Chúng ta đã biết gì về iPhone 18

Tin đồn về dòng iPhone 18 xuất hiện ngày càng nhiều khi một số model sẽ ra mắt trong 4 tháng tới.

Ảnh minh họa iPhone 18 Pro màu đỏ dựa trên tin đồn. Ảnh: MacRumors.

Gần ngày ra mắt, iPhone 18 dần lộ diện qua những tin đồn và chuyên gia phân tích. Thiết bị xuất hiện trong bối cảnh Apple đối diện sức ép lớn từ đối thủ trong cuộc đua doanh số toàn cầu.

Kế hoạch ra mắt iPhone 18 dự kiến có nhiều thay đổi khi Apple có thể dời lịch giới thiệu model tiêu chuẩn sang đầu năm sau. Những cải tiến đáng chú ý khác vẫn xoay quanh phần cứng, camera và một số tinh chỉnh trong thiết kế.

Sau dòng iPhone 17 thành công, Apple được kỳ vọng tiếp tục tạo điểm nhấn trong tình hình thị trường biến động. Dưới đây là các cải tiến đáng chờ đợi của iPhone 18 dựa trên tin đồn.

Thiết kế tinh chỉnh nhẹ

Các tin đồn dự đoán dòng iPhone 18 vẫn có 3 phiên bản gồm iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Tính cả iPhone 18e và một số thiết bị như iPhone gập và iPhone Air thế hệ 2, Apple có thể đang phát triển 6 model khác nhau.

Kích thước màn hình dòng iPhone 18 nhiều khả năng không thay đổi, lần lượt 6,3 và 6,9 inch, với những khác biệt nhỏ về thiết kế camera sau. Phần camera lồi trên iPhone 18 tiêu chuẩn có thể mỏng hơn, còn iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vẫn giữ cụm chữ nhật dài để chứa 3 camera sau.

Trên mạng xã hội Weibo, tài khoản của chuyên gia rò rỉ (leaker) Instant Digital cho biết mặt kính phía sau iPhone 18 Pro sẽ có lớp phủ trong suốt, màu sắc đồng nhất so với thiết kế 2 tông như hiện nay. Một số tin đồn cho rằng máy có thể nặng và dày hơn thế hệ trước.

Hình ảnh được cho của iPhone 18 Pro với Dynamic Island ngắn hơn. Ành: @earlyappleleaks/X.

Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, Apple đang xem xét bổ sung màu đỏ đậm cho iPhone 18 Pro. Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là màu sắc chủ đạo trên sản phẩm, tương tự màu cam của iPhone 17 Pro.

Những tin đồn khác gợi ý về sự thay đổi với Dynamic Island. Gurman và leaker Digital Chat Station dự đoán Apple sẽ thu nhỏ lỗ khuyết trên iPhone 18 Pro. Ice Universe cho rằng bộ phận này sẽ ngắn hơn khoảng 35% so với hiện nay, và chỉ mở rộng khi có thông báo.

Cuối tháng 3, loạt ảnh được cho là nguyên mẫu iPhone 18 Pro xuất hiện trên tài khoản X @earlyappleleaks, với Dynamic Island ngắn hơn hiện nay. Tài khoản Ice Universe cũng chia sẻ bộ ảnh tương tự, cho thấy lỗ khuyết màn hình ngắn hơn đáng kể.

Theo The Information, Apple có thể dùng công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình, từ đó giảm kích thước lỗ khuyết trên iPhone 18 Pro. Dù vậy, nguồn tin đồn Jon Prosser lại cho rằng công nghệ trên sẽ chưa xuất hiện trong năm nay. Thay vào đó, hãng chỉ đơn giản tối ưu không gian hiển thị để tăng diện tích trải nghiệm.

Điểm nhấn trên camera

Điểm nhấn trên iPhone 18 có thể đến từ camera thay đổi được khẩu độ. Dựa trên tin đồn, tính năng này dành riêng cho iPhone 18 Pro Max, tương tự cách hoạt động của các ống kính trên máy ảnh DSLR hay máy ảnh không gương lật.

Theo CNET, việc trang bị ống kính điều chỉnh khẩu độ cho phép người dùng kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến linh hoạt hơn. Điều này giúp cải thiện đáng kể chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng, tạo ra hiệu ứng xóa phông tự nhiên hơn khi chụp chân dung.

Camera thay đổi khẩu độ từng xuất hiện trên một số smartphone Android. Năm 2018, Galaxy S9 trang bị ống kính có thể chuyển đổi giữa f/1.5 (ưu tiên ánh sáng) và f/2.4 (ưu tiên chủ thể sắc nét), dù kích thước cảm biến khá nhỏ. Xiaomi 13 Ultra và 14 Ultra cũng sở hữu công nghệ này trên cảm biến kích thước 1 inch.

Giao diện camera trên iPhone 17 Pro Max. Ảnh: GSMArena.

Theo Macworld, ống kính telephoto trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ có khẩu độ nhanh hơn, cho phép cảm biến thu được nhiều ánh sáng hơn. Ngoài ra, 3 mẫu iPhone 18 (không tính iPhone 18e) sẽ nâng cấp camera trước lên 24 MP.

Một số tin đồn cho biết Camera Control trên iPhone 18 cũng thay đổi. Dựa trên tin đồn, Apple có thể loại bỏ chức năng cảm ứng điện dung, chỉ giữ lại cảm ứng lực. Điều chỉnh này giúp cắt giảm chi phí và đơn giản hóa thao tác điều khiển.

Phần cứng và thời gian ra mắt

Về phần cứng, iPhone 18 dự kiến trang bị chip xử lý A20. Theo CNET, dòng chip mới có thể sử dụng quy trình sản xuất mang tên Wafer-Level Multi-Chip Module, tích hợp trực tiếp RAM lên cùng tấm bán dẫn (wafer) với CPU, GPU và bộ xử lý thần kinh. Thiết kế này hứa hẹn cho hiệu năng cao và tiết kiệm năng lượng hơn.

Tin đồn dự đoán dòng iPhone 18 có thể trang bị modem mạng C2, cải thiện khả năng kết nối không dây. Trong khi đó, The Information đưa tin sản phẩm sẽ hỗ trợ kết nối vệ tinh qua 5G, có thể gọi điện và nhắn tin đầy đủ thay vì chỉ nhắn tin khẩn cấp.

Bên cạnh chip xử lý, dung lượng RAM cũng là yếu tố quan trọng. Theo nhà phân tích Jeff Pu, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ trang bị RAM 12 GB, tương đương dòng Pro để đáp ứng yêu cầu xử lý các tác vụ AI phức tạp.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt linh kiện có thể buộc Apple đưa ra một số điều chỉnh. Trên Weibo, tài khoản Fixed-Focus Digital nhấn mạnh hãng dự kiến hạ cấp vài thông số trên iPhone 18 xuống tương đương iPhone 18e để tiết kiệm chi phí.

Từ trái sang: iPhone Air, iPhone 17 và iPhone 17 Pro. Ảnh: Bloomberg.

Trong bài đăng khác từ Digital Chat Station, iPhone 18 Pro sẽ có dung lượng pin 5.000 mAh cho model sử dụng khe SIM vật lý, và khoảng 5.200 mAh cho phiên bản chỉ có eSIM. Điều này có thể giúp thời lượng sử dụng máy dài hơn, đặc biệt khi thời lượng pin iPhone 17 Pro vốn được đánh giá cao.

Điểm khác biệt lớn trong chiến lược của Apple đến từ việc tách thời điểm ra mắt các mẫu máy trong dòng iPhone 18. Thay vì giới thiệu đồng loạt vào tháng 9, hãng có thể trình làng các model cao cấp theo lịch cũ, trong khi mẫu tiêu chuẩn và giá rẻ (iPhone 18e) sẽ được dời sang đầu năm 2027.

Trên thực tế, Apple từng ra mắt iPhone 16e và iPhone 17e lần lượt vào đầu 2025 và năm nay. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu Táo khuyết tiếp tục ra mắt iPhone giá rẻ vào mùa xuân.