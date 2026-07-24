Samsung mở màn cho một cuộc đối đầu mới

Là 2 hãng smartphone cạnh tranh gay gắt về thị phần, Samsung và Apple chọn lối đi riêng. Cho đến nay, Táo khuyết vẫn ra mắt iPhone kiểu dáng truyền thống vào tháng 9, còn công ty Hàn Quốc dành toàn lực cho smartphone màn hình gập.

Điều đó sẽ sớm thay đổi khi Samsung vừa giới thiệu 3 mẫu smartphone gập, trong đó có Galaxy Z Fold8 với tỷ lệ màn hình mới. Dựa trên tin đồn, Apple sẽ trình làng iPhone gập với kiểu dáng tương tự vào tháng 9, đánh dấu màn đối đầu trực tiếp giữa cả 2 sau nhiều năm.

Theo giới phân tích quốc tế, ra mắt Z Fold8 không chỉ chứng minh sự trưởng thành của smartphone gập, mà còn giúp hãng định hình thị trường trước khi đối thủ lớn nhất gia nhập phân khúc.

Toan tính của Samsung

Samsung chuyển sang tỷ lệ 4:3 cho màn hình trong của Galaxy Z Fold8. Thiết kế này giúp giải quyết vấn đề cố hữu của smartphone gập. Khi hầu hết video ở dạng 16:9, màn hình 4:3 thu hẹp đáng kể dải đen ở 2 phía trên dưới và tăng tỷ lệ lấp đầy, theo lời nhà phân tích cấp cao Sheng Win Chow từ Omdia.

" Đây là bước định vị hữu ích, bất chấp có phải ý đồ ban đầu của Samsung hay không. Sheng Win Chow, nhà phân tích cấp cao tại Omdia

Trả lời Tri Thức - Znews, ông Chow nhận định ra mắt Z Fold8 không phải động thái phản ứng hay đón đầu Apple từ phía Samsung. Tuy vậy, thời điểm giới thiệu sản phẩm vẫn mang đến lợi thế cho công ty Hàn Quốc.

Samsung có thể tận dụng giai đoạn trước khi Apple công bố iPhone gập để tiếp nhận đánh giá, sự lan tỏa từ người dùng và tạo nên mức độ quen thuộc tại hệ thống bán lẻ đối với Z Fold8.

Tỷ lệ màn hình trong của Galaxy Z Fold8 Ultra (trái) và Z Fold8. Ảnh: Phương Lâm.

Bà Kiranjeet Kaur, Phó giám đốc Nghiên cứu bộ phận Di động tại IDC, cho rằng đây là chu kỳ ra mắt thông thường, nhưng cũng là "bước chủ động của Samsung nhằm củng cố vị thế trong phân khúc smartphone gập, trước khi Apple giới thiệu thiết bị tương tự".

Về giá bán, Samsung định vị Z Fold8 nằm giữa Z Fold8 Ultra và Z Flip8. Trong bối cảnh các hãng smartphone đối diện bài toán tăng giá, bà Kaur cho rằng việc phân cấp của Samsung có thể tạo cảm giác dễ chịu.

"Samsung đặt Z Fold8 Ultra giá cao hơn, trong khi Z Fold8 lại rẻ hơn Z Fold7 năm ngoái. Bằng cách tung ra dòng sản phẩm mới đắt hơn, hãng có thể khiến người dùng nghĩ rằng dòng gập mới không thực sự tăng giá", đại diện IDC nói thêm.

Nhà phân tích Sheng Win Chow còn lưu ý chiến lược định vị của Samsung với Z Fold8. Việc giữ tên Z Fold8 tiêu chuẩn cho model màn hình rộng, giá thấp hơn có thể tạo dựng thế phòng thủ cho bất kỳ đối thủ ra mắt smartphone gập với tỷ lệ và hệ thống camera tương tự, bao gồm model được đồn đoán từ Apple.

Galaxy Z Fold8 với tỷ lệ khác lạ. Ảnh: Phương Lâm.

" Tên gọi có thể định hình thông tin và câu chuyện ban đầu, nhưng chúng vẫn phải chứng minh giá trị khi người mua so sánh nó với bất cứ sản phẩm mới từ Apple. Sheng Win Chow, nhà phân tích cấp cao tại Omdia

"Đặt tên Fold8 khiến những thiết bị có tỷ lệ tương tự, xuất hiện trễ hơn dễ bị đối chiếu với model tầm trung của Samsung, trong khi Ultra vẫn giữ nguyên vị thế cao cấp nhất", ông Chow nhấn mạnh.

Tất nhiên, ông Chow cho rằng tên gọi không đóng vai trò quyết định. Một thiết bị có giá 200- 300 USD có thể thay đổi vị thế nhờ chỉnh số hiệu, nhưng sản phẩm với kiểu dáng lạ, giá 1.900 USD thì hoàn toàn khác. Khách hàng còn cân nhắc những yếu tố như thông số kỹ thuật và giá trị thực tế trước khi ra quyết định.

Sức ép từ đối thủ Trung Quốc

Nếu Apple là đối thủ trong tương lai gần, ngay từ khi ra mắt dòng Fold mới của Samsung đã chịu sức ép từ các thương hiệu Trung Quốc. Tỷ lệ màn hình vuông không mới khi Huawei, Oppo hay Honor đã trình làng những model tương tự, một số thậm chí vượt qua Z Fold8 về độ mỏng hay dung lượng pin.

So sánh giá Z Fold8 và các đối thủ Ẩn bảng so sánh giá +

Galaxy Z 2026 Galaxy Z 2026

Galaxy Z đời trước Galaxy Z đời trước

Máy gập hãng khác Máy gập hãng khác

Flagship không gập Flagship không gập OPPO Find N6

65 Huawei Mate X7

55 Galaxy Z Fold8 Ultra

53 OPPO Find X9 Ultra

50 Vivo X300 Ultra

50 Galaxy Z Fold8

47 Galaxy Z Fold7

47 Honor Magic V5

45 OPPO Find N5

45 Xiaomi 17 Ultra

40 iPhone 17 Pro Max

38 Galaxy Z Flip8

32 Galaxy Z Flip7

29 Motorola Razr 60

20 Thêm flagship không gập để đối chiếu Ẩn nhóm flagship không gập Đơn vị: triệu đồng

Theo nhà phân tích Sheng Win Chow, lợi thế của Samsung đến từ nhiều yếu tố, trong đó có hệ thống phân phối.

"Samsung sở hữu mạng lưới bán lẻ cao cấp rộng nhất trong số các hãng smartphone gập tại Đông Nam Á, bao gồm khu trải nghiệm, cửa hàng riêng, các gian hàng trong trung tâm thương mại và cửa hàng nhà mạng.

So với đối thủ, họ cũng đầu tư hơn vào trưng bày sản phẩm. Thiết bị trưng bày được gửi đến nhiều cửa hàng trong thời gian nhanh hơn", ông Chow nói với Tri Thức - Znews.

Galaxy Z Fold8 Ultra (trái) và Z Fold8. Ảnh: Phương Lâm.

" Samsung sở hữu thương hiệu tin cậy, phạm vi phủ sóng rộng khắp, chiến lược hệ sinh thái, hợp tác sâu cùng Google, tối ưu hóa phần mềm với thời gian hỗ trợ dài hơn, bên cạnh mạng lưới dịch vụ hậu mãi. Kiranjeet Kaur, Phó giám đốc Nghiên cứu bộ phận Di động tại IDC

Theo đại diện Omdia, khả năng tiếp cận khách hàng rất quan trọng bởi trở ngại thực sự không phải giá bán, mà là thuyết phục họ từ bỏ kiểu điện thoại truyền thống, chuyển sang thiết kế xa lạ và đắt hơn nhiều. Gói bảo hành Care+ cũng giúp yên tâm nếu bản lề gặp sự cố.

Đánh giá về năng lực vươn ra quốc tế của các thương hiệu Trung Quốc, bà Kiranjeet Kaur từ IDC nhấn mạnh thị phần các hãng smartphone gập Trung Quốc ở nước ngoài còn khiêm tốn. Trong khi đó, Samsung có nhiều yếu tố để cạnh tranh tốt hơn.

Gerrit Schneeman, Phó giám đốc hãng nghiên cứu Counterpoint Research, nhận định dòng Z Fold8 ra mắt khi thị trường đối mặt nhiều khó khăn. Khủng hoảng bộ nhớ toàn cầu đẩy giá linh kiện tăng cao, kinh tế vĩ mô trong nửa đầu năm cũng biến động lớn.

Z Fold8 Ultra vẫn được xem là thiết bị chủ đạo, trong khi cần thêm thời gian để Z Fold8 chứng minh hiệu quả. Ảnh: Phương Lâm.

"Samsung nhận thấy phân khúc smartphone cao cấp đến nay vẫn khá ổn định. Danh mục điện thoại gập được mở rộng nhằm cung cấp nhiều lựa chọn đa dạng hơn cho người dùng", ông Schneeman cho biết.

Tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Samsung đang đối mặt sức ép lớn hơn. Không chỉ Google, Motorola cũng vừa trình làng chiếc razr Fold đầu tiên. Kết hợp tin đồn Apple sắp giới thiệu iPhone gập, những áp lực này khiến màn ra mắt Z Fold8 rất quan trọng với công ty Hàn Quốc.

"Năm ngoái, Samsung đã thành công với Z Fold7 khi giảm đáng kể độ dày thiết bị. Năm nay, công ty kỳ vọng tiếp đà hưng phấn khi ra mắt Z Fold8 và tỷ lệ màn hình mới", đại diện Counterpoint Research nói thêm.

Ai sẽ mua Z Fold8?

Theo Counterpoint Research, Samsung có năm thứ 2 liên tiếp định vị Z là dòng máy đầu bảng, chứng tỏ thiết kế đã đủ hoàn thiện để mang đến trải nghiệm tương đương smartphone cao cấp dạng thanh truyền thống, kể cả độ bền. Hãng còn cải tiến camera, dung lượng pin và tốc độ sạc.

Trả lời Tri Thức - Znews, nhà phân tích Sheng Win Chow từ Omdia cho rằng Samsung định vị Z Fold8 ở phân khúc giữa Z Fold8 Ultra và Z Flip8, hướng đến người tập trung công việc và tiêu thụ nội dung đa phương tiện.

Khác với Z Fold8 hay Z Fold8 Ultra, mẫu gập vỏ sò Z Flip8 ít được chú ý hơn. Máy vẫn trang bị chip xử lý mới, camera nâng cấp lên 50 MP và màn hình phụ được thiết kế lại.

Từ trái sang: Galaxy Z Flip8, Z Fold8 và Z Fold8 Ultra. Ảnh: Phương Lâm.

"Bản thân Z Flip8 đối mặt áp lực riêng. Đây là thiết bị rẻ, nhạy cảm nhất về giá trong dòng sản phẩm, chi phí bộ nhớ chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Samsung chỉ nâng cấp phần cứng ở mức tối thiểu cho Z Flip8, nhằm bảo vệ lợi nhuận trên mẫu máy có khả năng hấp thụ chi phí kém nhất. Tôi cho rằng doanh số Z Flip8 vẫn sẽ giảm", ông Chow nhấn mạnh.

Về phân khúc người dùng, bà Kiranjeet Kaur cho rằng Z Flip8 vẫn sẽ hướng đến nhóm khách hàng sành điệu, chú trọng thời trang và thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội.

Dù Z Flip vẫn giữ vai trò phổ cập, số liệu thực tế cho thấy người dùng ngày càng nghiêng về Z Fold. Theo Omdia, dòng Z Fold tại Việt Nam chiếm 59% giá trị doanh số smartphone gập của Samsung trong 2024, và tăng lên 78% năm 2025. Riêng Z Fold7 đóng góp gần 2/3 doanh thu điện thoại gập năm ngoái, còn thị phần Z Flip sụt giảm.

59% Tỷ trọng dòng Z Fold trong giá trị doanh số smartphone gập của Samsung tại Việt Nam năm 2024 78% Tỷ trọng dòng Z Fold năm 2025, riêng Z Fold7 đóng góp gần 2/3 doanh thu điện thoại gập

Nguồn: Omdia.

Tương tự, Counterpoint Research cho biết người dùng toàn cầu ưa chuộng dạng gập cuốn sách hơn.

Màn hình trong của Galaxy Z Fold8. Ảnh: Phương Lâm.

" Với lượng lớn khách hàng lựa chọn trả góp và hỗ trợ tài chính, chênh lệch 200 USD không thực sự mang lại lợi thế lớn cho mẫu rẻ hơn. Ngoài ra, giữa Z Flip và Z Fold, tôi tin rằng Z Fold sẽ là động lực về số lượng và giá trị cho Samsung. Kiranjeet Kaur, Phó giám đốc Nghiên cứu bộ phận Di động tại IDC

Giới phân tích nhận định Z Fold8 Ultra vẫn sẽ đóng góp doanh thu lớn nhất cho Samsung. Mẫu Z Fold8 màn hình rộng cần thời gian kiểm chứng, song vẫn hứa hẹn "thu hút những người chưa từng cân nhắc điện thoại gập trước đây", theo lời ông Chow.

"Chu kỳ nâng cấp sản phẩm cũng có thể dài hơn. Xu hướng này đã diễn ra trên smartphone tiêu chuẩn tại Đông Nam Á trong năm nay... Smartphone gập thậm chí chịu nhiều chi phí nên tác động cũng lớn hơn", nhà phân tích từ Omdia nói thêm.

Đánh giá thêm về tâm lý tiêu dùng, nhà phân tích Kiranjeet Kaur cho rằng người dùng có thể vẫn ưu tiên chọn Z Fold8 Ultra. Trên thực tế, những mẫu "gần cao cấp" thường không được ưa chuộng.

Trên tay Galaxy Z Fold8: Chiếc máy gập thay đổi cuộc chơi Thiết kế mở ngang, tỉ lệ màn hình rộng của Galaxy Z Fold8 thay đổi hoàn toàn cách dùng điện thoại gập.