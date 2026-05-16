Thảm họa với người dùng Gmail

Theo báo cáo từ Android Authority, Google có thể giảm dung lượng lưu trữ miễn phí cho các tài khoản Gmail mới từ 15 GB xuống chỉ còn 5 GB. Những người muốn nâng cấp dung lượng lưu trữ sẽ cần cung cấp số điện thoại cho Google để mở khóa thêm dung lượng.

Đại diện của Google sau đó xác nhận đang thử nghiệm tùy chọn tài khoản mới này ở một vài khu vực nhất định.

"Chúng tôi đang thử nghiệm chính sách lưu trữ mới cho các tài khoản mới được tạo ở một số khu vực nhất định. Điều này sẽ giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp dịch vụ lưu trữ chất lượng cao, đồng thời khuyến khích người dùng tăng cường bảo mật tài khoản và khả năng khôi phục dữ liệu", đại diện Google cho biết trong một tuyên bố gửi tới CNET.

Thông thường, số điện thoại đã được xác minh là cách để ngân chặn người dùng lưu trữ nhiều tài khoản và bảo mật hồ sơ Google bằng phương pháp khôi phục đáng tin cậy. Theo Android Authority, tài khoản chỉ có 5 GB dung lượng lưu trữ chủ yếu nằm ở các quốc gia châu Phi.

Khi Gmail ra mắt vào năm 2004, dịch vụ này cung cấp cho người dùng dung lượng lưu trữ lên đến 1 GB và điều này đã thay đổi căn bản cách nhiều người sử dụng email.

Chỉ một năm sau, Google đã tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ miễn phí lên 2 GB. Gói dung lượng miễn phí này tiếp tục được tăng lên thành 7 GB, 10 GB và cuối cùng là 15 GB vào năm 2013, khi Google Drive, Google Phones và Gmail được hợp nhất thành một kho dữ liệu dùng chung cho người dùng.

Một trong những lý do khiến Gmail thành công hơn các dịch vụ email khác trong những ngày đầu là việc giảm rào cản gia nhập, khi gã khổng lồ tìm kiếm tăng cường quyền truy cập miễn phí vào các dịch vụ trên toàn nền tảng, khiến khách hàng ít có khả năng chuyển sang đối thủ cạnh tranh.

Tuy nhiên, tình thế hiện nay đã thay đổi khi Google đang cạnh tranh gay gắt với các đối thủ trong lĩnh vực AI. CNET cho rằng điều này là lý do để Google phải tích hợp các tính năng của Gemini AI vào những dịch vụ như email, ảnh và tài liệu mà người dùng đã quen thuộc.