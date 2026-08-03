Gameshow giải trí được người Việt tìm kiếm nhiều nhất

Trong 3 tháng gần nhất, các gameshow giải trí được người dùng Việt tìm kiếm nhiều nhất gồm "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Tinh hà say hi" và "Ai là triệu phú".

Báo cáo mới nhất từ Cốc Cốc liên quan đến xu hướng tìm kiếm giải trí dịp hè. Ảnh: Cốc Cốc.

Dữ liệu từ Cốc Cốc cho thấy Anh trai vượt ngàn chông gai là chương trình giải trí được người dùng Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong giai đoạn gần 3 tháng, từ ngày 1/5-26/7.

Xếp sau chương trình trên là Tinh hà say hi. Hai gameshow kiến thức gồm Ai là triệu phú và Vua tiếng Việt cũng góp mặt, lần lượt xếp thứ 3 và 4.

Sự quan tâm còn mở rộng sang nghệ sĩ tham gia. Với Anh trai vượt ngàn chông gai, 3 nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất gồm Duy Khánh, Hoàng Dũng và Hà An Huy. Với Tinh hà say hi, top 3 tìm kiếm gồm Quang Hùng MasterD, Dương Domic và Vương Bình.

Báo cáo được Cốc Cốc ghi nhận dựa trên dữ liệu tìm kiếm, truy cập tổng hợp và ẩn danh. Nền tảng này lưu ý lượt tìm kiếm phản ánh mức độ quan tâm và nhu cầu thông tin từ người dùng, không đồng nhất với lượt xem, số vé bán ra, doanh thu hay lượng khán giả thực tế.

Thứ hạng về từ khóa, tác phẩm, thương hiệu, nghệ sĩ và website chỉ phản ánh trong phạm vi nền tảng Cốc Cốc, không đánh giá chất lượng, thị phần hay mức độ phổ biến toàn thị trường.

Dữ liệu tìm kiếm về gameshow giải trí và các nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh: Cốc Cốc.

Ngoài chương trình giải trí, báo cáo còn ghi nhận xu hướng tìm kiếm về phim ảnh. Trong đó, Colony: Bầy xác sống là phim chiếu rạp được người dùng Việt tìm kiếm nhiều nhất.

Có 667.000 lượt tìm kiếm về phim chiếu rạp trong giai đoạn khảo sát. Xét 1.000 từ khóa, thể loại kinh dị được tìm kiếm nhiều nhất (51,3%). Ngoài vị trí dẫn đầu, 3 phim rạp được tìm kiếm phổ biến tiếp theo cũng thuộc thể loại kinh dị, gồm Lầu chú Hỏa (xếp thứ 2), Ma xó (thứ 3) và Obsession: Ám ảnh (thứ 4).

Phim rạp hoạt hình được tìm kiếm nhiều thứ 2 (25,1%). Trong top 10 từ khóa, các đại diện thuộc thể loại này gồm Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (xếp thứ 5), Minions & Quái vật (thứ 6) và Toy Story 5: Câu chuyện đồ chơi 5 (thứ 10).

Trong nhóm thương hiệu và địa điểm rạp phim được tìm kiếm nhiều nhất, CGV đứng đầu. Theo ghi nhận, lượt tìm kiếm về phim chiếu rạp tăng rõ từ đầu tháng 6 và duy trì cao hơn trong tháng 6 và tháng 7.

Dữ liệu còn ghi nhận 1,1 triệu lượt tìm kiếm về phim bộ. Trong 1.000 từ khóa được phân loại, phim tình cảm - lãng mạn chiếm tỷ trọng lớn nhất (52,7%), tiếp theo là cổ trang - kiếm hiệp (15,5%) và kinh dị (10,9%).

Thể loại và các tựa phim chiếu rạp được tìm kiếm phổ biến trong 3 tháng gần nhất. Ảnh: Cốc Cốc.

3 phim bộ được tìm kiếm nhiều nhất trong giai đoạn gồm Phu nhân đại quân thế kỷ 21 (xếp thứ 1), Giai ngẫu thiên thành (thứ 2) và The Boys Season 5 (thứ 3). Trong top 10 từ khóa, có 7 tác phẩm đến từ Hàn Quốc.

Nhóm truyện tranh và hoạt hình ghi nhận 4 triệu lượt truy vấn. Tác phẩm từ Nhật Bản được tìm kiếm nhiều nhất (49,3%), theo sau là Trung Quốc (39,7%) và Hàn Quốc (11,1%).

Trong top 10 từ khóa về truyện tranh và hoạt hình, Nhật Bản có 6 đại diện gồm Doraemon, Thám tử lừng danh Conan, One Piece, Dragon Ball / 7 viên ngọc rồng, Chuyển sinh thành Slime và Thanh gươm diệt quỷ. Những cái tên còn lại đến từ Trung Quốc.

"Song song với các thương hiệu Nhật Bản, hoạt hình Trung Quốc cũng hiện diện rõ rệt, phản ánh mức độ quan tâm đáng kể cho dòng donghua (thuật ngữ tương đương anime của Nhật Bản - PV), nhất là nội dung tu tiên và kỳ ảo", báo cáo từ Cốc Cốc cho biết.