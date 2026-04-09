Lý do iPhone xuất hiện trong sứ mệnh Artemis II

Phi hành đoàn Artemis II mang iPhone 17 Pro Max lên vũ trụ sau nhiều tháng kiểm tra an toàn, đánh dấu lần đầu tiên smartphone được NASA phê duyệt sử dụng trong không gian.

NASA lần đầu cho phép phi hành đoàn mang theo điện thoại vào không gian. Ảnh: Macworld.

Bộ đồ vũ trụ của phi hành đoàn Artemis II có một điểm khác biệt chưa từng thấy trong lịch sử hàng không vũ trụ khi xuất hiện một túi nhỏ chứa iPhone 17 Pro Max. Đây là lần đầu tiên smartphone được NASA phê duyệt cho sử dụng toàn bộ thời gian trong một nhiệm vụ có người lái.

Để được phép lên tàu, iPhone 17 Pro Max phải vượt qua nhiều bài kiểm tra an toàn nghiêm ngặt. NASA đánh giá mọi rủi ro, từ nguy cơ của một vật thể nhỏ lơ lửng trong khoang tàu đến khả năng màn hình bị vỡ trong điều kiện không trọng lực. Toàn bộ quá trình phê duyệt mất nhiều tháng.

Trước Artemis II, các nhiệm vụ không gian sử dụng máy ảnh medium format rồi chuyển sang DSLR chuyên nghiệp như Nikon D5 để thực hiện nhiệm vụ thu thập dữ liệu. Các thiết bị này tạo ra những bức ảnh chất lượng cao nhưng có kích thước cồng kềnh và chỉ phù hợp cho nhiếp ảnh chuyên nghiệp. iPhone không thay thế những máy ảnh này mà đóng vai trò thiết bị bổ sung, cho phép ghi lại những góc nhìn hoàn toàn khác.

Bằng chứng rõ nhất là một bức ảnh hậu trường khi phi hành gia Jeremy Hansen được chụp đang sử dụng Nikon D5 để ghi lại dữ liệu, trong khi khoảnh khắc này được chụp bằng iPhone. Đây là hình ảnh không thể xuất hiện nếu chỉ có thiết bị chuyên nghiệp trên tàu.

Ngoài ra, việc selfie trong không gian sẽ mang phong cách khác. Định dạng quen thuộc của iPhone giúp người xem cảm thấy gần gũi hơn với nhiệm vụ. Khi phi hành gia chụp ảnh bằng đúng thiết bị mà hàng triệu người dùng mỗi ngày, khoảng cách tâm lý giữa Trái Đất và vũ trụ thu hẹp lại đáng kể.

Điều đó có giá trị thực tế với NASA. Ngân sách của cơ quan phụ thuộc vào sự ủng hộ của công chúng, thứ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định tài trợ của. Trong bối cảnh nhiều nghị sĩ đang đặt câu hỏi về ngân sách dành cho chương trình không gian, một bức ảnh selfie từ vũ trụ lan truyền trên mạng xã hội có thể tạo ra sự quan tâm rộng rãi.

Artemis II là sứ mệnh đưa người bay vòng quanh Mặt Trăng đầu tiên kể từ Apollo 17 vào năm 1972. Các sứ mệnh tiếp theo, bao gồm Artemis III, dự kiến đổ bộ lên bề mặt vệ tinh này trong những năm tới.