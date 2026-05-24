Thêm quốc gia Đông Nam Á cấm trẻ em dùng mạng xã hội

Malaysia trở thành quốc gia thứ 2 tại Đông Nam Á ban hành quy định cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội.

Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC) vừa công bố lệnh hạn chế trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội (MXH), nhằm giảm thiểu việc giới trẻ tiếp xúc nội dung độc hại trên các nền tảng kỹ thuật số.

Có hiệu lực từ ngày 1/6, nội các Malaysia trước đó phê duyệt quy định vào tháng 11/2025, một năm sau khi Thượng viện Australia lần đầu thông qua đạo luật tương tự.

Sau Australia, nhiều quốc gia cân nhắc các lệnh cấm sử dụng MXH với trẻ em. Tại Đông Nam Á, Indonesia ban hành quy định vào cuối tháng 3. Những nước khác như Tây Ban Nha, Vương quốc Anh cũng cân nhắc lệnh cấm tương tự.

Theo quy định của Malaysia, trẻ em dưới 16 tuổi sẽ không được đăng ký tài khoản MXH. Các ứng dụng và website như Facebook, Instagram, TikTok hay YouTube phải áp dụng quy trình xác minh tuổi để đảm bảo không có người dùng dưới tuổi quy định.

Theo Engadget, người đăng ký tài khoản mới sẽ phải xác minh độ tuổi, trong khi người dùng cũ sẽ được yêu cầu xác nhận trên 16 tuổi.

"Biện pháp này nhằm giúp trẻ em tránh tiếp xúc nội dung độc hại, tương tác không an toàn và các tính năng nền tảng có thể không phù hợp độ tuổi của họ", đại diện MCMC cho biết.

Quy định dựa trên kết quả chấp hành. Điều này đồng nghĩa nền tảng được linh hoạt lựa chọn công nghệ và biện pháp xác minh tuổi phù hợp. Tuy nhiên, việc xác minh cần dựa trên giấy tờ cấp bởi chính phủ Malaysia hoặc "cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia khác".

Các website và ứng dụng được yêu cầu chặn người dùng tạo tài khoản nếu xác minh thất bại, cũng như hạn chế quyền truy cập nếu là tài khoản hiện có.

Ngoài xác minh tuổi, các công ty cũng cần cung cấp "cơ chế báo cáo rõ ràng, dễ tiếp cận về nội dung độc hại ảnh hưởng đến việc sử dụng của trẻ em".

Quy định cũng yêu cầu nền tảng thiết kế các biện pháp bảo vệ phù hợp độ tuổi và những tính năng an toàn, đồng thời xử lý báo cáo nếu chủ tài khoản bị nghi ngờ dưới 16 tuổi.

Do thời gian công bố và áp dụng quy định sát nhau, Malaysia cho các nền tảng khoảng thời gian "hợp lý" để áp dụng quy trình xác minh tuổi, dù mốc thời gian cụ thể chưa được công bố.

Thời gian gần đây, Malaysia tăng cường giám sát các công ty MXH do nội dung độc hại gia tăng. Theo Reuters, chính phủ nước này xem cờ bạc trực tuyến, lừa đảo, khiêu dâm, dụ dỗ trẻ em, bắt nạt trên mạng và nội dung liên quan đến chủng tộc, tôn giáo, hoàng gia là độc hại.

Tại Indonesia, lệnh cấm MXH nhằm bảo vệ khoảng 70 triệu trẻ em khỏi mối đe dọa từ nội dung khiêu dâm trực tuyến. Theo CNA, chính phủ nước này thậm chí đang cân nhắc mở rộng lệnh cấm sang thương mại điện tử.

Dù các nền tảng liên tục ra mắt giải pháp bảo vệ trẻ em, giới phân tích đặt câu hỏi về khả năng áp dụng và hiệu quả thực sự. Đầu tháng 1, Malaysia từng tạm thời chặn AI Grok trong bối cảnh toàn cầu phản ứng về nội dung khiêu dâm, hình ảnh giả mạo vi phạm pháp luật.