Giá điện thoại Xiaomi tăng mạnh

Ngày 2/8, Xiaomi đồng loạt điều chỉnh giá nhiều dòng điện thoại phổ biến ở thị trường nội địa Trung Quốc. Hãng di động giá rẻ cũng không cầm cự được trước cơn bão AI.

Đợt tăng giá này ảnh hưởng rất lớn đến dòng Redmi giá rẻ của Xiaomi. Ảnh: IndiaToday.

Ngày 2/8, hãng di động Xiaomi đã chính thức điều chỉnh tăng giá bán lẻ hầu hết mẫu điện thoại chính. Sản phẩm chịu ảnh hưởng gồm dòng cao cấp Xiaomi 17, tầm trung Redmi K90 (Poco F8 Pro) và Redmi Turbo 5 (Poco X8 Pro). Trong đó, dòng Redmi Turbo 5 đã trải qua đợt tăng giá thứ hai từ khi ra mắt.

Đối với sản phẩm flagship, mẫu tiêu chuẩn Xiaomi 17 tăng từ 666 USD (4.499 NDT) lên 711 USD (4.799 NDT). Mức tăng chung cho các phiên bản dao động từ 1,2-2 triệu đồng. Phiên bản dung lượng 16GB RAM và 1TB bộ nhớ trong có biên độ lớn nhất, lên 1,7 triệu đồng.

Dòng Xiaomi 17 Pro tăng đồng loạt 59 USD . Mẫu Xiaomi 17 Pro Max tăng 74 USD ( 1,9 triệu đồng) cho toàn bộ các phiên bản. Mẫu Xiaomi 17 Ultra là sản phẩm duy nhất giữ nguyên giá khởi điểm 1.037 USD (6.999 NDT).

Phân khúc giá rẻ và tầm trung cũng ghi nhận mức điều chỉnh lớn. Dòng Redmi Turbo từng nổi tiếng với mức giá dưới 300 USD (2.000 NDT) nay đã tăng thêm từ USD.

Việc tăng giá sẽ đe dọa chiến lược tối ưu chi phí, vốn là lợi thế cạnh tranh của Xiaomi. Ảnh: NotebookCheck.

Nguyên nhân cốt lõi của đợt tăng giá này xuất phát từ việc chi phí linh kiện bộ nhớ gia tăng trên toàn ngành. Chia sẻ tại cuộc họp báo cáo tài chính cuối tháng 5, ông Lu Weibing - Chủ tịch Tập đoàn Xiaomi, cũng đã đề cập về thực trạng này.

“Không chỉ Xiaomi mà toàn bộ ngành điện tử tiêu dùng đều đang chịu áp lực, trong đó các sản phẩm có dung lượng bộ nhớ nhỏ hơn chịu áp lực lớn hơn. Những tác động tiêu cực này khó có thể được loại bỏ trong ngắn hạn”, ông Weibing cho biết.

Mức giá mới nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ người tiêu dùng. Một bộ phận khách hàng bày tỏ sự thông cảm vì chi phí linh kiện toàn cầu gia tăng. Tuy nhiên, nhiều người dùng cho biết sẽ hoãn kế hoạch mua sắm hoặc chuyển sang thương hiệu khác.

Đợt điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh thị trường smartphone Trung Quốc quý II giảm 4,3% so với cùng kỳ. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường IDC, riêng lượng điện thoại Xiaomi xuất xưởng giảm tới 21,7%.

Các nhà phân tích nhận định việc tăng giá sẽ gây áp lực lớn lên dòng sản phẩm giá rẻ Redmi, đồng thời đe dọa chiến lược tối ưu chi phí, vốn là lợi thế cạnh tranh của Xiaomi.