Người mua thuốc lá có thể phải xuất trình VNeID

Dự thảo sửa đổi của Bộ Y tế đề xuất siết chặt tình trạng bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi bằng cách kiểm tra căn cước công dân hoặc VNeID.

Người mua thuốc lá có thể phải xác minh độ tuổi bằng VNeID hoặc căn cước công dân trong một số trường hợp. Ảnh: Xuân Sang.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong đó, nhiều đề xuất mới hướng đến việc siết chặt bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi.

Đáng chú ý, người bán có thể phải kiểm tra căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng định danh quốc gia VNeID trong trường hợp nghi ngờ người mua thuốc lá chưa đủ 18 tuổi.

Theo dự thảo, cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Đồng thời, người bán cần kiểm tra căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID nếu có nghi ngờ người mua chưa đủ tuổi theo quy định.

Như vậy, trong một số trường hợp, người mua thuốc lá có thể được yêu cầu xuất trình giấy tờ hoặc thông tin định danh để xác minh độ tuổi. Nếu không chứng minh được đã đủ 18 tuổi, người mua bị từ chối giao dịch.

Khảo sát của Trường Đại học Y tế công cộng năm 2024 cho thấy 30,5% chủ cửa hàng thừa nhận từng bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Năm 2017, tỷ lệ này là 40,8%.

Theo Bộ Y tế, việc kiểm tra giấy tờ nhằm hạn chế tình trạng người chưa thành niên vẫn dễ dàng mua hoặc tiếp cận thuốc lá. Quy định này cũng giúp cơ sở bán lẻ chủ động tuân thủ pháp luật, đồng thời tạo căn cứ để cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh điểm bán trực tiếp, việc kiểm soát thuốc lá trên không gian mạng cũng là thách thức lớn. Thuốc lá hiện không chỉ được bán tại cửa hàng tạp hóa mà còn xuất hiện trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hoặc qua các hội nhóm kín.

Mục tiêu của dự thảo không chỉ là siết hoạt động bán thuốc lá, mà còn nhằm hạn chế khả năng tiếp cận thuốc lá của người dưới 18 tuổi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm tác động của các hình thức tiếp thị thuốc lá đến giới trẻ.

Không chỉ được đề xuất sử dụng để xác minh độ tuổi trong trường hợp mua thuốc lá, VNeID cũng đang được ngành y tế đẩy mạnh khai thác trong quản lý dữ liệu sức khỏe cá nhân.

Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 31/5, dữ liệu khám sức khỏe và khám chữa bệnh của người dân sẽ được liên thông để tạo lập sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNeID thông qua liên thông dữ liệu khám sức khỏe và dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh. Chiến dịch được thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7/7-15/10.

Khi hệ thống hoàn thiện, người dân có thể tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, thông tin sức khỏe cá nhân và một số dữ liệu y tế liên quan ngay trên điện thoại, thay vì phải lưu giữ nhiều hồ sơ giấy như kết quả xét nghiệm, đơn thuốc hay giấy hẹn tái khám.

Dữ liệu sức khỏe cá nhân sẽ được hình thành từ kết quả khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc tại các cơ sở y tế và dữ liệu khám chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia sẻ. Từ đó, Bộ Y tế phối hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh cập nhật dữ liệu lên hệ thống trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc đợt khám. Với dữ liệu phát sinh trước khi hướng dẫn có hiệu lực, việc đồng bộ phải hoàn thành trước ngày 15/7.