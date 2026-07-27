Quy định cần lưu ý về số CMND trên thẻ Căn cước

Nghị định 58/2026/NĐ-CP mở rộng cách khai thác thông tin trên thẻ căn cước và VNeID, đồng thời làm rõ cơ chế cập nhật dữ liệu, giúp giảm giấy tờ khi làm thủ tục.

Người dân không phải cung cấp giấy xác nhận số CMND 9 số nếu cơ quan, tổ chức đã khai thác được thông tin từ thẻ căn cước hoặc VNeID. Ảnh: Lê Duy.

Người dân sẽ không còn phải xin giấy xác nhận số CMND 9 số hoặc số định danh cá nhân đã hủy nếu cơ quan, tổ chức đã khai thác được thông tin từ thẻ căn cước hoặc ứng dụng VNeID. Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý theo Nghị định 58/2026/NĐ-CP.

Theo quy định, số CMND 9 số và số định danh cá nhân đã hủy không chỉ được mã hóa trong mã QR trên thẻ căn cước như trước mà còn được tích hợp trong bộ phận lưu trữ của thẻ và trên ứng dụng VNeID. Cơ quan, tổ chức có thể khai thác các thông tin này để giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch khác.

Việc mở rộng phương thức lưu trữ và khai thác dữ liệu cũng kéo theo một thay đổi quan trọng. Nếu đã tra cứu được thông tin từ mã QR, bộ phận lưu trữ của thẻ hoặc VNeID, cơ quan, tổ chức và cá nhân không được yêu cầu công dân cung cấp thêm giấy xác nhận số CMND 9 số hoặc số định danh cá nhân đã hủy.

Thực tế, quy định cấm yêu cầu xác nhận số CMND cũ không phải nội dung hoàn toàn mới. Điểm thay đổi nằm ở chỗ dữ liệu nay đã được tích hợp trên nhiều nền tảng hơn, giúp các đơn vị sử dụng trực tiếp thông tin điện tử thay vì yêu cầu người dân bổ sung giấy tờ.

Nghị định cũng sửa đổi quy trình tích hợp thông tin lên thẻ căn cước đối với các trường hợp cấp, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ, bao gồm cả trẻ em dưới 6 tuổi. Người dân hoặc người đại diện hợp pháp có thể lựa chọn thông tin cần tích hợp khi nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý căn cước thuộc Bộ Công an sẽ kiểm tra, đối chiếu và xác thực thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành trước khi thực hiện tích hợp. Kết quả sẽ được thông báo khi trả thẻ và người dân thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí theo quy định.

Bên cạnh đó, nghị định cũng bổ sung cơ chế cập nhật dữ liệu tự động trong Cơ sở dữ liệu căn cước. Khi thông tin của công dân thay đổi và được đồng bộ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống sẽ tự động kiểm tra, xác thực và cập nhật.

Nếu phát hiện sai sót trong quá trình đồng bộ, cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để điều chỉnh dữ liệu. Người dân cũng có thể đề nghị công an cấp xã cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin nếu phát hiện dữ liệu của mình chưa chính xác.