồi trên biển.

Trường Chinh-10B thuộc thế hệ tên lửa Trường Chinh-10, nhóm tên lửa có vai trò trong kế hoạch đưa phi hành gia Trung Quốc lên Mặt Trăng trước năm 2030. Các công nghệ được kiểm chứng trong chuyến bay này như tái khởi động động cơ và điều khiển hồi quyển có thể phục vụ các phiên bản sau của dòng tên lửa.

Ngoài chương trình Mặt Trăng, công nghệ tái sử dụng còn có ý nghĩa với kế hoạch xây dựng các nhóm vệ tinh quỹ đạo thấp. Khi tên lửa có thể được thu hồi, kiểm tra và phóng lại, chi phí mỗi nhiệm vụ có thể giảm xuống.