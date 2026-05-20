Những con số trong mùa giải lịch sử của Arsenal

Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh bằng một chiến dịch được xây dựng trên nền tảng hàng thủ trứ danh, sự ổn định đến mức tàn nhẫn và những bước ngoặt mong manh.

Sau 22 năm chờ đợi, 3 mùa giải về nhì liên tiếp, Arsenal đã chấm dứt cơn khát danh hiệu với chức vô địch Anh thứ 14, đồng thời là ngôi vương Ngoại hạng Anh thứ 4 trong lịch sử.

Điều thú vị là Arsenal mùa này không phải đội bóng chơi thứ bóng đá đẹp nhất nước Anh. Họ cũng không ghi quá nhiều bàn thắng như những phiên bản Arsenal dưới thời Wenger.

Nhưng đội bóng này biết cách chiến thắng. Arsenal giờ có thể thắng 1-0 đầy nhọc nhằn mà không cảm thấy xấu hổ. Họ biết cách vượt qua những trận đấu xấu xí, bảo vệ lợi thế và sống sót trong áp lực khủng khiếp của cuộc đua vô địch.

Để phác họa về hành trình lên ngôi của Arsenal dưới thời Arteta, tờ Opta đã liệt kê những con số ấn tượng nhất.

18 – Số bàn thắng từ phạt góc

Dấu ấn đặc trưng của Arsenal dưới triều đại Mikel Arteta chính là sự áp đảo trong các tình huống cố định. Đây vốn luôn là trọng tâm trong lối chơi của Pháo thủ, nhưng nó thực sự bùng nổ ở mùa giải năm nay.

Cụ thể, Pháo thủ đã ghi tới 28 bàn từ các tình huống bóng chết trên tổng số 68 bàn thắng tại giải đấu, nhiều hơn ít nhất 3 bàn so với bất kỳ đội bóng nào khác.

Trong đó, phạt góc là thứ vũ khí đáng sợ nhất của đội bóng này. Arsenal đã ghi bàn vào lưới đối phương đến 18 lần từ các quả phạt góc trong mùa 2025/2026, thiết lập kỷ lục mới trong một mùa giải tại Ngoại hạng Anh.

Kỷ lục này cũng nói lên rất nhiều về xu hướng chiến thuật đang thịnh hành tại Ngoại hạng Anh, khi cột mốc cũ 16 bàn do Oldham Athletic lập ở mùa 1992/1993 đã bị phá vỡ tới hai lần trong mùa giải này. Đầu tiên là Arsenal, đội bóng đang nắm giữ kỷ lục tuyệt đối, và sau đó là Tottenham với 17 bàn thắng từ phạt góc.

19 – Số trận giữ sạch lưới của David Raya

Với việc giữ sạch lưới trong trận gặp Burnley, David Raya đã cán mốc 19 trận giữ sạch lưới trong mùa giải. Con số này giúp anh cân bằng kỷ lục vô tiền khoáng hậu của một thủ môn Arsenal trong khuôn khổ Premier League, sánh ngang thành tích của huyền thoại David Seaman ở các mùa 1993/1994 và 1998/1999.

Thậm chí, nếu tiếp tục giữ sạch lưới trong vòng đấu cuối cùng gặp Crystal Palace, Raya sẽ chính thức độc chiếm kỷ lục này của câu lạc bộ.

Trước đó, thủ thành người Tây Ban Nha đã được trao giải Găng tay Vàng mùa thứ 3 liên tiếp sau trận giữ sạch lưới thứ 18 trước West Ham. Hiện tại, anh trở thành thủ môn thứ 4 trong lịch sử giành giải thưởng này trong 3 mùa giải liên tiếp, sau Pepe Reina (Liverpool), Joe Hart (Man City) và Ederson (Man City).

0,74 – Số bàn thua kỳ vọng mỗi trận

Không ai có thể phủ nhận ngai vàng của Arsenal được xây dựng dựa trên bức tường phòng ngự kiên cố. Đội bóng của HLV Mikel Arteta chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 26 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này, ít hơn ít nhất 6 bàn so với bất kỳ đội nào khác.

Đây cũng là số bàn thua thấp thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, chỉ sau mùa giải 1998-99 với 17 bàn thua.

Hệ thống phòng ngự "đá tảng" này đã phát huy tối đa sức mạnh trong giai đoạn nước rút. Kể từ thất bại 1-2 trên sân của Manchester City, Arsenal đã phản kháng mạnh mẽ bằng 4 chiến thắng liên tiếp mà không phải nhận bất kỳ bàn thua nào.

Những chỉ số thống kê cũng ấn tượng không kém. Arsenal chỉ cho phép đối thủ tạo ra số cơ hội tương đương 0,74 bàn thua kỳ vọng (xGA) mỗi trận mùa này.

Tính từ khi Opta bắt đầu thu thập dữ liệu bàn thắng kỳ vọng ở mùa giải 2012/2013, đây là con số phòng thủ xuất sắc thứ 4 từng được ghi nhận trong một mùa giải Ngoại hạng Anh.

Arsenal cũng chỉ phải đối mặt trung bình 8,2 cú sút mỗi trận và 2,4 cú sút trúng đích mỗi trận – cả hai đều là những con số thấp nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mùa này.

17 – Số trận thắng khi Gabriel và Saliba cùng đá chính

Trái tim trong hệ thống phòng ngự xuất chúng của Arsenal chính là cặp trung vệ William Saliba và Gabriel Magalhães.

Bộ đôi này đã xuất phát cùng nhau trong 26 trận tại Premier League mùa này, và Arsenal đã giành chiến thắng 17 trận trong số đó.

Con số này cũng là cao nhất giải đấu, ngang bằng với bộ đôi Ibrahima Konaté và Virgil van Dijk của Liverpool, dù hai hậu vệ của The Kop đá chính cùng nhau với tần suất dày đặc hơn rất nhiều là 35 trận.

Trong số các cặp trung vệ xuất phát cùng nhau nhiều hơn 5 lần mùa này, Saliba và Gabriel sở hữu tỷ lệ giữ sạch lưới vượt trội hoàn toàn. Pháo thủ đã giữ sạch lưới 15 lần trong 26 trận cặp đôi này đá chính, với trung bình cứ 1.7 trận lại có một trận đấu giữ sạch lưới.

53 – Điểm số giành được trước các đội nửa dưới bảng xếp hạng

Trong phần lớn thời gian Arteta nắm quyền, Arsenal gần như luôn áp đảo khi đối đầu với các đội bóng nhóm trên. Tuy nhiên, những trận đấu với các đội ở nửa cuối BXH luôn là ác mộng với NHM Pháo thủ.

Ở hai lần về nhì gần nhất, họ chơi thiếu lạnh lùng và dễ đánh mất chính mình khi sức ép xuất hiện. Nhưng mùa này, đội bóng của Arteta phản ứng hoàn toàn khác.

Họ biết cách vượt qua những trận đấu xấu xí, bảo vệ lợi thế và sống sót trong áp lực khủng khiếp của cuộc đua vô địch. Cụ thể, Arsenal đã thắng 17/19 trận đối đầu với các đội nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng, thu về 53 điểm và chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 6 bàn.

Pháo thủ kiếm được trung bình 2,8 điểm mỗi trận trước các đối thủ dạng này, tỷ lệ cao nhất giải đấu, bỏ xa con số 2,3 điểm của Manchester City ở vị trí thứ hai.

8 – Số trận thắng với tỷ số 1-0

Arsenal giờ có thể thắng 1-0 đầy nhọc nhằn mà không cảm thấy xấu hổ. Thật trớ trêu nhưng cũng đầy ý nghĩa khi trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Mikel Arteta trước khi chính thức vô địch trên lý thuyết vẫn khép lại bằng một chiến thắng 1-0.

Theo thống kê, Pháo thủ đã giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu này đến 8 lần tại Ngoại hạng Anh mùa này – thành tích cao nhất kể từ mùa giải 1998-99 với 9 chiến thắng tối thiểu.

Kể từ đầu mùa giải 2022-23, Arsenal sẽ có tổng cộng 562 ngày đứng đầu Ngoại hạng Anh, nhiều hơn đội xếp thứ hai đến 207 ngày.

Sau thất bại trước Man City ở vòng 33, Arsenal đã bừng tỉnh với 4 chiến thắng liên tiếp. Đáng chú ý, ba trận trong số đó kết thúc với tỷ số 1-0 và không phải nhận bất kỳ bàn thua nào. Sự kiên cường của hàng thủ đã trở thành biểu tượng của mùa giải, và nó thực sự mang ý nghĩa sống còn trong giai đoạn nước rút sinh tử.

Sau nhiều năm bị chế giễu vì mãi là “kẻ về nhì”, Arsenal cuối cùng đã học được điều quan trọng nhất trong bóng đá đỉnh cao là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Không còn là thứ bóng đá đẹp nhưng "ngây thơ", HLV Mikel Arteta đã thực sự biến các cầu thủ Arsenal thành những "chiến binh". Thậm chí, đội hình Pháo thủ vẫn còn trẻ, Arteta vẫn đang hoàn thiện hệ thống và ban lãnh đạo Arsenal cũng cho thấy họ chưa muốn dừng lại.