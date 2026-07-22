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Video Công nghệ Mobile

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Màn robot múa võ gây sốt ở Xuân Vãn

Màn robot múa võ gây sốt ở Xuân Vãn

09:33 17/2/2026 09:33 17/2/2026 Công nghệ 13.2K

Robot Unitree một lần nữa gây chú ý ở chương trình nghệ thuật chào Xuân trên CCCTV. Robot của hãng này ngày càng linh hoạt, thực hiện động tác võ thuật phức tạp.

Quốc Huy (Maris) nói về sai lầm ở ván 5 trước Thái Lan

Quốc Huy (Maris) nói về sai lầm ở ván 5 trước Thái Lan

21:31 19/12/2025 21:31 19/12/2025 eSports 3.7K

"Cởi bỏ áp lực, chúng tôi đã thi đấu một cách ngạo nghễ trước Thái Lan", Nguyễn Quốc Huy, đội trưởng Liên Quân Mobile Việt Nam, chia sẻ với Tri Thức Znews sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết và giành tấm HCV SEA Games 33.

Phiên bản 'Tiệm phở anh Hai' điện ảnh

Phiên bản 'Tiệm phở anh Hai' điện ảnh

13:36 24/11/2025 13:36 24/11/2025 eSports 4.8K

Được người dùng tạo bằng bộ công cụ Unreal Engine 5, đoạn giới thiệu ngắn cho người xem hình dung "Tiệm phở anh Hai" với hình ảnh như một tựa game bom tấn.

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