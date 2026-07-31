Thông điệp cuối cùng của Tim Cook

Tim Cook đã có một bài phát biểu tri ân ngắn gọn gửi đến giới đầu tư, chính thức khép lại kỷ nguyên 15 năm chủ trì các cuộc họp báo cáo tài chính tại Apple.

Tim Cook có lần phát biểu cuối cùng với tư cách là CEO tại một buổi báo cáo tài chính của Apple. Ảnh: Alamy.

Tối 30/7 (theo giờ Mỹ), trong lần phát biểu cuối cùng với tư cách là CEO tại một buổi báo cáo tài chính của Apple, Tim Cook đã dành thời gian gửi lời cảm ơn đến các cổ đông và giới phân tích trước khi nhường lại bục diễn thuyết cho người kế nhiệm John Ternus.

"Như các bạn đã biết, đây sẽ là báo cáo tài chính cuối cùng của tôi, và John sẽ điều hành các cuộc họp này trong thời gian tới. Tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào khả năng lãnh đạo của anh ấy, vào đội ngũ ban điều hành, và vào những con người phi thường tại Apple", Tim Cook phát biểu.

Kể từ khi chính thức ngồi vào chiếc ghế CEO năm 2011, Tim Cook là người chủ trì mọi cuộc họp báo cáo tài chính hàng quý. Theo thống kê, ông đã hoàn thành hơn 60 cuộc họp trong suốt nhiệm kỳ của mình. Thực tế, tầm ảnh hưởng của Cook đối với mảng tài chính của Apple đã bắt đầu từ rất lâu trước khi đảm nhận vị trí cao nhất.

Cụ thể, dưới thời Steve Jobs, vị CEO huyền thoại này thường giao phó các cuộc thảo luận tài chính chuyên sâu cho Cook và cựu Giám đốc tài chính (CFO) Peter Oppenheimer.

Các cuộc họp báo cáo tài chính của Apple thường được cấu trúc bài bản, bắt đầu bằng bài phát biểu được chuẩn bị sẵn, sau đó các nhà phân tích sẽ đặt câu hỏi về doanh thu, biên lợi nhuận, nhu cầu sản phẩm và kế hoạch tương lai.

Phong cách đặc trưng của Tim Cook là luôn khéo léo né tránh việc bàn luận về các sản phẩm chưa ra mắt, nhưng vẫn sắc sảo khi đưa ra những bức tranh vĩ mô về chiến lược và hiệu suất của Apple.

Sau những cuộc họp căng thẳng này, Cook thường có thói quen tản bộ quanh khuôn viên Apple Park để thư giãn và suy ngẫm. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, ông từng chia sẻ rằng không gian tại đại bản doanh này giúp những vấn đề kinh doanh to lớn trở nên nhỏ bé và nhẹ nhàng hơn.

Cuộc họp cuối cùng của Cook diễn ra ngay sau khi Apple công bố một quý kỷ lục mới, mặc dù giá cổ phiếu của hãng vẫn giảm khoảng 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Lời chia tay ngắn gọn của ông đã chính thức khép lại một chương dài trong lịch sử tài chính của Apple, đồng thời chuẩn bị tâm lý cho giới đầu tư trước khi John Ternus chính thức tiếp quản vị trí điều hành trong các quý tiếp theo.