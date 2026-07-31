Lợi nhuận Samsung tăng không tưởng

Lợi nhuận Samsung tiếp tục lập kỷ lục trong quý II do nhu cầu AI bùng nổ, bất chấp mảng kinh doanh smartphone thua lỗ.

Logo Samsung trước trụ sở công ty tại Suwon (Hàn Quốc). Ảnh: Bloomberg.

Samsung Electronics vừa thông báo lợi nhuận hoạt động quý II đạt khoảng 62,8 tỷ USD , tăng 1.814% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu đạt 118,7 tỷ USD , tăng 130%.

So với quý trước, lợi nhuận của Samsung tăng hơn 56%, doanh thu tăng hơn 28%. Theo CNBC, kết quả này kéo dài chuỗi kỷ lục của công ty Hàn Quốc, lợi nhuận vượt mong đợi từ nhà phân tích nhờ nhu cầu AI bùng nổ, thúc đẩy mảng kinh doanh chip nhớ.

Samsung cho biết nhu cầu máy chủ AI là yếu tố quan trọng. Điều này giúp lợi nhuận mảng bộ nhớ lập kỷ lục, doanh số DRAM và NAND cao nhất lịch sử. Đây là các linh kiện phổ biến trên nhiều thiết bị điện tử, từ smartphone đến xe hơi và máy chủ.

Không chỉ AI, công ty Hàn Quốc cho biết nhu cầu điện toán nói chung đang tăng theo cấp số nhân. Samsung đồng thời theo dõi chặt chẽ tốc độ tăng trưởng nhu cầu mua chip HBM và DRAM cho máy chủ, trong khi duy trì dải sản phẩm tối ưu, phục vụ nhu cầu AI dài hạn.

Samsung cảnh báo tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong ngành sẽ kéo dài sang năm 2027. Đến nửa cuối năm, nhu cầu bộ nhớ máy chủ, đầu tư cơ sở hạ tầng AI sẽ tiếp tục tăng, trong bối cảnh AI tác nhân (agent) được ứng dụng rộng rãi hơn.

Các khách hàng cũng có xu hướng ký thỏa thuận cung ứng nhiều năm để đảm bảo năng lực hạ tầng. Điều này giúp công ty có cái nhìn rõ hơn về nhu cầu, lập kế hoạch đầu tư linh hoạt.

"Xây dựng cơ sở hạ tầng AI vẫn mang đến lợi nhuận lớn cho nhà cung cấp. Samsung kỳ vọng xu hướng sẽ tiếp diễn, bộ nhớ tiếp tục được săn đón vào cuối năm khi AI tác nhân tạo nên nhu cầu mới", Josh Gilbert, nhà phân tích khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại eToro, nhận định.

Samsung cũng dự đoán nhu cầu tăng đối với DRAM máy chủ, bên cạnh eSSD và HBM. Trong đó, eSSD (Enterprise SSD - SSD doanh nghiệp) là thiết bị lưu trữ hiệu năng cao, rất cần thiết cho cơ sở hạ tầng AI.

Lợi nhuận hoạt động mảng kinh doanh bộ nhớ và điện tử tiêu dùng của Samsung trong 4 năm gần nhất (đơn vị: nghìn tỷ won). Ảnh: Bloomberg.

Công ty Hàn Quốc tiết lộ đã ký hợp đồng với 5 khách hàng vận hành trung tâm dữ liệu hàng đầu thế giới, gần hoàn tất đàm phán với 5 khách hàng lớn khác để hỗ trợ các vấn đề liên quan đến nhu cầu AI.

Samsung vừa ra mắt dòng smartphone gập mới vào giữa tháng 7. Hãng còn thông báo mở rộng hợp tác với Broadcom về công nghệ bộ nhớ và sản xuất chip.

"Sức mạnh mảng kinh doanh bộ nhớ rất lớn, và Samsung phụ thuộc nhiều vào nó", Gilbert nhận định.

Mảng kinh doanh di động và mạng của Samsung lỗ khoảng 492 triệu USD trong quý II. Công ty thừa nhận áp lực từ chi phí linh kiện là nguyên nhân thua lỗ, bất chấp doanh số smartphone tăng so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ dòng Galaxy S26 và các mẫu Galaxy A.

Vào giữa tháng 7, Samsung thành lập bộ phận robot dưới sự giám sát trực tiếp của CEO. Công ty cho rằng bên cạnh AI, robot cũng là lĩnh vực tăng trưởng trọng điểm. Hãng đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với các startup, cân nhắc hoạt động mua lại và sáp nhập để đẩy nhanh chiến lược.