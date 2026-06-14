Lời 'tiên tri' về cầu thủ sinh năm 2007 khiến Brazil lu mờ

Ayyoub Bouaddi chính là thần đồng đáng chú ý nhất trong tựa game Football Manager 2026. Màn trình diễn chói sáng trước Brazil đã chứng minh cho dự đoán này.

Ở tuổi 18, Ayyoub Bouaddi có lần đầu tiên ra sân tại sân chơi lớn nhất hành tinh trong màu áo Morocco trước Brazil ở trận mở màn bảng C World Cup 2026 sáng 14/6.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều, Bouaddi vẫn thể hiện sự tự tin đáng kinh ngạc và trở thành một trong những nhân tố nổi bật nhất bên phía Morocco.

Thế giới có thể kinh ngạc với màn trình diễn và phong thái thi đấu chững chạc đến ngạc nhiên của tiền vệ 18 tuổi này. Thế nhưng với các game thủ của tựa game quản lý bóng đá nổi tiếng Football Manager (FM), đây không phải là điều bất ngờ.

Thần đồng xuất chúng

Kho dữ liệu của Football Manager (FM) về các cầu thủ bóng đá của FM từng được nhiều chuyên gia và những người làm công tác quản lý bóng đá đánh giá rất cao.

Với kho dữ liệu chi tiết về những cầu thủ còn "vô danh", tuyển trạch viên của nhiều CLB hàng đầu cũng tham khảo bộ chỉ số và đánh giá các cầu thủ từ FM để phát hiện ra những tài năng trẻ sáng giá, hay còn gọi là "wonderkid".

Đây là thuật ngữ để chỉ những cầu thủ trẻ nhất định trong FM sở hữu chỉ số tiềm năng (Potential Ability) rất cao và có thể dễ dàng trở thành ngôi sao lớn của bóng đá thế giới chỉ qua vài mùa giải.

Trong phiên bản FM 26, Ayyoub Bouaddi chính là cầu thủ có chỉ số tiềm năng cao nhất trong game. FM Scout, một trang web nổi tiếng với các game thủ, luôn xếp Bouaddi vào top đầu những tiền vệ trung tâm đáng đầu tư nhất cho các chiến dịch dài hạn.

Chỉ số ấn tượng của Bouaddi trong FM 26 ngay trong mùa giải đầu tiên. Ảnh: Sports Interactive.

Sự ưu ái của nhà phát hành game dành cho Bouaddi không phải không có cơ sở. Giống như Lamine Yamal, Max Dowman và Warren Zaire-Emery, Bouaddi sở hữu tài năng xuất chúng và được tin tưởng đến mức được đưa thẳng vào đội một ở độ tuổi còn rất trẻ.

Mùa hè năm 2024, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Lille khi mới 15 tuổi. Chỉ 3 ngày sau sinh nhật thứ 16, Bouaddi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng góp mặt trong một giải đấu của UEFA trong trận hòa tại Conference League với đội bóng KI của quần đảo Faroe.

Cuối tháng đó, tiền vệ này tiếp tục trở thành cầu thủ trẻ nhất tại Ligue 1 trong gần 50 năm qua và tiếp tục dần dần hòa nhập vào đội hình chính của Paulo Fonseca với vai trò là một cầu thủ dự bị.

Đến mùa giải 2024/2025, Bouaddi chính thức gây ấn tượng mạnh cho thế giới, khi được đá chính trong các trận đấu Champions League và thậm chí còn được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong trận hòa 1-1 với Juventus.

Trên Reddit, nhiều chiến lược gia trong FM cũng đều khẳng định Bouaddi là mẫu cầu thủ cần phải có trong đội hình bằng bất cứ giá nào, và chỉ mất ít thời gian sẽ trở thành mẫu siêu cầu thủ với mác "Elite Midfield Prospect" (tiền vệ hàng đầu thế giới) hoặc "Generational Talent" (tài năng trăm năm có một).

Bộ kỹ năng toàn diện

Trong FM, mỗi cầu thủ sẽ có 3 cột chính bao gồm Technical (kỹ thuật), Mental (tâm lý và tư duy chơi bóng) và Physical (thể lực).

Các thần đồng xuất chúng nhất trong FM thường sẽ vượt trội ở một vài chỉ số chính ngay trong mùa giải đầu tiên, nhưng Bouaddi còn hơn thế khi anh sở hữu bộ chỉ số đồng đều ở cả 3 cột này.

Là một cầu thủ đa năng, cầu thủ 18 tuổi này có thể chơi ở cả vị trí số 6 và số 8. Chỉ số gây chú ý nhất chính là việc các nhà tuyển trạch đã ưu ái cho thần đồng này 16/20 điểm Determination (tập trung).

Đây là chỉ số thể hiện mức độ nỗ lực và thành công của một cầu thủ trong trận đấu và tập luyện, đặc biệt là trong những tình huống gây căng thẳng về tinh thần. Điều này bao gồm cả khi đội đang thua hoặc khi cầu thủ đó thi đấu không tốt. Nói cách khác, Determination chính là chỉ số thể hiện đẳng cấp của một cầu thủ trên sân.

Ngoài ra, đây là kỹ năng quan trọng với bất kỳ cầu thủ nào, và đặc biệt là nó cũng quyết định đến việc cầu thủ sẽ phát triển đến đâu. Thông thường, Determination của các cầu thủ trẻ thường khá thấp và sẽ tăng dần khi phát triển đúng hướng.

Kết hợp cùng những chỉ số như Technique (kỹ thuật), Passing (chuyền bóng) và Marking (kèm người), không khó hiểu khi trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều như Brazil, Bouaddi vẫn thể hiện sự tự tin đáng kinh ngạc và trở thành một trong những nhân tố nổi bật nhất bên phía Morocco.

Được trao cơ hội đá chính ở khu trung tuyến, Bouaddi thi đấu trọn vẹn 90 phút và cho thấy sự chững chạc vượt xa độ tuổi.

Tiền vệ trẻ này hoàn thành 60 trong tổng số 66 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác lên tới 91%. Khả năng kiểm soát và luân chuyển bóng hiệu quả giúp Morocco duy trì thế trận cân bằng trước dàn sao đắt giá của Brazil.

Thống kê ấn tượng của Bouaddi ngay trong lần đầu ra sân ở World Cup. Ảnh: SofaScore.

Ở khía cạnh phòng ngự, Bouaddi cũng gây ấn tượng mạnh. Anh thực hiện thành công 4 pha tắc bóng, có 6 tình huống hỗ trợ phòng ngự và 6 lần thu hồi bóng, góp phần hạn chế sức sáng tạo của hàng tiền vệ Brazil.

Trong những tình huống đối đầu trực tiếp, tài năng trẻ của Morocco cũng cho thấy bản lĩnh đáng nể. Bouaddi thắng 9 trong tổng số 13 pha tranh chấp tay đôi trên mặt đất, đạt tỷ lệ thành công 69%.

Trong game, nếu không thể đưa về Bouaddi trong mùa giải đầu tiên, người chơi sẽ phải bỏ ra hơn 100 triệu euro chỉ trong mùa giải tiếp theo.

Với những gì đã thể hiện trong trận ra mắt World Cup, những gì FM tiên đoán về tiền vệ 18 tuổi này rất có thể sẽ sớm trở thành hiện thực.

Nên nhớ, trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, Giám đốc tuyển trạch MU, Christopher Vivell đã tiếp cận và đưa ra lời đề nghị lên tới 50 triệu euro cho Bouaddi nhưng không thành.