Tin buồn với người chờ iPhone mới sắp ra mắt

Nguồn cung hạn chế và khó khăn sản xuất có thể khiến iPhone gập đầu tiên của Apple chỉ đến tay khách hàng tại Mỹ trong giai đoạn đầu mở bán.

iPhone Ultra có thể chỉ xuất hiện tại Mỹ trong giai đoạn đầu mở bán. Ảnh: The Independent.

Theo ChannelNews Australia, các nhà mạng địa phương và một nhà bán lẻ lớn đã được thông báo rằng mẫu iPhone Ultra sẽ không xuất hiện cùng thời điểm dòng iPhone 18 Pro tại Australia. Nguồn cung ban đầu dường như dành riêng cho thị trường Mỹ. Sau đó, Apple mới mở rộng sang các thị trường quan trọng khác, trong đó có Trung Quốc.

“Nguyên nhân chủ yếu đến từ vấn đề nguồn cung và giá bán”, một nhà cung cấp linh kiện lớn của Trung Quốc nói với ChannelNews. Nguồn tin này cũng cho rằng Apple đang gặp vấn đề trong quá trình thử nghiệm các mẫu máy đã được sản xuất.

9to5Mac lưu ý rằng iPhone Ultra chỉ bán tại Mỹ trong giai đoạn đầu vẫn chưa được xác nhận độc lập.

Những khó khăn trong quá trình phát triển iPhone Ultra đã xuất hiện trong nhiều báo cáo trước đó.

Trong đó, Táo khuyết gặp nhiều vấn đề hơn dự kiến trong giai đoạn xác minh sản xuất. Bản lề và màn hình gập là 2 nút thắt chính. Kế hoạch sản xuất hàng loạt ban đầu được đặt vào tháng 6, sau đó chuyển sang đầu tháng 8 và tiếp tục bị trì hoãn.

Nguồn cung hạn chế cũng từng được nhà phân tích Ming-Chi Kuo đề cập. Ông dự đoán Apple có thể giới thiệu iPhone Ultra cùng với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, nhưng mở đặt trước muộn hơn. Những thách thức trong sản xuất đang giới hạn số máy có thể xuất xưởng ở giai đoạn đầu.

Kuo ước tính các nhà cung cấp có thể xuất xưởng khoảng 7-8 triệu iPhone Ultra trong năm 2026. Con số này thấp hơn đáng kể so với khoảng 20-22 triệu chiếc iPhone 18 Pro và Pro Max. Ngoài ra, mẫu máy mới có thể có giá khởi điểm 2.299- 2.499 USD tại Mỹ.

Việc giới hạn một sản phẩm mới tại Mỹ trước khi mở rộng ra thế giới không phải điều mới với Apple.

Vision Pro được bán tại Mỹ từ tháng 2/2024. Đến cuối tháng 6 cùng năm, thiết bị mới tiếp tục xuất hiện tại các thị trường lớn. Do đó, chiến lược tương tự có thể giúp Apple xử lý lượng hàng ban đầu thấp của iPhone Ultra.