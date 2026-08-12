Bản cập nhật phần mềm xuyên không 21 tỷ km

Tàu Voyager 2 hoạt động trong không gian gần 50 năm nhưng vẫn chưa đến lúc "nghỉ hưu". Trong chiến dịch "Big Bang", nhóm nghiên cứu của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tắt một số phần cứng tiêu thụ nhiều năng lượng và chuyển sang các giải pháp thay thế tiết kiệm năng lượng hơn, đồng thời vẫn giữ cho tàu vũ trụ đủ ấm để hoạt động.

Bản cập nhật vũ trụ

Quyết định "cập nhật phần mềm" xuyên không với khoảng cách 13 tỷ dặm (tương đương 20,9 tỷ km) cho phép Voyager 2 tiếp tục hoạt động và thực hiện các nghiên cứu khoa học ở trạng thái hiện tại thêm một năm nữa.

Nguồn năng lượng của Voyager 2 là máy phát điện nhiệt điện đồng vị phóng xạ, chuyển đổi nhiệt từ sự phân rã của plutonium thành điện năng. Vì plutonium ngày càng cạn kiệt, tàu thăm dò không gian mất khoảng 4 w điện năng mỗi năm.

Khi được phóng vào năm 1977, Voyager 2 có 10 thiết bị khoa học hoạt động. Hiện tại, chỉ còn 3 thiết bị hoạt động do NASA buộc phải vô hiệu hóa chúng để tiết kiệm năng lượng.

NASA sẽ phải tắt thêm một thiết bị nữa vào cuối năm nay nếu không thực hiện điều chỉnh này. Chiến dịch "Big Bang" bao gồm việc tắt đồng thời một số thiết bị tiêu thụ điện năng và sau đó thay thế bằng các thiết bị có công suất thấp hơn.

Voyager 2 hoạt động ngoài không gian gần 50 năm. Ảnh: NASA.

Họ cũng phải đảm bảo tàu vũ trụ vẫn đủ ấm để hoạt động ngay cả khi các thiết bị đó tắt. Với việc NASA thực hiện thành công kế hoạch, 3 thiết bị còn lại của Voyager 2 có thể tiếp tục thực hiện các nghiên cứu khoa học cho đến năm sau.

Voyager 2 được phóng khoảng 2 tuần trước tàu song sinh Voyager 1 với mục tiêu quan sát các hành tinh khí khổng lồ trong hệ Mặt Trời. Tàu vũ trụ này đến Mộc tinh vào năm 1979 và ghé thăm các hành tinh khí khổng lồ trong thập kỷ sau đó.

Năm 2018, tàu đi vào không gian liên sao. Kể từ đó Voyager liên tục gửi về Trái Đất dữ liệu về mật độ và nhiệt độ của plasma bên ngoài nhật quyển, vùng không gian dạng "bong bóng" do Mặt Trời tạo ra, bao quanh Mặt Trời và các hành tinh của chúng ta.

Ban đầu các tàu vũ trụ này được thiết kế để hoạt động trong vòng 5 năm, tuy nhiên, trải qua gần 50 năm ngoài vũ trụ và hiện cách Trái Đất 20,9tỷ km, Voyager vẫn tiếp tục gửi về những dữ liệu khoa học quý giá.

Kỳ tích của con người

Năm 1977, NASA lần lượt phóng đi 2 tàu tàu vũ trụ có kích thước bằng một chiếc ôtô nhỏ vào khoảng không tối tăm bên ngoài Trái Đất. Việc vận hành Voyager 1 và Voyager 2 trong thời gian gần nửa thế kỷ được xem là kỳ tích của giới khoa học vũ trụ.

Trong cuốn sách Eleven Billion Miles: The Voyager Story (tạm dịch: Mười một tỷ dặm: Câu chuyện về Voyager), tiến sĩ Marcus J. Calloway kể câu chuyện đầy đủ về chương trình Voyager, một trong những thành tựu khoa học vĩ đại nhất của nhân loại.

Xuất hiện trong thời đại của máy đánh chữ và điện thoại quay số, Voyager 1 và Voyager 2 được chế tạo để hoạt động trong 5 năm. Gần 5 thập kỷ sau, chúng là những vật thể nhân tạo duy nhất đi vào không gian liên sao, gửi dữ liệu về Trái Đất qua một khoảng cách rộng lớn đến mức tín hiệu vô tuyến truyền đi với tốc độ ánh sáng mất hơn 23 giờ để đến.

Tác giả/Tác phẩm Eleven Billion Miles: The Voyager Story Eleven Billion Miles kể lại hành trình của Voyager 1 và Voyager 2, hai tàu thăm dò được NASA phóng từ năm 1977 và vẫn hoạt động sau gần nửa thế kỷ. Cuốn sách tái hiện những khám phá của Voyager về các hành tinh khí khổng lồ, đồng thời giải thích hành trình tiến vào không gian liên sao. Tác phẩm cũng kể về những kỹ sư, nhà khoa học đã duy trì hoạt động của hai con tàu qua nhiều thập kỷ và sứ mệnh tận dụng một sự sắp xếp hiếm có của các hành tinh. Qua câu chuyện Voyager, cuốn sách đặt ra những câu hỏi về giới hạn khám phá của con người và ý nghĩa của việc lần đầu tiên đưa một vật thể nhân tạo vượt ra ngoài Hệ Mặt Trời.

Cuốn sách đưa độc giả từ bệ phóng ở Cape Canaveral đến sự tĩnh lặng lạnh lẽo bên ngoài ranh giới nhật quyển. Dữ liệu từ Voyager hé lộ các bí mật không gian như cấu trúc phức tạp của vành đai sao Thổ, những cơn bão của sao Hải Vương.

Trên hành trình này, Eleven Billion Miles viết về những kỹ sư duy trì hoạt động của tàu vũ trụ trong suốt 5 thập kỷ, các nhà khoa học giải mã tín hiệu từ khoảng cách hàng tỷ dặm và những nhà hoạch định táo bạo đã thiết kế một sứ mệnh để tận dụng sự thẳng hàng của các hành tinh chỉ xảy ra 176 năm một lần.

Eleven Billion Miles trả lời những câu hỏi mà hành trình của Voyager lặng lẽ đặt ra: Chúng ta có thể vươn tới bao xa? Chúng ta thực sự học được gì?