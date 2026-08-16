Có nên hạ điều hòa xuống 16 độ để làm lạnh nhanh?

Nhiều người có thói quen đặt điều hòa xuống 16-18°C khi vừa bước vào căn phòng nóng, với suy nghĩ nhiệt độ cài đặt càng thấp thì phòng sẽ càng nhanh mát. Tuy nhiên, đây là một trong những cách sử dụng dễ khiến điều hòa tiêu thụ thêm điện mà không mang lại hiệu quả làm lạnh tương ứng.

Theo Gizmodo, hạ nhiệt độ cài đặt xuống mức rất thấp không khiến điều hòa làm lạnh với tốc độ nhanh hơn. Thiết bị vẫn hoạt động theo công suất và khả năng làm lạnh vốn có, trong khi nhiệt độ cài đặt thấp hơn đồng nghĩa máy phải tiếp tục vận hành lâu hơn để đưa căn phòng xuống mức nhiệt này.

Phòng nóng không đồng nghĩa cần hạ điều hòa xuống mức rất thấp để làm mát nhanh hơn. Ảnh: iStock.

Chẳng hạn, nếu căn phòng đang ở 32°C và người dùng muốn đạt khoảng 26°C, việc đặt máy ở 16°C không khiến nhiệt độ giảm xuống 26°C nhanh gấp đôi so với khi cài đặt trực tiếp ở 26°C. Máy vẫn cần thời gian để lấy nhiệt ra khỏi căn phòng, còn mức cài đặt 16°C chỉ tạo ra một mục tiêu nhiệt độ thấp hơn.

EVN cũng đưa ra khuyến cáo tương tự. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, người dùng nên duy trì điều hòa ở mức khoảng 26-27°C trở lên, thay vì đặt nhiệt độ quá thấp. EVN cho biết cứ giảm thêm 1°C có thể khiến lượng điện tiêu thụ của điều hòa tăng khoảng 3%

Tác giả/Tác phẩm Cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình Cuốn sách do Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) chủ trì biên soạn, phối hợp cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Xây dựng, trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Cuốn cẩm nang tổng hợp các giải pháp tiết kiệm điện thực tế dành cho hộ gia đình, hướng dẫn cách lựa chọn, sử dụng và bảo dưỡng thiết bị điện theo từng khu vực như nhà bếp, phòng khách và các thiết bị thiết yếu khác. Mục tiêu của ấn phẩm là giúp người dân giảm chi phí điện, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và góp phần bảo vệ môi trường.

Một thử nghiệm được EVN dẫn lại từ Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) cho thấy tác động này rõ hơn. Trong cùng điều kiện môi trường 35°C, điều hòa cài đặt ở 26°C tiêu thụ 3,55 kWh, trong khi mức 20°C tiêu thụ 8,51 kWh. Chênh lệch cho thấy việc lựa chọn nhiệt độ thấp hơn đáng kể có thể làm mức tiêu thụ điện tăng mạnh.

ENERGY STAR, chương trình của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) và Bộ Năng lượng Mỹ, cũng khuyến nghị đặt điều hòa ở mức cao nhất mà người dùng vẫn cảm thấy thoải mái. Mức khoảng 26°C đưa ra như một mốc tham khảo trong mùa nóng, thay vì liên tục hạ nhiệt độ xuống thấp.

Một cách khác để tăng cảm giác mát mà không cần hạ nhiệt độ điều hòa là sử dụng quạt. ENERGY STAR lưu ý quạt không thực sự làm giảm nhiệt độ căn phòng mà tạo luồng không khí giúp cơ thể cảm thấy mát hơn. Vì vậy, có thể kết hợp quạt với điều hòa và duy trì mức nhiệt cao hơn thay vì đặt máy ở 16-18°C.

EVN cũng khuyến nghị sử dụng quạt kết hợp với điều hòa ở mức khoảng 26-27°C để tăng khả năng lưu thông không khí lạnh. Cách này có thể cải thiện cảm giác dễ chịu trong phòng mà không buộc máy nén phải liên tục duy trì mức nhiệt quá thấp.

Hiệu quả làm mát còn phụ thuộc vào tình trạng của thiết bị. ENERGY STAR khuyến nghị kiểm tra và thay hoặc vệ sinh bộ lọc định kỳ, bởi bộ lọc bẩn có thể hạn chế luồng khí và khiến hệ thống hoạt động kém hiệu quả. EVN cũng khuyến nghị vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa định kỳ để duy trì khả năng trao đổi nhiệt.



