Điều dễ quên khi chọn tai nghe không dây

Từ khi AirPods ra đời, sản phẩm của Apple vẫn được xem là tiêu chuẩn của tai nghe không dây hoàn toàn (True-Wireless). Sau gần 10 năm, thiết bị dạng này không còn hiếm. Người dùng có hàng trăm lựa chọn trên thị trường, phục vụ cho nhiều nhu cầu. Trong đó, chất âm, thời lượng pin, khả năng kết nối vẫn là những tính năng thường được dùng để đem ra so sánh trước khi chọn mua. Tuy nhiên, khối lượng, thành tố rất quan trọng với tai nghe TWS thường dễ bị bỏ qua. Thực tế, đây là yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm đeo, khả năng đáp ứng trong thời gian dài. Nếu sản phẩm dễ rơi, gây khó chịu, kích ứng tai, các công năng khác của thiết bị khó duy trì.

Tai nghe nhẹ ngày càng khó kiếm







Trên thị trường, vẫn có những nhà sản xuất tập trung để giải quyết vấn đề này cho người dùng. Trong dải sản phẩm âm thanh của Oppo, dòng Air được định ở phân khúc ưu tiên tính linh hoạt, trọng lượng nhẹ và sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài liên tục. Dòng Enco Air5 có trọng lượng mỗi bên 4,3 grams. Phiên bản này có trọng lượng nhỉnh hơn một chút so với Enco Air5s (3,9g) do phải gánh thêm phần cứng của driver cỡ lớn 12mm, pin dung lượng cao. Tuy vậy, thiết bị vẫn nhẹ hơn đối thủ cùng phân khúc.

4,3 g Khối lượng mỗi bên tai nghe 7 giờ Thời gian sử dụng liên tục 12 mm Kích thước driver toàn dải

Trên dải tai nghe có chống ồn, Air5 gần như nhẹ nhất. Galaxy Buds 3 Pro, WF-1000XM6 cũng đều nặng hơn sản phẩm từ Oppo. AirPods Pro nổi tiếng tối ưu cũng chỉ đạt 5,3 gram cho mỗi bên. Tuy nhẹ, mẫu Enco Air5 vẫn duy trì được 7h sử dụng liên tục, cao hơn sản phẩm từ Apple, Samsung. Nó chỉ xếp sau WF-1000XM6, vốn nặng hơn đến gần 50%.

Nhà sản xuất Trung Quốc cũng tối ưu hóa trải nghiệm đeo bằng nút tai chất liệu silicon mềm. Núm có độ đàn hồi cao, thân thiện với da, giảm ma sát và kích ống tai. Thiết bị có hệ thống thông khí đẳng áp (Isobaric Ventilation Design) giúp không khí trong và ngoài tai trao đổi, triệt tiêu chênh lệch áp suất. Những giải pháp này giúp đeo chiếc Air5 trong nhiều giờ mà không có cảm giác khó chịu, ngứa ngáy như những sản phẩm nhét tai khác.

Chống ồn và chất âm







So với các đối thủ, Enco Air5 có khả năng lọc tiếng ồn ở dải rộng hơn, bao gồm một phần tiếng người. Do vậy, khi cần yên tĩnh để tập trung cho âm nhạc hay công việc, người đeo đỡ bị làm phiền hơn. Tuy nhiên, khả năng triệt tiêu âm thanh lớn của sản phẩm ở mức vừa phải, kém hơn AirPods 3 Pro hay WF-1000XM6, vốn là tiêu chuẩn ngành và có giá cao hơn. Khi đi máy bay với tiếng động cơ lớn, vẫn cần mở nhạc quá 50% để không bị ảnh hưởng từ môi trường.

Về chất âm, sản phẩm được bổ sung lớp titan mỏng trên driver PET 12 mm. Đây là thông số tiêu chuẩn trong tầm giá, tái tạo âm thanh ở mức vừa phải. Việc dùng một driver toàn dải khiến các lớp khó tách bạch. Nhà sản xuất cố tình tinh chỉnh phần bass dày hơn để phục vụ các thể loại nhạc phổ biến như Hiphop, Rock, EDM. Tuy nhiên, dải này cũng hơi rền khi mở to, thiếu chiều sâu. Ở tầm giá này, đa phần tai nghe phục vụ tốt yếu tố đa dụng, khó tạo ra chất âm khác biệt.