Lý do iPhone năm 2027 đáng chờ đợi

Apple vẫn có kế hoạch phát triển mẫu iPhone bằng kính, ra mắt vào 2027 để kỷ niệm 20 năm dòng sản phẩm.

Ảnh dựng phiên bản iPhone kỷ niệm 20 năm dựa trên tin đồn. Ảnh: Jon Prosser.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Apple vẫn có kế hoạch ra mắt phiên bản iPhone kỷ niệm 20 năm với thiết kế mới. Điều này trái ngược thông tin trước đó từ một nhà phân tích Phố Wall, cho rằng sản phẩm đã bị hủy bỏ.

Dựa trên tin đồn, dòng iPhone Pro năm 2027 sở hữu thiết kế kính mới cho mặt trước và mặt sau. Những mặt kính được uốn cong sang các cạnh với dải kim loại ở giữa. 2 thiết bị đang được phát triển nội bộ với tên mã V73 và V74.

Bộ phận thiết kế tại Apple được cho muốn phát triển một phiên bản sử dụng nhiều kính hơn, song đã bị loại bỏ từ đầu. Nguồn tin cho biết thiết kế này gặp khó khăn trong việc kết nối các mặt kính, không thể đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng loạt.

Theo nhà phân tích Mark Gurman, Apple đang nỗ lực phát triển phiên bản bắt mắt hơn cho iPhone để kỷ niệm 20 năm ra mắt. Tuy thiết kế kính khá khó sản xuất, Táo khuyết vẫn kỳ vọng tạo nên tiếng vang lớn vào năm 2027.

Nhìn chung, cây viết từ Bloomberg khẳng định lộ trình phát triển của Apple không thay đổi. Trước đó, tờ Barron's dẫn lời nhà phân tích Edison Lee của Jefferies cho rằng dự án bị hủy bỏ do tỷ lệ thành phẩm đạt chuẩn thấp.

Dựa trên kết quả kiểm tra, Jefferies hạ xếp hạng cổ phiếu Apple xuống "Underperform" (tương đương mức "Bán"), đồng thời cắt giảm mục tiêu giá xuống còn 263,66 USD từ mức 285,56 USD , một trong những mức thấp nhất trên Phố Wall.

Các thông tin rò rỉ mô tả thiết bị có kính cong bao phủ mặt trước và mặt sau, hầu như không có phần khuyết trên màn hình, bên cạnh Face ID dưới màn hình và nút bấm cảm ứng lực.

Thiết kế cho iPhone thường được hoàn thiện khoảng một năm trước khi ra mắt chính thức vào mùa thu. Điều đó đồng nghĩa chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm dần hoàn thiện theo kế hoạch, trừ khi có sự cố bất ngờ.

iPhone X là phiên bản kỷ niệm 10 năm ra mắt dòng sản phẩm. Ảnh: Bloomberg.

iPhone là sản phẩm mang lại lợi nhuận cao nhất cho Apple, chiếm khoảng một nửa doanh thu. Doanh số iPhone cũng vượt trội so với các mảng kinh doanh khác, tăng 22% trong quý gần nhất.

Apple hướng đến duy trì đà tăng trưởng với việc ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone màn hình gập vào tháng 9. iPhone gập sẽ là thay đổi lớn nhất về thiết kế từ trước đến nay, trong khi iPhone 18 Pro dự kiến nâng cấp mạnh camera, có thể bổ sung màu đỏ đậm để thu hút sự chú ý.

Đến đầu năm 2027, Apple dự kiến trình làng iPhone 18 cơ bản và iPhone 18e giá rẻ. Tin đồn cho biết hãng có kế hoạch giới thiệu iPhone Air siêu mỏng thế hệ 2. Thiết bị này dự kiến bổ sung camera sau thứ 2, chip xử lý mạnh và thời lượng pin lâu hơn.

Ngoài iPhone, Apple đang phát triển kính thông minh và AirPods tích hợp camera, bên cạnh thiết bị đeo và nhà thông minh tập trung vào AI. Đây sẽ là các sản phẩm lớn đầu tiên ra mắt dưới thời John Ternus, người sắp nhậm chức CEO vào ngày 1/9.