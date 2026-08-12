iOS 27 khắc phục lỗi gây khó chịu

Apple âm thầm cải thiện cách iPhone chuyển đổi kết nối trên iOS 27, giải quyết một bất tiện đã tồn tại trong nhiều năm.

Apple thay đổi tính năng tự động chuyển giữa Wi-Fi và mạng di động trên iOS 27. Ảnh: Tom's Guide.

Apple đang cải thiện cách iPhone chuyển đổi giữa Wi-Fi và mạng di động trên iOS 27. Đây là thay đổi nhỏ nhưng có thể xử lý một tình trạng khá phổ biến với nhiều người dùng. Đó là thiết bị vẫn bám vào mạng Wi-Fi yếu dù người dùng đã di chuyển ra khỏi vùng phủ sóng.

Tình huống này thường xảy ra khi người dùng rời nhà, văn phòng hoặc một địa điểm có Wi-Fi. iPhone vẫn nhận diện thiết bị đang kết nối với mạng không dây. Tuy nhiên, tín hiệu lúc này đã quá yếu để truyền dữ liệu ổn định.

Máy cũng chưa chuyển ngay sang 4G hoặc 5G. Vì vậy, người dùng có thể rơi vào trạng thái không có Internet trong một khoảng thời gian ngắn. Các ứng dụng nhắn tin, bản đồ hoặc trình duyệt có thể tạm thời không tải được dữ liệu.

Apple cho biết hệ thống mới có khả năng lựa chọn kết nối Wi-Fi hoặc mạng di động phù hợp hơn. Quá trình chuyển đổi cũng được thực hiện liền mạch. Nhà sản xuất iPhone lấy ví dụ về việc sử dụng bản đồ khi rời khỏi nhà hoặc gọi FaceTime sau khi bước xuống máy bay. Trong cả 2 trường hợp, thiết bị được thiết kế để duy trì kết nối trong quá trình thay đổi mạng.

Cải thiện kết nối nằm trong nhóm thay đổi về hiệu năng trên iOS 27. Táo khuyết cho biết họ tập trung vào việc giúp hệ điều hành phản hồi nhanh và ổn định hơn. Ngoài chuyển đổi mạng, nhiều thao tác phổ biến cũng được tối ưu.

Theo số liệu do Apple công bố, tốc độ mở ứng dụng trên iOS 27 có thể nhanh hơn tới 30%. Ảnh mới có thể xuất hiện trong thư viện nhanh hơn tới 70%, trong khi tốc độ truyền dữ liệu qua AirDrop cũng có thể tăng tới 80%. Những con số này được Apple đưa ra dựa trên các điều kiện thử nghiệm nội bộ.

“Chúng tôi đang làm cho nền tảng phần mềm nhanh hơn, đáng tin cậy hơn và thú vị hơn bao giờ hết”, Craig Federighi, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần mềm của Apple cho biết.

iOS 27 hiện đã có phiên bản thử nghiệm dành cho nhà phát triển và người dùng. Apple dự kiến phát hành bản cập nhật miễn phí chính thức vào mùa thu năm nay. Hệ điều hành hỗ trợ các mẫu từ iPhone 11 trở lên, cùng iPhone SE thế hệ thứ hai và các phiên bản mới hơn.