G7 hành động để bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội

Hội nghị thượng đỉnh G7 đưa ra tuyên bố chung đầu tiên về giải pháp bảo vệ trẻ vị thành niên trên mạng xã hội.

Một đứa trẻ chơi game trên tablet. Ảnh: Nikkei.

Tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian (Pháp), các lãnh đạo đã đưa ra tuyên bố nhằm xây dựng môi trường kỹ thuật số an toàn hơn cho trẻ dưới 18 tuổi. Sáng kiến nhận được sự đồng thuận từ thành viên G7 và nhóm quốc gia đối tác gồm Brazil, Ai Cập, Ấn Độ, Kenya và Hàn Quốc.

Trước đó, Nikkei cho biết động thái này diễn ra trong bối cảnh các chính phủ nỗ lực giải quyết vấn nạn nghiện mạng xã hội (MXH) của trẻ em, tình trạng sử dụng AI để tạo ảnh khiêu dâm.

"Chúng tôi, các lãnh đạo G7, cam kết mang đến không gian kỹ thuật số an toàn cho trẻ vị thành niên, bao gồm trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Tất cả vì sự phát triển, giáo dục và hạnh phúc của con em", văn kiện nhấn mạnh.

Lời kêu gọi từ G7

Theo tuyên bố, công nghệ kỹ thuật số có thể đóng vai trò tích cực với trẻ em và thanh thiếu niên, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trẻ em có thể tiếp xúc nội dung bất hợp pháp hoặc không phù hợp độ tuổi, những tương tác gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần và hạnh phúc.

"Việc sử dụng một số dịch vụ kỹ thuật số, tích hợp các tính năng tối đa hóa chú ý và tương tác có thể dẫn đến hành vi cưỡng chế, hình thành thói quen cũng như các rủi ro khác", văn kiện nêu rõ.

Tuyên bố kêu gọi hệ thống đề xuất nội dung của MXH nên được thiết kế phù hợp độ tuổi và giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, phụ huynh cần được trao nhiều quyền kiểm soát con em thông qua các cài đặt trên ứng dụng.

Chatbot AI giờ đây đặt ra thách thức mới, có thể tác động tiêu cực đến hạnh phúc thanh thiếu niên. Các lãnh đạo nhấn mạnh cần xây dựng kỹ năng phản biện cho trẻ khi tiếp cận công nghệ mới. Nhà phát triển phải áp dụng các biện pháp an toàn mặc định, bao gồm công cụ kiểm soát cho phụ huynh và đảm bảo độ tuổi.

Một số ứng dụng MXH phổ biến. Ảnh: Bloomberg.

Sự tràn lan của nội dung giả mạo, lạm dụng tình dục cũng là vấn đề nhức nhối. Tuyên bố nêu quan điểm cấm việc tạo, thao túng và phân phối tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.

Những tác hại xoay quanh phát tán hình ảnh thân mật khi chưa được đồng ý, hoặc nội dung mang tính tình dục hóa có thể ảnh hưởng đến cả nam và nữ, khuyến khích hành vi tự làm hại bản thân.

Doanh nghiệp phải triển khai công cụ tự động gỡ bỏ nội dung độc hại. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật nhằm giảm nguy cơ trẻ bị nhắm mục tiêu bởi chủ nghĩa cực đoan bạo lực, khủng bố và tội phạm có tổ chức. Hành vi dụ dỗ, tống tiền tình dục qua mạng cần bị loại bỏ.

Các lãnh đạo G7 ủng hộ xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu khoa học về tác động của dịch vụ số và AI đối với trẻ em. Việc hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng khoa học sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, thông qua chia sẻ dữ liệu và đánh giá khách quan.

Phản ứng kịp thời

Theo Nikkei, văn kiện được kỳ vọng thúc đẩy ngăn chặn nội dung có thể dẫn đến lạm dụng, hoặc bóc lột tình dục trẻ em trong bối cảnh nội dung AI tạo sinh lan rộng. Các biện pháp cụ thể do mỗi quốc gia xem xét dựa trên pháp luật hiện hành.

Theo thông cáo từ UNICEF, những nguyên tắc còn bao gồm đảm bảo an toàn cho trẻ em từ khâu thiết kế, hệ thống đề xuất ưu tiên sự an toàn và hạnh phúc thay vì tương tác.

Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia cũng đang xem xét quy định độ tuổi tối thiểu sử dụng MXH. Các nước ngày càng lo ngại về bản chất gây nghiện của MXH. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đại diện nước chủ nhà hội nghị G7, xem đây là vấn đề cấp bách.

Một thiếu niên xem bài viết tin tức trên ứng dụng MXH. Ảnh: Reuters.

Tại cuộc họp với các bộ trưởng kỹ thuật số nhóm G7 vào cuối tháng 5, các lãnh đạo nhất trí 7 nguyên tắc chung để bảo vệ trẻ em khỏi chứng nghiện MXH. Một số giải pháp gồm xác minh tuổi chặt chẽ, ngăn nội dung lạm dụng tình dục, đẩy mạnh sự kiểm soát từ phụ huynh.

"Tạo ra môi trường bảo vệ trẻ em khỏi thông tin độc hại và nghiện MXH là điều quan trọng", Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại phiên họp toàn thể Thượng viện Nhật Bản hồi tháng 2.

Theo Nikkei, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản đã biên soạn báo cáo dự thảo trong tháng 6, kêu gọi doanh nghiệp xác minh nghiêm ngặt độ tuổi mỗi cá nhân khi đăng ký dịch vụ.

Vấn đề trên dự kiến được thảo luận tại cuộc họp của Cơ quan Trẻ em và Gia đình Nhật Bản. Các thay đổi pháp lý có thể được áp dụng ngay trong năm nay.

Ngoài bảo vệ trẻ em trên MXH, hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến công bố văn kiện trong các lĩnh vực như đảm bảo chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, ổn định cán cân thanh toán và hỗ trợ các nước đang phát triển.