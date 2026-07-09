Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Đừng nhầm điều này về VNeID kẻo bị từ chối khi bay quốc tế

  • Thứ năm, 9/7/2026 15:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một thao tác tưởng như tiện lợi trên VNeID có thể khiến nhiều người chủ quan trước chuyến bay quốc tế.

Hộ chiếu trên VNeID không thay thế bản cứng khi xuất nhập cảnh. Ảnh: Việt Linh.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội cho biết hộ chiếu tích hợp trên VNeID chỉ được sử dụng khi người dân thực hiện một số thủ tục hành chính. Thông tin này không có giá trị thay thế hộ chiếu bản cứng khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại sân bay hoặc các cửa khẩu quốc tế.

Vì vậy, khi xuất cảnh hoặc nhập cảnh, người dân vẫn bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu bản cứng theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, việc tích hợp thông tin hộ chiếu vào VNeID giúp người dân thuận tiện hơn khi cần xuất trình thông tin trong quá trình làm thủ tục hành chính. Trong một số tình huống, người dân có thể hạn chế việc phải mang theo giấy tờ bản cứng, qua đó giảm nguy cơ hư hỏng hoặc thất lạc.

Ngoài lưu ý trên, từ ngày 1/7, quy định mới cũng bổ sung một số trường hợp hộ chiếu bị thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng.

Đáng chú ý, có 3 trường hợp mới được bổ sung. Thứ nhất, khi công dân được cấp hộ chiếu phổ thông mới, hộ chiếu cũ sẽ bị hủy giá trị, kể cả khi vẫn còn thời hạn. Thứ hai, hộ chiếu đã cấp nhưng có sai lệch thông tin cũng bị hủy giá trị sử dụng. Thứ ba, hộ chiếu của người đang bị truy nã sẽ bị thu hồi hoặc hủy giá trị.

Bên cạnh các trường hợp mới, một số quy định cũ vẫn được giữ nguyên. Hộ chiếu còn thời hạn nhưng bị mất sẽ bị hủy giá trị sử dụng. Hộ chiếu cũng bị hủy nếu người dân không đến nhận sau hơn 12 tháng kể từ ngày hẹn trả và không có văn bản nêu lý do.

Ngoài ra, hộ chiếu của người được thôi quốc tịch Việt Nam, bị tước quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam cũng thuộc diện bị thu hồi, hủy giá trị.

Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn sẽ bị thu hồi hoặc hủy giá trị nếu người sử dụng không còn thuộc diện được dùng loại hộ chiếu này. Người chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh cũng thuộc diện tương tự.

Dù không thể dùng thay hộ chiếu bản cứng khi xuất nhập cảnh, việc tích hợp hộ chiếu vào VNeID vẫn có ý nghĩa trong một số thủ tục hành chính. Người dân muốn sử dụng tính năng này cần cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất và có tài khoản định danh điện tử mức 2.

Sau khi đăng nhập, người dùng vào “Ví giấy tờ”, chọn “Tích hợp giấy tờ”, “Tạo mới yêu cầu”, sau đó chọn “Hộ chiếu” và điền thông tin theo yêu cầu. Khi hồ sơ được phê duyệt, thông tin hộ chiếu sẽ hiển thị trong ứng dụng để người dân xuất trình khi cần.

VNeID giúp việc xuất trình thông tin thuận tiện hơn, nhưng với chuyến bay quốc tế, người dân vẫn cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Giải mã bí ẩn Thung lũng Silicon

Cuốn sách giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Thung lũng Silicon qua cái nhìn của người trong cuộc, đồng thời đưa ra những lời khuyên để giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp đi đúng hướng.

Loạt ứng dụng AI quen thuộc sắp chịu quy định mới từ 15/8

Từ ngày 15/8, nhiều ứng dụng AI sẽ phải đáp ứng các yêu cầu quản lý chặt chẽ hơn. Không ít cái tên trong danh sách khá quen thuộc với người dùng.

7 giờ trước

Cái kết không ngờ khi mua điều hòa cũ để tiết kiệm

Giá bán chỉ từ 2 triệu đồng khiến điều hòa cũ trở thành lựa chọn hấp dẫn trong mùa nắng nóng. Tuy nhiên, mức giá rẻ ban đầu chưa chắc đồng nghĩa với việc tiết kiệm hơn về lâu dài.

34:2059 hôm qua

EVN hướng dẫn cách giảm tiền điện chỉ bằng một nút trên tủ lạnh

Chỉ cần điều chỉnh đúng một nút trên tủ lạnh, người dùng có thể giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ mà không ảnh hưởng đến khả năng làm lạnh.

15:22 3/7/2026

Quang Nam

hộ chiếu trên VNeID du lịch nước ngoài chuyến bay quốc tế VNeID du lịch hộ chiếu bay

Đọc tiếp

Cach giai phong bo nho iPhone, Samsung hinh anh

Cách giải phóng bộ nhớ iPhone, Samsung

2 giờ trước 14:36 9/7/2026

0

Nhiều ứng dụng mặc định và không dùng đến đang âm thầm làm đầy bộ nhớ điện thoại. Việc dọn dẹp, xóa hoặc ẩn chúng sẽ giúp tối ưu không gian lưu trữ và làm gọn màn hình.

Nha toan hoc ‘Vi Than’ lai gay chu y hinh anh

Nhà toán học ‘Vi Thần’ lại gây chú ý

6 giờ trước 10:19 9/7/2026

0

Từ hiện tượng gây chú ý trên TikTok, “Vi Thần” trở lại tâm điểm khi công trình toán học của ông được trao giải quốc gia Trung Quốc.

Apple gay tranh cai khi dung chip nho Trung Quoc hinh anh

Apple gây tranh cãi khi dùng chip nhớ Trung Quốc

9 giờ trước 07:35 9/7/2026

0

Apple đang thử nghiệm chip nhớ DRAM của CXMT đến từ Trung Quốc. Động thái này có thể giúp công ty giảm áp lực chi phí, song kéo theo rủi ro chính trị tại Mỹ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý