Tắt tính năng này để điện thoại Samsung mượt hơn

Nhiều người dùng Samsung cho rằng tắt RAM Plus giúp điện thoại phản hồi nhanh và mượt hơn. Tuy nhiên, mẹo này không phù hợp với mọi mẫu Galaxy.

Bộ nhớ đầy có thể khiến điện thoại chạy chậm hơn. Ảnh: MakeUseOf.

RAM Plus được Samsung giới thiệu từ năm 2021 trên dòng Galaxy, cho phép sử dụng một phần bộ nhớ trong làm bộ nhớ ảo nhằm hỗ trợ hệ thống khi RAM vật lý gần đầy. Theo mô tả của Samsung, tính năng này giúp giữ nhiều ứng dụng chạy nền hơn và cải thiện khả năng đa nhiệm.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, không ít người dùng và các chuyên trang công nghệ lại khuyến nghị tắt RAM Plus để điện thoại hoạt động nhanh hơn. Trong bài trải nghiệm của MakeUseOf, tác giả cho biết chiếc Galaxy của mình trở nên phản hồi nhanh hơn sau khi vô hiệu hóa RAM Plus.

Các thao tác vuốt, mở ứng dụng hay chuyển đổi giữa các tác vụ đều cho cảm giác mượt mà hơn trước. Nguyên nhân nằm ở sự khác biệt giữa RAM vật lý và bộ nhớ trong.

RAM vật lý (LPDDR) được thiết kế để xử lý dữ liệu với tốc độ rất cao, trong khi bộ nhớ trong UFS chậm hơn đáng kể. Khi hệ điều hành phải sử dụng bộ nhớ trong như một dạng "RAM mở rộng", quá trình đọc và ghi dữ liệu sẽ có độ trễ lớn hơn so với việc chỉ sử dụng RAM vật lý, dẫn đến một số tác vụ phản hồi chậm hơn trong thực tế.

Ngoài ra, Android vốn được thiết kế để quản lý RAM hiệu quả. Hệ điều hành sẽ tự động giải phóng bộ nhớ khi cần và tận dụng RAM trống để lưu dữ liệu tạm nhằm tăng tốc việc mở lại ứng dụng. Vì vậy, trên những mẫu Galaxy sở hữu 8, 12 hoặc thậm chí 16 GB RAM, lượng RAM vật lý thường đã đủ cho hầu hết nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Tính năng RAM Plus chỉ hữu ích với các hệ thống có RAM dưới 8 GB. Ảnh: MakeUseOf.

Tuy nhiên, RAM Plus không phải không có giá trị. Trên các thiết bị có dung lượng RAM thấp, chẳng hạn 4-6 GB, khi người dùng mở nhiều ứng dụng cùng lúc hoặc chơi game nặng, bộ nhớ ảo sẽ giúp hệ thống giữ được nhiều ứng dụng chạy nền hơn, hạn chế tình trạng ứng dụng phải tải lại từ đầu.

Ngược lại, với các mẫu Galaxy sở hữu 8 GB RAM trở lên, lợi ích của RAM Plus trở nên không còn rõ rệt. Thậm chí trong một số trường hợp, việc ưu tiên sử dụng bộ nhớ ảo có thể khiến điện thoại phản hồi chậm hơn so với chỉ dùng RAM vật lý.

Nếu đang sử dụng điện thoại Galaxy có từ 8 GB RAM trở lên và chủ yếu phục vụ các nhu cầu như lướt web, mạng xã hội, xem video hoặc chơi game thông thường, việc thử tắt RAM Plus có thể là một cách đơn giản để kiểm tra xem thiết bị có hoạt động mượt hơn hay không.

Trong khi đó, với những mẫu Galaxy giá rẻ hoặc có RAM 4-6 GB, việc giữ RAM Plus ở mức mặc định vẫn có thể mang lại lợi ích khi đa nhiệm hoặc sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc.

Người dùng có thể thay đổi cài đặt bằng cách vào Cài đặt, chọn Chăm sóc thiết bị (Device Care), vào Bộ nhớ (Memory). Sau đó tắt tính năng RAM Plus và khởi động lại điện thoại để thay đổi có hiệu lực.