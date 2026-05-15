Hãy làm ngay điều này sau khi cập nhật iOS 26.5

Sau khi cập nhật lên iOS 26.5, người dùng cần thay đổi một số thiết lập quan trọng để tối ưu hóa hiệu suất và thời lượng pin iPhone.

Để trải nghiệm iPhone tốt nhất, người dùng nên tối ưu hóa các tính năng sau khi cập nhật iOS 26.5.

Apple vừa phát hành phiên bản iOS 26.5, đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng về độ ổn định cho người dùng iPhone. Dù không mang đến quá nhiều thay đổi về giao diện, bản cập nhật này lại chứa đựng những tinh chỉnh hệ thống lớn.

Để thiết bị hoạt động tốt nhất, người dùng cần kiểm tra lại các cài đặt sau:

Tắt chương trình thử nghiệm

Nếu người dùng từng cài đặt các bản Beta, hãy tắt tùy chọn này trong mục "Cập nhật phần mềm". Việc này giúp iPhone quay lại lộ trình nhận các bản vá lỗi chính thức, đảm bảo tính ổn định lâu dài.

Để tắt tính năng Beta, người dùng truy cập: Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm > Bản cập nhật Beta và chọn Tắt.

Người dùng hoàn toàn có thể kích hoạt lại chương trình thử nghiệm nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, việc duy trì sử dụng bản phát hành chính thức sẽ giúp hạn chế lỗi, đồng thời đảm bảo thiết bị luôn chạy ổn định.

Cập nhật cấu hình mạng

Cập nhật cài đặt nhà mạng là một bước thường bị bỏ qua, nhưng lại đóng vai trò quyết định đến độ ổn định mạng của iPhone. Những bản cập nhật này giúp cải thiện chất lượng cuộc gọi, tốc độ truy cập dữ liệu và khả năng tương thích của thiết bị với hạ tầng mạng, từ đó giảm thiểu các sự cố mất sóng hay mất kết nối 4G/5G.

Người dùng có thể tối ưu sóng bằng cách truy cập: Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu và chờ thông báo cập nhật xuất hiện.

Tăng thời lượng pin

Một cài đặt quan trọng khác để tăng tuổi thọ pin iPhone nhưng lại thường bị người dùng bỏ qua là "Làm mới ứng dụng trong nền". Tính năng này cho phép các ứng dụng chạy nền và liên tục cập nhật ngay cả khi ta không mở chúng, dẫn đến tiêu tốn pin và dữ liệu di động.

Để tắt tính năng này, người dùng cần truy cập: Cài đặt > Cài đặt chung > Làm mới ứng dụng trong nền.

Việc tắt các ứng dụng chạy ngầm không chỉ giúp tiết kiệm pin mà còn giảm thiểu đáng kể tình trạng quá nhiệt chip khi dùng điện thoại trong thời gian dài.

Bật mã hóa tin nhắn RCS

IOS 26.5 đánh dấu bước tiến mới khi chính thức tích hợp tiêu chuẩn RCS (Rich Communication Services), bao gồm cả tính năng mã hóa đầu cuối khi tương tác với người dùng Android. Cải tiến này thiết lập một lớp bảo mật bổ sung, đảm bảo mọi cuộc hội thoại luôn được riêng tư và ngăn chặn nguy cơ can thiệp từ bên ngoài.

Người dùng có thể kích hoạt tính năng này bằng cách vào: Cài đặt > Ứng dụng > Tin nhắn > Tin nhắn RCS.

Đây được xem là nỗ lực của Apple trong việc xóa bỏ rào cản liên lạc với các hệ điều hành khác và bảo vệ tối đa quyền riêng tư của khách hàng.

Cập nhật ứng dụng

Các ứng dụng chưa được cập nhật thường không tương thích hoàn toàn với iOS 26.5, dẫn đến nguy cơ xung đột, giảm hiệu suất hoặc gây nóng máy. Việc cập nhật ứng dụng thường xuyên sẽ đảm bảo sự đồng bộ tối đa với hệ điều hành mới, giúp người dùng trải nghiệm trọn vẹn các tính năng mới và các bản vá bảo mật tối tân.

Để thực hiện, ta cần mở App Store, nhấn vào biểu tượng hồ sơ cá nhân > Cập nhật tất cả.

Việc duy trì thói quen này không chỉ nâng cao tính tương thích mà còn giúp thiết bị luôn nhận được những cải tiến và sửa lỗi mới nhất từ các nhà phát triển.

Cuối cùng, người dùng cần đảm bảo bộ nhớ điện thoại trống khoảng 10 GB để các tác vụ nền hoạt động mượt mà. Những điều chỉnh nhỏ này không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị mà còn giúp iPhone vận hành bền bỉ hơn trước khi đón nhận những đợt nâng cấp lớn trong tương lai.