iPhone gập chưa ra mắt, Apple đã chuẩn bị thêm 2 mẫu nữa

Dù chiếc iPhone gập thế hệ đầu tiên còn chưa chính thức trình làng, Apple đã bắt tay vào phát triển phiên bản màn hình gập thứ 3 với thời điểm ra mắt dự kiến vào năm 2028.

Chưa ra mắt, Apple đã lên kế hoạch sản xuất dòng thứ ba của iPhone gập. Ảnh: AppleInsider.

Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple dự kiến sẽ lên kệ trong tháng 9. Tuy nhiên, dù chưa bán ra một chiếc nào, Táo khuyết đã rục rịch lên kế hoạch cho hàng loạt phiên bản kế nhiệm.

Theo tiết lộ của nhà báo Mark Gurman trong bản tin "Power On" trên Bloomberg, Apple không chỉ đang chuẩn bị cho phiên bản thế hệ thứ hai vào năm 2027, mà còn đang phát triển mẫu máy thế hệ thứ 3, dự kiến có thể ra mắt sớm nhất vào năm 2028.

Về những cải tiến mà Apple có thể mang lên phiên bản này, Gurman dự đoán máy sẽ sở hữu kích thước màn hình nhỉnh hơn đôi chút. Sự thay đổi này áp dụng cho cả màn hình gập bên trong lẫn màn hình phụ nhỏ hơn ở bên ngoài.

Trước đó, hồi tháng 6, phóng viên của Bloomberg từng tiết lộ thế hệ iPhone gập thứ hai đang được dọn đường để ra mắt vào cuối năm 2027. Hiện có rất ít thông tin chi tiết về biến thể này, ngoại trừ việc nó sẽ được phát hành như một phần trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone.

Sự tự tin của Apple nhiều khả năng đến từ những tín hiệu tích cực với thị trường smartphone gập. Theo nguồn tin từ DigiTimes, thị trường smartphone màn hình gập năm 2026 dự kiến tăng trưởng 20%. Một trong những yếu tố thúc đẩy đến từ màn ra mắt iPhone gập, đánh dấu lần đầu tiên Apple gia nhập phân khúc.

Sau 8 năm phát triển và cải tiến, với số lượng model và nhà sản xuất ngày càng tăng, phân khúc smartphone gập được đánh giá trưởng thành hơn, tạo động lực để các nhà sản xuất mở rộng sản lượng.

Theo nguồn tin của Nikkei Asia, Apple yêu cầu các nhà cung cấp chuẩn bị sản xuất khoảng 10 triệu chiếc iPhone màn hình gập trong năm nay, tăng so với dự báo khoảng 7-8 triệu cách đây vài tháng.

Công ty đặt trước linh kiện và chi tiết cho tổng cộng 80 triệu iPhone sắp ra mắt trong nửa cuối năm 2026, bao gồm iPhone Pro, iPhone Pro Max và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, có thể mang tên iPhone Ultra.

Theo những hình ảnh được cho là mô hình của chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, máy sử dụng tấm nền OLED kích thước 7,8 inch, tỷ lệ 4:3 và nhỏ hơn một chút so với iPad mini 8,3 inch.

Theo đo đạc, điện thoại này dày 11 mm khi gập lại và 5,5 mm khi mở ra. Cả hai số liệu này đều không tính đến phần dày thêm do cụm camera lồi. Nếu đây là sự thật, iPhone màn hình gập thậm chí sẽ mỏng hơn cả chiếc iPhone Air với độ dày chỉ là 5,64 mm.

Về kích thước màn hình bên trong, kênh YouTube công nghệ Max Tech đặt mô hình của iPhone Ultra đang mở dọc theo cạnh dài của iPhone 17 Pro Max. Kết quả cho thấy chiều rộng của iPhone Ultra gần như tương đương với chiều dài của iPhone 17 Pro Max.