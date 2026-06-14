Trung Quốc ra mắt robot 'tổng tài, đại tiểu thư'

Robot UBTech phiên bản U1 sắp mở bán được đánh giá là robot giống người nhất từng được tạo ra. Chúng có ngoại hình, khả năng giao tiếp và trò chuyện, biểu cảm như người thật.

Robot UBTech phiên bản U1 gây ấn tượng với chi tiết và biểu cảm như người thật. Ảnh: UBTech.

UBTech, nhà sản xuất robot người đầu tiên của Trung Quốc, mới đây đã chính thức mở bán dòng sản phẩm U1 được đánh giá là robot hình người đầu tiên có kích thước thật và biểu cảm cảm như người thật. Đợt mở bán này lập tức trở thành cơn sốt khi đã có khoảng 3.000 đơn vị được đặt hàng. Khách hàng đặt hàng sớm dự kiến ​​sẽ nhận được hàng bắt đầu từ giữa tháng 9, trong khi sự kiện ra mắt công chúng chính thức được lên kế hoạch vào ngày 30/6, theo Gazgoo.

Có hai phiên bản U1 được giới thiệu, bao gồm một phiên bản nam cao 183 cm và nặng 42 kg, cùng một phiên bản nữ cao 168 cm và nặng 35,2 kg.

Các video quảng cáo do công ty phát hành giới thiệu những robot trong bối cảnh điện ảnh, nhấn mạnh vẻ ngoài chân thực. Những cảnh quay cận cảnh cho thấy kết cấu da chi tiết, mái tóc trông tự nhiên, biểu cảm khuôn mặt tinh tế và đôi mắt phản chiếu được thiết kế để tăng cường sự giống người thật.

Thay vì tập trung vào lao động chân tay, dòng sản phẩm U1 được thiết kế chủ yếu để phục vụ cho sự tương tác xã hội và có thể làm bạn với người dùng về mặt cảm xúc. Được biết, robot U1 sử dụng trí tuệ nhân tạo tích hợp để duy trì cuộc trò chuyện, nhận biết tâm trạng và điều chỉnh phản hồi phù hợp với người dùng.

Theo UBTECH, hệ thống có thể phân tích biểu cảm khuôn mặt, giọng điệu và cách nói để ước lượng trạng thái cảm xúc và điều chỉnh cuộc trò chuyện cho phù hợp.

Khi người dùng có vẻ căng thẳng hoặc không vui, robot có thể đưa ra những lời thoại hỗ trợ hoặc cố gắng hướng dẫn tương tác theo chiều hướng tích cực hơn.

Thương hiệu này cũng nhấn mạnh đến quyền riêng tư dữ liệu người dùng. Cụ thể, ký ức cá nhân và dữ liệu hội thoại được lưu trữ cục bộ với mã hóa, và người dùng có thể tùy chỉnh cả ngoại hình và đặc điểm tính cách của robot theo thời gian.

Robot U1 có thể ngồi, đứng, đi lại trên các bề mặt phẳng trong nhà và tham gia vào cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, chúng không được thiết kế để thực hiện các công việc nhà hoặc di chuyển trong môi trường khó khăn như cầu thang hoặc địa hình không bằng phẳng. Người dùng cũng không thể tự do lập trình các hành vi hoặc chức năng mới.

Thành lập vào tháng 3/2012, UBTECH là doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc chuyên nghiên cứu và phát triển robot hình người. Dựa trên nền tảng công nghệ cốt lõi này, công ty triển khai toàn diện các hoạt động nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm, cung cấp các giải pháp robot dịch vụ thông minh cho nhiều lĩnh vực.