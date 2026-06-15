Quy tắc mới khi cảnh báo tin giả trên mạng, người dân cần tuân thủ

Người dân cần lưu ý những quy định mới về chia sẻ thông tin, cảnh báo tin giả trên Internet, theo quy định mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khi cảnh báo tin giả, người dân phải tạo nhận biết rõ ràng bằng dấu chéo đỏ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 423/QĐ-BVHTTDL và Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, quy định chi tiết quy tắc ứng xử của cá nhân, tổ chức trên không gian mạng. Mục đích nhằm hạn chế tình trạng tin giả, sai sự thật tràn lan trên mạng xã hội.

Điểm đáng chú ý của Bộ Quy tắc nằm ở quy định rõ ràng về trách nhiệm của cá nhân lúc phát hiện thông tin độc hại. Cụ thể theo Điều 5, khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật và nội dung vi phạm pháp luật, cá nhân có trách nhiệm thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ, các nền tảng số hoặc cơ quan chức năng để xử lý và có cảnh báo kịp thời.

Bên cạnh đó, trong thực tế, nhiều người có thói quen chụp ảnh màn hình và đăng tải lại các bài viết lừa đảo nhằm mục đích nhắc nhở người thân, bạn bè. Tuy nhiên, theo quy định, trường hợp cần đăng tải cảnh báo tin giả, tin sai sự thật, thông tin vi phạm pháp luật phải có dấu hiệu nhận biết, quan điểm rõ ràng bằng hình thức gạch chéo màu đỏ.

Ngoài việc phòng chống tin giả, Bộ Quy tắc cũng đưa ra nhiều yêu cầu nhằm xây dựng một môi trường số an toàn, văn minh và tôn trọng lẫn nhau. Theo đó, người dùng được khuyến khích sử dụng họ tên thật hoặc tên, thương hiệu thuộc sở hữu hợp pháp khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng.

Khi đăng tải hình ảnh hoặc thông tin cá nhân của người khác, cần tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo vệ trẻ em. Đồng thời, mỗi người cũng nên cân nhắc kỹ trước khi công khai hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân trên các nền tảng số để tránh các rủi ro về quyền riêng tư.

Bộ Quy tắc cũng nhấn mạnh yêu cầu về ứng xử văn minh trong các hoạt động thảo luận, phản biện trực tuyến. Người dùng cần thể hiện sự tôn trọng đối với người khác, sử dụng ngôn từ, hình ảnh và lời thoại đúng mực, tránh các nội dung thô tục, phản cảm, xúc phạm hoặc công kích cá nhân.

Bên cạnh đó, các hành vi nói xấu, bôi nhọ tổ chức, cá nhân, hay sử dụng ngôn ngữ, âm thanh hoặc hình ảnh mang tính thù hận, kích động bạo lực, phân biệt giới tính, vùng miền, dân tộc, tôn giáo hay văn hóa cũng bị nghiêm cấm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.