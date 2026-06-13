Hàng triệu người dùng còn 50 giờ để tránh bị khóa SIM

Chỉ còn 72 giờ trước hạn 15/6, hàng triệu thuê bao vẫn chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định mới. Phần lớn trong số này là người cao tuổi hoặc người ít tiếp cận công nghệ.

Các nhà mạng gấp rút hỗ trợ người dân xác thực thuê bao. Ảnh: Viettel.

Theo Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 15/6/2026, thuê bao di động khi phát sinh thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ phải thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Quy định được ban hành nhằm tăng cường quản lý thuê bao, hạn chế SIM rác và ngăn chặn các hành vi lừa đảo, giả mạo trong môi trường số.

Theo Viettel Telecom, hơn 90% khách hàng thuộc diện phải xác thực của nhà mạng này đã hoàn thành thủ tục trước thời hạn. Phần lớn người dùng đã chủ động thực hiện thông qua ứng dụng My Viettel, Viettel Tammi hoặc VNeID.

Tuy nhiên, khoảng 5 triệu thuê bao vẫn chưa hoàn tất xác thực khi thời hạn 15/6 đang đến gần. Đây chủ yếu là người cao tuổi, người có sức khỏe yếu, không sử dụng điện thoại thông minh hoặc sinh sống tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Nhóm người dùng này thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin và thực hiện các thao tác xác thực trực tuyến. Nếu không hoàn tất xác thực theo quy định, thuê bao có thể bị hạn chế hoặc gián đoạn dịch vụ, ảnh hưởng đến việc liên lạc và các giao dịch trực tuyến hàng ngày.

Trong khi đó, VinaPhone cho biết khoảng 18 triệu thuê bao đã hoàn thành xác thực thông tin. Tuy nhiên, vẫn còn gần 3 triệu thuê bao thuộc diện phải thực hiện xác thực theo quy định.

Để hỗ trợ người dân, Viettel Telecom đã triển khai khoảng 50.000 điểm xác thực thuê bao trên toàn quốc, đồng thời tăng cường các điểm hỗ trợ lưu động tại thôn bản, khu dân cư. Hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên cũng được huy động trong giai đoạn nước rút.

Ngoài ra, Viettel tiếp tục duy trì tổng đài miễn phí 1800 8098. Người cao tuổi hoặc khách hàng không thể đi lại chỉ cần đăng ký thông tin, nhân viên nhà mạng sẽ đến tận nơi hỗ trợ hoàn tất thủ tục xác thực.

Đại diện Viettel Telecom cho biết, sự chủ động của khách hàng trong thời gian qua đã góp phần giúp chiến dịch đạt tỷ lệ hoàn thành trên 90%, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tập trung nguồn lực cho những nhóm người dùng cần hỗ trợ đặc biệt trong chặng cuối.

Nhà mạng hỗ trợ xác thực thuê bao tận nơi cho người dân gặp khó khăn di chuyển. Ảnh: Viettel.

Trong những ngày cuối trước hạn 15/6, đơn vị viễn thông khuyến nghị người dân dành thời gian kiểm tra tình trạng thuê bao của ông bà, bố mẹ hoặc người thân lớn tuổi trong gia đình.

Đặc biệt, những người trẻ am hiểu công nghệ có thể hỗ trợ người thân kiểm tra thông báo từ nhà mạng, hướng dẫn xác thực thông qua ứng dụng VNeID hoặc ứng dụng của nhà mạng đang sử dụng. Trong trường hợp người thân không sử dụng điện thoại thông minh hoặc gặp khó khăn khi thao tác, các bạn có thể đưa đến điểm giao dịch gần nhất hoặc liên hệ tổng đài để được hỗ trợ tận nơi.

Với sự vào cuộc khẩn trương của các nhà mạng cùng sự chủ động từ phía người dùng, quá trình xác thực thuê bao được kỳ vọng sẽ hoàn thành đúng tiến độ, góp phần bảo đảm việc triển khai các quy định mới về quản lý thuê bao và hạn chế những gián đoạn liên lạc không đáng có.