Không nhận ra Google

Tại Google I/O 2026, gã khổng lồ tìm kiếm cho thấy tham vọng rõ ràng khi đưa Gemini AI vào mọi công cụ, từ hộp tìm kiếm quen thuộc đến kính đeo mắt sắp ra mắt.

Gemini AI là tâm điểm tại sự kiện Google I/O 2026. Ảnh: Bloomberg.

Hội nghị nhà phát triển thường niên Google I/O 2026 diễn ra ngày 19/5 tại Mountain View, California. Trong bài phát biểu khai mạc kéo dài gần 2 giờ, CEO Sundar Pichai công bố hàng loạt sản phẩm và tính năng mới, tất cả đều xoay quanh việc tích hợp Gemini AI.

Đây là Google I/O đầu tiên kể từ khi công ty tuyên bố "kỷ nguyên Gemini" vào năm 2025. Sau nhiều năm bị đặt câu hỏi về khả năng theo kịp OpenAI, gã khổng lồ tìm kiếm bước vào sự kiện năm nay với tâm thế tự tin hơn.

Ứng dụng Gemini đã đạt 900 triệu người dùng hoạt động, ngang bằng ChatGPT. Lợi nhuận hàng năm của công ty tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2022, lên 132 tỷ USD . Vì vậy, I/O 2026 dường như là màn khẳng định vị thế của Google trong cuộc đua AI toàn cầu.

Hộp tìm kiếm thay đổi lần đầu sau 25 năm

Điểm nhấn lớn nhất là sự thay đổi của ô tìm kiếm Google, biểu tượng gần như không thay đổi kể từ năm 2001. Hộp tìm kiếm mới lớn hơn, trực quan hơn và được thiết kế để người dùng đặt câu hỏi dài, tải ảnh hoặc video trực tiếp vào truy vấn.

Google thay đổi cơ chế của công cụ tìm kiếm. Ảnh: Bloomberg.

Ngoài ra, người dùng có thể đặt câu hỏi tiếp theo ngay trên trang tìm kiếm chính mà không cần chuyển sang tab khác. CEO Pichai gọi sự kết hợp giữa Tổng quan AI và Chế độ AI là "một bước đột phá".

Google cũng giới thiệu các trợ lý kỹ thuật số, gọi là "tác nhân tìm kiếm" với khả năng tự động theo dõi và thông báo kết quả mới mà không cần người dùng chủ động tra cứu. Ví dụ, người đang tìm căn hộ có thể nhận thông báo tự động khi có tin đăng mới phù hợp.

"Khi mọi người sử dụng các tính năng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo của chúng tôi trong tìm kiếm, họ sẽ yêu thích nó hơn", ông Pichai cho biết.

Gemini 3.5 Flash vượt trội

Tại sự kiện, Google ra mắt Gemini 3.5 Flash, mô hình kết hợp AI tiên tiến với khả năng thực hiện các tác vụ tự động. So với Gemini 3.1 Pro, phiên bản mới vượt trội trên hầu hết bộ tiêu chuẩn đánh giá. Gemini 3.5 Flash nhanh hơn gấp 4 lần so với các mô hình tiên tiến khác về tốc độ xử lý đầu ra, đồng thời vẫn giữ được chi phí thấp của mô hình Flash.

Mô hình Gemini 3.5 Flash có sức mạnh vượt trội. Ảnh: TechCrunch.

Mô hình này sẽ được triển khai ngay trên ứng dụng Gemini, công cụ Tìm kiếm và nền tảng phát triển Antigravity 2.0.

Song song đó, Google cũng trình làng Gemini Omni, mô hình mới có khả năng nhận đầu vào gồm hình ảnh, âm thanh, video và văn bản, đồng thời tạo ra video có thể chỉnh sửa bằng ngôn ngữ tự nhiên. Công cụ tạo video của Omni được quảng bá có khả năng tạo video dài 10 giây với "chất lượng Hollywood", dành riêng cho người đăng ký dịch vụ AI có giá 8- 250 USD mỗi tháng.

Gemini Spark: Trợ lý AI hoạt động 24/7

Gemini Spark được mô tả như "trợ lý AI cá nhân hoạt động 24/7". Tính năng này được tích hợp vào Gmail, Docs và các sản phẩm Google Workspace khác.

Trợ lý Gemini Spark vận hành liên tục 24/7. Ảnh: TechCrunch.

Gemini Spark đánh dấu bước chuyển lớn của Google khi từ một trợ lý trả lời câu hỏi, Gemini trở thành một đối tác chủ động thực hiện công việc thay người dùng. Spark có thể tổng hợp ghi chú họp rải rác trong email và tin nhắn thành một tài liệu duy nhất.

Tính năng này sẽ ra mắt trong tuần tới cho người dùng Google AI Ultra tại Mỹ, trước khi mở rộng sang các công cụ bên thứ ba thông qua MCP vào mùa hè.

Mua sắm thông minh và YouTube

Google mở rộng AI vào thương mại điện tử với tính năng Universal Cart, giỏ hàng thông minh cho phép người dùng lưu sản phẩm ngay trên trang tìm kiếm hoặc YouTube, thay vì phải truy cập vào trang web của người bán. Giỏ hàng này tự động gợi ý mã giảm giá và cảnh báo khi người dùng chọn các sản phẩm không tương thích nhau.

Trên YouTube, Google cũng ra mắt Ask YouTube, công cụ hội thoại giúp tìm kiếm video bằng các câu hỏi phức tạp. Gemini Omni cũng được tích hợp vào YouTube Shorts Remix và ứng dụng YouTube Create, giúp người sáng tạo thay đổi cảnh quay và phong cách video bằng lệnh văn bản.

Kính thông minh mới

Một trong những công bố được chờ đợi nhất là kính thông minh tích hợp Gemini, ra mắt vào mùa thu để cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm đến từ Samsung và Meta. Tương tự kính Ray-Ban Meta, thiết bị được trang bị camera, micro và loa, cho phép người dùng hỏi Gemini về môi trường xung quanh mà không cần lấy điện thoại ra.

Kính thông minh của Google sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay. Ảnh: TechCrunch.

"Những chiếc kính này đã mở ra một hướng đi rất mới. Tôi thực sự có thể cung cấp cho con gái thông tin chính xác để trả lời các câu hỏi của cô bé", Dave Gilboa, đồng CEO Warby Parker chia sẻ trải nghiệm thực tế.

Sau giai đoạn bị đặt câu hỏi về khả năng cạnh tranh với OpenAI, Google đã củng cố vị thế đáng kể. Việc tích hợp Gemini sâu vào các sản phẩm, từ Tìm kiếm, YouTube đến Gmail đang tạo ra lợi thế mà các đối thủ khởi nghiệp khó có thể sao chép.

"Với trí tuệ nhân tạo, Google đang biến mọi người thành những nhà cung cấp dữ liệu thô. Mỗi tương tác của người dùng với tìm kiếm đều cung cấp thêm tín hiệu để họ tinh chỉnh mô hình và cải thiện quảng cáo", Richard Kramer, nhà phân tích tài chính tại Arete Research nhận định.