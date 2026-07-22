Phiên bản mới của VNeID bổ sung tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, cho phép người dân tra cứu thông tin và gửi hồ sơ xác nhận ngay trên ứng dụng.

VNeID bổ sung tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, cho phép người dân tra cứu và gửi hồ sơ xác nhận ngay trên ứng dụng. Ảnh: Quang Nam.

Phiên bản 2.2.10 của ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa được Bộ Công an bổ sung tính năng Kết nối thân nhân liệt sĩ, giúp người dân tra cứu thông tin liệt sĩ và gửi hồ sơ xác nhận thân nhân trực tiếp trên ứng dụng. Đây là một trong những tiện ích mới nhằm mở rộng hệ sinh thái dịch vụ công trên nền tảng VNeID.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), tính năng này cung cấp một kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để thân nhân liệt sĩ tìm kiếm thông tin, đồng thời thực hiện thủ tục kết nối, xác nhận thân nhân khi có kết quả phù hợp.

Để sử dụng, người dân cần có tài khoản VNeID mức độ 2 và cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất. Trên giao diện chính, chọn Dịch vụ khác rồi truy cập mục Kết nối thân nhân liệt sĩ.

Tại đây, người dùng có thể vào mục Danh sách liệt sĩ, nhập các thông tin theo yêu cầu để tìm kiếm. Khi phát hiện thông tin trùng khớp, người dùng chọn Nhận thân nhân, sau đó cung cấp số điện thoại, tải lên tài liệu chứng minh mối quan hệ và gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng để xác minh. Ứng dụng cũng lưu lại danh sách các yêu cầu đã gửi để người dân theo dõi tiến độ xử lý.

Giao diện tra cứu danh sách liệt sĩ trên ứng dụng VNeID vừa được Bộ Công an bổ sung.

Theo Bộ Công an, tính năng mới là một phần trong quá trình kết nối và chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hiện Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng chính quyền các địa phương đẩy mạnh thu nhận, giám định mẫu sinh phẩm ADN của hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính và thân nhân liệt sĩ. Dữ liệu sau đó được đối chiếu, so sánh nhằm nâng cao khả năng xác định danh tính hài cốt.

Trong bản cập nhật 2.2.10, ngoài tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, VNeID còn bổ sung nhiều tiện ích khác như phản ánh tình trạng nhận thẻ căn cước, cập nhật dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định mới và mở rộng thêm các dịch vụ công trực tuyến.