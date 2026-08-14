Vì sao bật máy hút ẩm cả ngày nhưng phòng vẫn ướt?

Máy hút ẩm được thiết kế để kiểm soát lượng hơi ẩm trong không khí, hạn chế nấm mốc và bảo vệ các thiết bị, vật dụng trong nhà. Tuy nhiên, việc bật máy cả ngày không đồng nghĩa căn phòng sẽ nhanh chóng khô ráo.

Theo hướng dẫn trong Cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình của EVN, hiệu quả sử dụng máy hút ẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ diện tích không gian, công suất thiết bị đến cách bố trí và thời gian vận hành. Nếu lựa chọn sai công suất hoặc đặt máy ở vị trí không phù hợp, thiết bị có thể phải hoạt động lâu hơn nhưng hiệu quả hút ẩm không tương xứng.

giới thiệu sách Cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình Cuốn sách do Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) chủ trì biên soạn, phối hợp cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Xây dựng, trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Cuốn cẩm nang tổng hợp các giải pháp tiết kiệm điện thực tế dành cho hộ gia đình, hướng dẫn cách lựa chọn, sử dụng và bảo dưỡng thiết bị điện theo từng khu vực như nhà bếp, phòng khách và các thiết bị thiết yếu khác. Mục tiêu của ấn phẩm là giúp người dân giảm chi phí điện, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và góp phần bảo vệ môi trường.

Chọn đúng công suất và kiểm soát độ ẩm

Một trong những nguyên nhân khiến máy hút ẩm chạy lâu nhưng phòng vẫn ẩm là công suất thiết bị không phù hợp với diện tích sử dụng. Theo EVN, với không gian trên 30 m², công suất máy phù hợp khoảng 600-1.000 W. Trong khi đó, phòng dưới 30 m² có thể sử dụng thiết bị công suất khoảng 210-500 W.

Công suất không phải yếu tố duy nhất quyết định khả năng hút ẩm. Người dùng cũng cần xác định mức độ ẩm mong muốn và điều kiện thực tế của căn phòng. Khi mới sử dụng, EVN khuyến nghị cài đặt máy ở mức độ ẩm thấp, khoảng 25-40%, để thiết bị hoạt động ổn định. Sau đó, có thể tăng dần độ ẩm theo nhu cầu.

Với phòng ngủ, mức độ ẩm khoảng 55-60% được khuyến nghị để không khí không bị quá khô. Trong những không gian chứa nhiều thiết bị điện tử, đồ gỗ, giấy hoặc vật dụng nhạy cảm với độ ẩm, có thể duy trì mức 45-50%.

Với phòng khách, nếu không gian có nhiều thiết bị điện tử, đồ gỗ, giấy hoặc vật dụng nhạy cảm với độ ẩm, có thể duy trì độ ẩm ở mức 45-50% để hạn chế ảnh hưởng của hơi ẩm.

" Với phòng khách, nếu không gian có nhiều thiết bị điện tử, đồ gỗ, giấy hoặc vật dụng nhạy cảm với độ ẩm, có thể duy trì độ ẩm ở mức 45-50% để hạn chế ảnh hưởng của hơi ẩm.



Phòng khách có nhiều thiết bị điện tử, đồ gỗ hoặc giấy, có thể duy trì độ ẩm khoảng 45-50%. Nguồn: Pro Breeze UK.

Việc đặt máy ở không gian mở cũng làm giảm hiệu quả hút ẩm. Khi cửa phòng mở, không khí ẩm từ bên ngoài liên tục đi vào, khiến thiết bị phải xử lý thêm lượng hơi ẩm mới. EVN cũng khuyến nghị hạn chế sử dụng máy hút ẩm khi vừa mở cửa phòng vừa bật quạt, bởi cách này có thể làm thay đổi độ ẩm trong không gian và khiến thiết bị phải hoạt động nhiều hơn.

Do đó, nếu máy chạy hàng giờ nhưng độ ẩm không giảm như mong muốn, người dùng nên kiểm tra lại diện tích phòng, công suất máy và tình trạng đóng kín không gian trước khi cho rằng thiết bị gặp vấn đề.

Đặt máy đúng vị trí, không nhất thiết chạy liên tục

Vị trí đặt máy cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lưu thông không khí. Máy nên được đặt ở nơi khô thoáng, cách tường khoảng 10-15 cm và cách mặt đất khoảng 1 m để tránh rò điện, đồng thời giúp không khí được hút và thoát ra môi trường xung quanh tốt hơn.

Đặt máy hút ẩm cách tường 10-15 cm để không khí lưu thông tốt hơn. Ảnh: Meaco Blog.

Không nên đặt vật cản ngay trước bộ phận thổi và hút không khí. Nếu cửa hút hoặc cửa thổi bị che kín, luồng không khí lưu thông qua máy bị hạn chế, từ đó làm giảm hiệu quả hút ẩm.

Người dùng cũng không nhất thiết phải để máy hoạt động liên tục trong cả ngày. EVN khuyến nghị hạn chế cắm điện liên tục. Thay vào đó, có thể tận dụng chế độ tự động đóng - ngắt thông qua cảm biến nhiệt độ hoặc độ ẩm tùy thiết bị. Cách vận hành này giúp máy có thời gian nghỉ, đồng thời giảm lượng điện tiêu thụ và góp phần kéo dài tuổi thọ.

Bên cạnh đó, bình chứa nước cần được kiểm tra và vệ sinh thường xuyên. EVN khuyến nghị vệ sinh máy 1-2 lần/tuần, đồng thời bổ sung nước vào bình chứa theo yêu cầu của thiết bị để tránh tình trạng tắc nghẽn và duy trì khả năng vận hành.

Kiểm tra và vệ sinh bình chứa nước thường xuyên để duy trì hiệu quả hoạt động của máy. Ảnh: iStock.

Vì vậy, khi máy hút ẩm phải chạy cả ngày mà căn phòng vẫn ẩm, câu trả lời chưa chắc nằm ở bản thân thiết bị. Một căn phòng quá rộng, cửa thường xuyên mở, công suất máy không phù hợp hoặc vị trí đặt bị cản trở đều có thể khiến hiệu quả hút ẩm giảm đáng kể.