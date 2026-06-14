Đằng sau nhà đài vỡ nợ vì World Cup

Từng chi hàng trăm tỷ won để thâu tóm bản quyền Olympic và World Cup, JTBC nay vỡ nợ khoản vay 20,6 tỷ won, bị hạ tín nhiệm giữa khủng hoảng tài chính kéo dài.

Danh thủ Park Ji-sung trong buổi công bố World Cup 2026 của JBTC. Ảnh: Joongang.

JTBC, đài truyền hình thuộc sở hữu của tập đoàn truyền thông JoongAng Group, đã vỡ nợ đối với các khoản vay được chứng khoán hóa (khoản vay được đóng gói để bán lại cho bên thứ 3). Công ty cũng đang bị một tổ chức xếp hạng tín dụng nội địa hạ xuống mức "rác" (junk), kéo theo làn sóng giảm bậc tín nhiệm nhiều đơn vị khác cùng tập đoàn.

Theo công ty dịch vụ đầu tư NICE Investors Service, JTBC không thanh toán đúng hạn tổng cộng 20,6 tỷ won (khoảng 13,6 triệu USD ) các khoản vay. Trong báo cáo công bố cùng ngày, NICE đã hạ xếp hạng tín nhiệm dài hạn của đài xuống mức CCC và xếp hạng ngắn hạn xuống mức C. JTBC được đưa vào diện xem xét để tiếp tục giáng bậc trong thời gian tới.

Quyết định sai lầm

Năm 2019, JTBC giành được quyền phát sóng độc quyền tại Hàn Quốc cho Thế vận hội Mùa hè và Mùa đông diễn ra từ năm 2026 đến 2032. Sau đó, mua thêm các giải đấu lớn do FIFA tổ chức đến năm 2030, bao gồm cả Giải vô địch bóng đá thế giới CONCACAF 2026. Theo IB Tomato, giới chuyên môn ước tính JTBC đã đầu tư hơn 200 tỷ won ( 131 triệu USD ) vào bản quyền phát sóng độc quyền World Cup 2026/2030. Con số cho Thế vận hội vào khoảng 230 triệu đô la, tương đương 330 tỷ won.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Phó Chủ tịch Tập đoàn JoongAng Hong Jeong-do. Ảnh: JoongAng.

JTBC kỳ vọng sẽ thu lợi nhuận bằng cách phân phối lại quyền phát sóng cho các đài truyền hình mặt đất và kiếm doanh thu quảng cáo. Tuy nhiên, kế hoạch của họ gặp trục trặc khi 3 đài truyền hình lớn của Hàn Quốc từ chối đấu thầu bản quyền Thế vận hội Mùa đông.

Cuối cùng, JTBC miễn cưỡng phát sóng độc quyền Thế vận hội, nhưng kết quả rất tệ. Tỉ lệ người xem lễ khai mạc chỉ đạt 1,8%. Lý do 3 đài truyền hình lớn, gồm KBS, MBC và SBS, ngừng tham gia các sự kiện quốc tế nằm ở việc chi phí quảng cáo ngày càng cao. Theo Hana Securities, khoản lỗ SBS phải gánh chịu do phát sóng Thế vận hội Paris tối thiểu đạt 10 tỷ won ( 6,5 triệu USD ).

Liên đoàn đài truyền hình mặt đất cũng phản đối việc mua bản quyền phát sóng World Cup, vì không muốn chịu thua lỗ chỉ để trả giá cao cho JTBC. Trong một tuyên bố, công đoàn KBS cho biết đài JTBC đã đánh cược vận mệnh, giờ phải chịu trả giá từ thị trường vốn và các ngân hàng cho vay.

Mất niềm tin từ nhà đầu tư

Kể từ khi thành lập, JTBC hầu như năm nào cũng ghi nhận thâm hụt, ngoại trừ năm 2017, 2018 và 2022. Tính đến quý III/2025, tổng lỗ lũy kế ghi nhận là 1,2 tỷ won ( 800.000 USD ), đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp ghi nhận lỗ sau mức 28,7 tỷ won ( 19 triệu USD ) năm 2024. Các chỉ số tài chính khác của JTBC cũng xấu đi. Trong quý III năm ngoái, tỷ lệ suy giảm vốn của JTBC đạt 95,2%. Từ năm 2021, công ty Shinhan phải hỗ trợ gây quỹ hàng năm cho nhà đài.

JTBC đang trong giai đoạn khủng hoảng tài chính. Ảnh: Beauty Summit.

JTBC phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng giá trị trung bình 50 tỷ won ( 30 triệu USD ) mỗi năm. Shinhan đóng vai trò nhà bảo lãnh chính và cũng mua lại các trái phiếu này bất chấp tình trạng không bán hết. Năm ngoái, công ty tài chính thậm chí đã mua lại số trái phiếu không bán hết trị giá 21,7 tỷ won từ đợt phát hành ra công chúng của JTBC.

Theo IB Tomato, Shinhan đứng ra đầu tư vào JTBC vì nội dung cạnh tranh của nhà đài. Đặc biệt, hệ thống được chú ý sau thành công của phim Cậu út nhà tài phiệt. Tuy nhiên, do nội dung dần đi xuống, xếp hạng tín dụng của JTBC đã ở mức BBB (tiêu cực) kể từ năm 2021.

Kim Na-yeon, nhà nghiên cứu cấp cao tại NICE, nhận định JTBC đã mất đi sự ổn định tài chính ở các chỉ số như tỷ lệ nợ và mức phụ thuộc vào vay. "Với việc thị trường quảng cáo đang bước vào giai đoạn suy thoái chung, việc phục hồi lợi nhuận trong ngắn hạn dường như rất khó khăn”, bà cho biết.

Tuy nhiên, quy mô trái phiếu do JTBC phát hành không đủ lớn để gây chấn động thị trường. Công ty Shinhan đã từ chối bình luận về sự suy giảm tín dụng nhưng cho biết công tác quản lý vẫn ổn trên quy mô chung. Đồng thời, họ cũng theo dõi sát sao tình hình với tư cách nhà bảo lãnh phát tài chính.