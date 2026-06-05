Apple thắng lớn

Doanh số MacBook Neo vượt qua mọi dòng MacBook khác trong quý I, giúp Apple tiếp cận nhóm người dùng hoàn toàn mới.

Ảnh quảng bá MacBook Neo. Ảnh: Apple.

Theo hãng nghiên cứu thị trường IDC, doanh số MacBook Neo trong quý I đạt 1,1 triệu chiếc, vượt qua các dòng máy ra mắt cùng giai đoạn như MacBook Air M5 (900.000 chiếc) và MacBook Pro M5 Pro/M5 Max (550.000 chiếc).

Navkendar Singh, Phó chủ tịch IDC, đánh giá cao doanh số trên bởi MacBook Neo mới bán được 3 tuần trước khi quý I kết thúc. Lượng máy bán ra tăng mạnh từ đầu tháng 4, cho thấy số liệu quý I chưa phản ánh nhu cầu thực tế.

Ra mắt từ đầu tháng 3 với giá khởi điểm 600 USD , thấp hơn khoảng 45% so với MacBook Air rẻ nhất, MacBook Neo giúp người dùng dễ tiếp cận với hệ sinh thái máy tính Apple.

Tuy giá rẻ, thiết bị vẫn giữ nhiều nét đặc trưng trên các dòng MacBook đắt hơn, bao gồm khung nhôm và màn hình Liquid Retina 13 inch. Một số yếu tố giúp giảm giá thành như chip xử lý A18 Pro thay vì M, RAM cố định 8 GB.

Cho đến nay, MacBook Neo ghi nhận phản hồi tích cực. Theo Singh, nhu cầu sản phẩm vượt kỳ vọng tại một số quốc gia như Ấn Độ. Ở đất nước tỷ dân, sản phẩm có giá quy đổi khoảng 733 USD , thấp hơn so với MacBook Air dòng cơ bản (khoảng 1.260 USD ).

"Laptop Windows ngày càng đắt, trong khi MacBook Neo có mức giá hấp dẫn. Yếu tố này khiến nhu cầu sản phẩm rất lớn", Navkendar Singh chia sẻ với TechCrunch.

Bharath Shenoy, nhà phân tích cấp cao từ IDC, nhận định MacBook Neo có thể định hình lại chiến lược của Apple tại các thị trường như Ấn Độ, nơi một số dòng cũ như MacBook Air M1, M2 hay M3 thường bán chạy khi được giảm giá.

Trong buổi báo cáo tài chính ngày 30/4, CEO Tim Cook cho biết nhu cầu từ khách hàng với MacBook Neo "vượt ngoài mong đợi", thừa nhận công ty đang gặp khó do nguồn cung hạn chế.

Hãng nghiên cứu Counterpoint Research nhấn mạnh tầm quan trọng của MacBook Neo không chỉ xoay quanh doanh số. Theo nhà phân tích David Naranjo, thiết bị giúp Apple mở rộng tệp khách hàng bằng cách thu hút người dùng từ nền tảng khác, đồng thời cạnh tranh trong phân khúc laptop giá rẻ, nơi công ty hầu như không có chỗ đứng.

MacBook Neo (trái) và MacBook Air M5. Ảnh: Tom's Guide.

Naranjo dự đoán MacBook Neo có thể giúp thị phần của Apple trong phân khúc laptop giá rẻ (400- 699 USD ) tăng từ khoảng 2% lên 15%. Ông nhấn mạnh thiết bị này đánh dấu bước chuyển mình lớn nhất trong chiến lược của Táo khuyết thời gian gần đây.

"Điều này xảy ra trong bối cảnh thị trường PC nói chung đối mặt áp lực tăng chi phí bộ nhớ và hiện tượng 'shrinkflation' (giảm kích thước/quy mô nhưng vẫn tăng giá). Với Apple, hãng lại mở rộng phạm vi tiếp cận", Naranjo nói với TechCrunch.

Navkendar Singh từ IDC cho rằng cơ hội không chỉ đến từ khách hàng mới. Apple có thể hướng MacBook Neo đến nhiều đối tượng khác, gồm người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ.

Thành công bước đầu của MacBook Neo khiến nhiều đối thủ phản ứng. Dell vừa ra mắt XPS 13, giá 700 USD và hướng đến tệp khách hàng tương tự. Đại diện công ty xác nhận MacBook Neo chứng minh nhu cầu lớn với phân khúc laptop chất lượng cao, giá cả phải chăng.

Dù vậy, số liệu quý I có thể chỉ phản ánh một phần thị trường. Singh dự đoán doanh số MacBook Neo trong quý II sẽ tăng mạnh khi Apple giải quyết vấn đề nguồn cung và mở rộng phạm vi phân phối.