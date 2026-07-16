VNeID trở thành ‘siêu ứng dụng’

Trong 6 tháng đầu năm, VNeID liên tục bổ sung dữ liệu và tính năng mới, mở rộng lên hơn 50 tiện ích phục vụ nhiều nhu cầu thiết yếu của người dân.

Sau 6 lần cập nhật, VNeID hiện có hơn 50 tiện ích phục vụ nhiều nhu cầu thiết yếu. Ảnh: Quang Nam.

Từ đầu năm, VNeID đã trải qua 6 lần cập nhật, từ phiên bản 2.2.5 lên 2.2.10. Ứng dụng bổ sung thêm giấy tờ, dữ liệu cá nhân, mở rộng sang y tế, giáo dục, giao thông, dịch vụ công và các tiện ích tương tác với cơ quan chức năng.

Những thay đổi này cho thấy VNeID đang dần vượt khỏi vai trò của một công cụ định danh điện tử, tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành nền tảng trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.

Mở rộng hệ sinh thái Chạm vào một lĩnh vực để xem chi tiết.

1. Giấy tờ cá nhân 2. Giáo dục 3. Y tế - An sinh 4. Dịch vụ công 5. Giao thông 6. Pháp lý - Cộng đồng Hệ sinh thái VNeID Chọn một nhánh phía trên để xem các giấy tờ, tiện ích được bổ sung. 1. Giấy tờ cá nhân Giấy tờ cá nhân Hộ chiếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Lý lịch tư pháp Dữ liệu đăng ký xe Thông tin tạm trú Định danh trẻ dưới 14 tuổi 2. Giáo dục Giáo dục Học bạ Văn bằng, chứng chỉ Hồ sơ học tập suốt đời Học bạ của người phụ thuộc 3. Y tế - An sinh Y tế - An sinh Sổ sức khỏe điện tử Tài khoản hưởng an sinh xã hội Xác thực thuê bao di động 4. Dịch vụ công Dịch vụ công Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước Đăng ký, quản lý cư trú Cấp, quản lý căn cước Theo dõi tình trạng giao thẻ Quét QR kiểm tra hiệu lực thẻ Cấp phiếu lý lịch tư pháp Thủ tục về công cụ hỗ trợ 5. Giao thông Giao thông Vé Metro, check-in Phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông 6. Pháp lý - Cộng đồng Pháp lý - Cộng đồng Phản ánh lừa đảo trên mạng Thông tin đối tượng truy nã Cổng Pháp luật quốc gia Xem, đổi địa điểm bầu cử Tra cứu ứng cử viên ĐBQH, HĐND Kết nối thân nhân liệt sĩ Tra cứu nguồn gốc sản phẩm

Hơn 10 nhóm giấy tờ, dữ liệu được bổ sung

Một trong những thay đổi rõ nhất trong nửa đầu năm là phạm vi giấy tờ và dữ liệu cá nhân trên VNeID ngày càng được mở rộng.

Ứng dụng đã bổ sung thông tin hộ chiếu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ sức khỏe điện tử, lý lịch tư pháp, dữ liệu đăng ký xe và thông tin tạm trú bên cạnh nơi thường trú.

Bên cạnh đó, người dân có thể tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội và thực hiện xác thực thuê bao di động qua VNeID.

Người dân xác thực thuê bao qua VNeID. Ảnh: Viettel.

Như vậy, dữ liệu trên ứng dụng đang mở rộng từ thông tin định danh cơ bản sang học tập, y tế, cư trú, phương tiện và an sinh xã hội.

Nhiều thủ tục được đưa lên cùng một nền tảng

Cùng với việc mở rộng dữ liệu cá nhân, VNeID cũng bổ sung thêm nhiều thủ tục hành chính trực tuyến.

Người dân có thể thực hiện hoặc theo dõi các thủ tục liên quan đến cấp hộ chiếu phổ thông trong nước, đăng ký và quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước, cấp phiếu lý lịch tư pháp, cùng một số thủ tục về trang bị và vận chuyển công cụ hỗ trợ.

Với thẻ căn cước, ứng dụng đã có tính năng theo dõi tình trạng giao thẻ và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong quá trình nhận thẻ. Người dùng cũng có thể quét mã QR in trên thẻ để kiểm tra hiệu lực.

Việc đưa thêm nhiều thủ tục lên VNeID giúp ứng dụng dần trở thành một điểm truy cập chung, nơi người dân có thể tra cứu thông tin, theo dõi hồ sơ và thực hiện dịch vụ công trên cùng một nền tảng.

Ngoài tra cứu dữ liệu và làm thủ tục, VNeID còn được bổ sung nhiều tính năng giúp người dân tương tác trực tiếp với cơ quan chức năng.

Ứng dụng hiện tiếp nhận phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông và phản ánh hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Thông tin về đối tượng truy nã cũng được cập nhật trên nền tảng.

Trong lĩnh vực giao thông công cộng, VNeID đã hỗ trợ hiển thị vé Metro và check-in. Người dùng còn có thể tra cứu nguồn gốc sản phẩm, truy cập Cổng Pháp luật quốc gia, xem hoặc thay đổi địa điểm bầu cử và tra cứu thông tin ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Chức năng phản ánh, góp ý trên VNeID. Ảnh: Quang Nam

Ứng dụng cũng bổ sung tiện ích kết nối thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ người dân tra cứu và kết nối thông tin liên quan trên nền tảng số.

Những cập nhật này cho thấy phạm vi sử dụng của VNeID đang mở rộng từ định danh và dịch vụ công sang giao thông, pháp lý và nhiều nhu cầu thường ngày.

Miễn, giảm hàng loạt phí khi tích hợp dữ liệu lên VNeID

Việc tích hợp thêm giấy tờ trên VNeID không chỉ mở rộng kho dữ liệu cá nhân. Từ ngày 15/8, người có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đáp ứng đủ điều kiện còn có thể được miễn, giảm nhiều khoản phí, lệ phí khi làm thủ tục hành chính.

Theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, các ưu đãi đáng chú ý gồm giảm 10% lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng; giảm 50% với ôtô và 100% với xe máy khi đăng ký quyền sở hữu.

Với những tài sản có giá trị lớn, số tiền tiết kiệm có thể lên đến hàng chục triệu đồng.

Người dân cũng có thể được miễn phí khi cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy phép lái xe, hộ chiếu, lý lịch tư pháp, đăng ký cư trú, cấp bản sao hộ tịch, cùng một số thủ tục về đất đai, văn bằng và chứng chỉ.

Giấy phép lái xe sau khi tích hợp trên VNeID. Ảnh: Phúc Hậu.

Điều kiện chung là có VNeID mức 2 và tích hợp đủ 5 nhóm thông tin gồm giấy khai sinh; thông tin tài khoản thanh toán; tài khoản an sinh xã hội; số thuê bao di động và sổ sức khỏe điện tử.

Tùy từng thủ tục, người dân còn phải tích hợp thêm dữ liệu liên quan, nộp hồ sơ trực tuyến hoặc thực hiện thanh toán bằng phương thức điện tử.

Hướng tới nền tảng số trung tâm

Theo Đề án “Phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045”, ứng dụng được định hướng trở thành siêu ứng dụng, giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.

Đến năm 2028, mục tiêu đặt ra là tích hợp đầy đủ giấy tờ của công dân, tổ chức theo quy định, xác thực thuê bao di động và bước đầu đưa trí tuệ nhân tạo vào ứng dụng. Người đủ điều kiện cũng được định hướng cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đến năm 2030, người có tài khoản VNeID mức 2 có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử khi có nhu cầu. Khoảng 70% tiện ích, dịch vụ được đặt mục tiêu ứng dụng AI, đồng thời mở rộng thanh toán không tiền mặt và thanh toán hóa đơn thiết yếu.

Xa hơn, đến năm 2045, toàn bộ tiện ích, dịch vụ trên VNeID được định hướng tích hợp AI.

Cơ quan Công an hướng dẫn người dân sử dụng tiện ích trên VNeID. Ảnh: Công an TP. Cần Thơ.

Sau 6 lần cập nhật trong nửa đầu năm, VNeID hiện có hơn 50 tiện ích, mở rộng từ định danh điện tử sang giấy tờ cá nhân, dịch vụ công, giao thông và nhiều nhu cầu thiết yếu. Từ một ứng dụng định danh, nền tảng này đang tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành “siêu ứng dụng” của người Việt.