Thêm tin buồn về iPhone gập

Quá trình sản xuất iPhone gập lại vướng trở ngại khi chất lượng bản lề được cho không đạt tiêu chuẩn của Apple.

Ảnh dựng iPhone gập dựa trên tin đồn. Ảnh: AppleInsider.

Tài khoản Weibo của chuyên gia rò rỉ (leaker) Instant Digital cho biết quá trình sản xuất iPhone màn hình gập (tạm gọi iPhone Ultra) đang gặp trở ngại lớn xoay quanh bản lề.

Bản lề hiện tại trên iPhone Ultra được cho không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng từ Apple, trong điều kiện đóng mở liên tục với tần suất cao. Nguồn tin mô tả vấn đề "cần được giải quyết hoàn hảo", nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ sản phẩm trong giai đoạn này.

Theo MacRumors, bản lề là trọng tâm của quá trình phát triển iPhone gập. Tháng 3/2025, nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo cho biết bản lề trên thiết bị sẽ sử dụng chất liệu kim loại lỏng, với Dongguan EonTec là nhà cung cấp độc quyền.

Ít lâu sau, Instant Digital giải thích rằng vật liệu có cấu trúc vô định hình. Điều này giúp giảm khả năng uốn cong và biến dạng so với kim loại truyền thống, đồng thời bền hơn hợp kim titan, phù hợp với smartphone gập.

Trước đây, Apple chỉ sử dụng vật liệu này trong các linh kiện nhỏ như cây lấy SIM. Nếu tin đồn chính xác, iPhone Ultra sẽ là lần đầu kim loại lỏng được sử dụng trong một thành phần cơ khí quan trọng.

Đến tháng 1 năm nay, tin đồn khác tiếp tục xác nhận kế hoạch sử dụng bản lề kim loại lỏng. Nguồn tin này lưu ý Apple đã nghiên cứu vật liệu trong 15 năm, bắt nguồn từ thỏa thuận cấp phép độc quyền với Liquidmetal Technologies.

Nếp gấp cũng là một trong những vấn đề chưa thể giải quyết với smartphone gập. Theo Instant Digital, Apple về cơ bản chấp nhận việc không thể loại bỏ hoàn toàn hiện tượng. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm cho thấy iPhone Ultra có thể duy trì trạng thái không nếp gấp về mặt thị giác trong thời gian dài.

Hồi tháng 2, leaker Fixed Focus Digital cho biết đối tác sản xuất được Apple yêu cầu duy trì độ sâu nếp gấp dưới 0,15 mm và góc dưới 2,5 độ. Thông số này phản ánh độ phẳng của đường gấp khi màn hình mở ra, góc càng nhỏ thì màn hình càng phẳng tại khu vực bản lề.

Theo các nguồn tin, Apple từng theo đuổi mục tiêu loại bỏ nếp gấp màn hình bằng mọi giá. Một số giải pháp kỹ thuật bao gồm cấu trúc 2 lớp kính siêu mỏng, bên cạnh cải tiến lớp keo kết dính trong suốt để giữ các lớp màn hình được căn chỉnh chính xác.

Tuy gặp khó khăn về bản lề, Instant Digital dự đoán thời gian ra mắt iPhone Ultra nhiều khả năng không bị ảnh hưởng.

Ảnh dựng iPhone gập dựa trên tin đồn. Ảnh: Jon Prosser.

Trước đó vào tháng 4, DigiTimes đưa tin quá trình sản xuất iPhone Ultra đang chậm 1-2 tháng so với kế hoạch, song vẫn kịp ra mắt vào tháng 9. Kế hoạch sản xuất hàng loạt dự kiến khởi động vào tháng 7.

Apple nhiều khả năng giới thiệu iPhone gập cùng các mẫu iPhone 18 Pro vào tháng 9 năm nay, dù một số tin đồn cho rằng thời gian sản phẩm lên kệ có thể bị hoãn đến tháng 12.

Trong bài đăng tiếp theo, Instant Digital chia sẻ về trải nghiệm thiết bị. Dù kích thước màn hình lớn, cảm giác cầm máy khi mở có phần giống iPhone cỡ lớn thay vì iPad. Ngoài ra, kích thước hạn chế cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng tương thích Apple Pencil.

iPhone màn hình gập dự kiến trang bị màn hình trong 7,8 inch, màn hình ngoài 5,5 inch, chip xử lý A20, modem mạng C2, nút nguồn tích hợp Touch ID và 2 camera sau. Giá bán sản phẩm được đồn đoán vào khoảng 2.000 USD .