Facebook hiện toàn video khiêu dâm chỉ với một từ khóa

Chỉ bằng việc bấm một cụm từ đơn giản, Facebook trả về kết quả hàng loạt video 18+ phản cảm. Đáng nói, không phải lần đầu MXH vấp phải vấn đề này.

Video đồi trụy khi người dùng tìm kiếm cụm từ "v****" trên Facebook.

Gần đây, người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ phát hiện vấn đề nghiêm trọng ở công cụ tìm kiếm. Khi bấm tìm kiếm cụm từ “v****” kết quả trả về toàn là các video 18+, khiêu dâm phản cảm. Đây không phải trường hợp lỗi hi hữu, khi nhiều chủ tài khoản cũng gặp tình trạng tương tự khi thử nhập từ khóa nói trên ở Facebook. Trên ứng dụng di động, video đồi trụy này tự động phát kèm âm thanh khi xuất hiện mà không cần người dùng bấm vào.

Ngoài ra, “v****” thực tế là một từ khóa thông dụng, thường được dùng để tìm kiếm nội dung xu hướng, trào lưu trên mạng xã hội. Việc thuật toán Facebook trả về toàn video khiêu dâm, phản cảm có thể ảnh hưởng đến nhiều người dùng mạng xã hội, đặc biệt là trẻ chưa vị thành niên.

Vấn đề này vẫn còn xuất hiện ở ứng dụng Facebook tại Việt Nam đến trưa ngày 22/6. Kết quả tương tự cũng được trả về khi tìm kiếm ở thiết bị di động Android, iOS hay ứng dụng nền web. Hiện chưa rõ từ khóa nào ngoài “v****” trả về kết quả video khiêu dâm hay không.

Các video này có phần thumbnail (hình đại diện) là hình ảnh khiêu dâm, không có lớp che phủ hay thủ thuật đặc biệt qua mặt nền tảng. Video đề xuất là nội dung 18+ đa dạng chủng loại, từ dạng ngắn tự quay đến phim dài từ các website sản xuất nội dung chuyên nghiệp.

Ngoài việc đề xuất video khiêu dâm, việc nội dung khiêu dâm tồn tại trên nền tảng cũng là vấn đề lớn. Theo tiêu chuẩn cộng đồng của mạng xã hội lớn nhất hành tinh, những video như vậy bị xếp vào hạng mục cấm, sẽ bị xóa ngay lập tức khi người dùng đăng tải. Trong một số trường hợp, nền tảng vô hiệu hóa vĩnh viễn tài khoản thực hiện hành vi nói trên, không phân biệt thị trường, khu vực.

Hồi cuối 2025, vấn đề tương tự cũng xuất hiện trên nền tảng. Thay vì cụm “v****”, người dùng chỉ cần nhập một chữ cái trên ô tìm kiếm, kết quả trả về là hàng loạt video đồi trụy, phản cảm. Sau khi Tri Thức - Znews phản ánh vụ việc, Facebook âm thầm sửa lỗi nhưng không có bất cứ thông báo nào đến người dùng sau sự cố.

Gần đây, mạng xã hội lớn nhất hành tinh vừa trải qua vụ “sập” diện rộng. Toàn bộ dịch vụ của Meta, gồm Facebook, Instagram, Threads hay Whatsapp không thể truy cập vào tối 12/6. Vụ việc kéo dài khoảng 40 phút, gây hoang mang cho nhiều người dùng. Một số chủ tài khoản chuyên kinh doanh, liên lạc qua các ứng dụng bị gián đoạn công việc.