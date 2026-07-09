Đừng nhầm điều này về VNeID kẻo bị từ chối khi bay quốc tế

Một thao tác tưởng như tiện lợi trên VNeID có thể khiến nhiều người chủ quan trước chuyến bay quốc tế.

Hộ chiếu trên VNeID không thay thế bản cứng khi xuất nhập cảnh. Ảnh: Việt Linh.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội cho biết hộ chiếu tích hợp trên VNeID chỉ được sử dụng khi người dân thực hiện một số thủ tục hành chính. Thông tin này không có giá trị thay thế hộ chiếu bản cứng khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại sân bay hoặc các cửa khẩu quốc tế.

Vì vậy, khi xuất cảnh hoặc nhập cảnh, người dân vẫn bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu bản cứng theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, việc tích hợp thông tin hộ chiếu vào VNeID giúp người dân thuận tiện hơn khi cần xuất trình thông tin trong quá trình làm thủ tục hành chính. Trong một số tình huống, người dân có thể hạn chế việc phải mang theo giấy tờ bản cứng, qua đó giảm nguy cơ hư hỏng hoặc thất lạc.

Ngoài lưu ý trên, từ ngày 1/7, quy định mới cũng bổ sung một số trường hợp hộ chiếu bị thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng.

Đáng chú ý, có 3 trường hợp mới được bổ sung. Thứ nhất, khi công dân được cấp hộ chiếu phổ thông mới, hộ chiếu cũ sẽ bị hủy giá trị, kể cả khi vẫn còn thời hạn. Thứ hai, hộ chiếu đã cấp nhưng có sai lệch thông tin cũng bị hủy giá trị sử dụng. Thứ ba, hộ chiếu của người đang bị truy nã sẽ bị thu hồi hoặc hủy giá trị.

Bên cạnh các trường hợp mới, một số quy định cũ vẫn được giữ nguyên. Hộ chiếu còn thời hạn nhưng bị mất sẽ bị hủy giá trị sử dụng. Hộ chiếu cũng bị hủy nếu người dân không đến nhận sau hơn 12 tháng kể từ ngày hẹn trả và không có văn bản nêu lý do.

Ngoài ra, hộ chiếu của người được thôi quốc tịch Việt Nam, bị tước quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam cũng thuộc diện bị thu hồi, hủy giá trị.

Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn sẽ bị thu hồi hoặc hủy giá trị nếu người sử dụng không còn thuộc diện được dùng loại hộ chiếu này. Người chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh cũng thuộc diện tương tự.

Dù không thể dùng thay hộ chiếu bản cứng khi xuất nhập cảnh, việc tích hợp hộ chiếu vào VNeID vẫn có ý nghĩa trong một số thủ tục hành chính. Người dân muốn sử dụng tính năng này cần cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất và có tài khoản định danh điện tử mức 2.

Sau khi đăng nhập, người dùng vào “Ví giấy tờ”, chọn “Tích hợp giấy tờ”, “Tạo mới yêu cầu”, sau đó chọn “Hộ chiếu” và điền thông tin theo yêu cầu. Khi hồ sơ được phê duyệt, thông tin hộ chiếu sẽ hiển thị trong ứng dụng để người dân xuất trình khi cần.

VNeID giúp việc xuất trình thông tin thuận tiện hơn, nhưng với chuyến bay quốc tế, người dân vẫn cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định.