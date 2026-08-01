Samsung, SK Hynix dư tiền

Cơn sốt hạ tầng trí tuệ nhân tạo giúp các tập đoàn sản xuất chip nhớ ghi nhận dòng tiền hơn 90 tỷ USD.

Bốn trùm công nghệ Mỹ là Alphabet (Google), Microsoft, Amazon và Meta cũng phải "chào thua" các đại gia sản xuất chip. Ảnh: AI.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mang lại nguồn lợi tài chính kỷ lục cho các nhà sản xuất chip nhớ toàn cầu. Trong quý gần nhất, tổng dòng tiền tự do của 5 đại gia sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới đã tăng gấp 92 lần so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mốc 90 tỷ USD .

Đồng thời, tổng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp này cũng tăng vọt 16 lần, bằng khoảng 2/3 tổng lợi nhuận ròng của cả Alphabet (Google), Microsoft, Amazon và Meta (Facebook) cộng lại.

Nguồn vốn dồi dào này xuất phát trực tiếp từ các khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng trung tâm dữ liệu AI. Cùng lúc đó, cả 4 tập đoàn công nghệ nói trên đều ghi nhận dòng tiền tự do ở mức âm do gia tăng ngân sách chi tiêu.

Thực tế này cho thấy dòng vốn khổng lồ từ giới công nghệ đang chảy mạnh về các nhà sản xuất chip nhớ. Động lực tài chính chủ yếu đến từ đà tăng giá chóng mặt của thiết bị, khi cả giá DRAM lẫn NAND flash đều tăng từ 50 - 60% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý II.

Bốn ông lớn công nghệ Mỹ đang lỗ gần 100 tỷ USD trong quý II 2026. Ảnh: QUICK FactSet.

Thị trường chip nhớ hiện bị chi phối bởi một vài tên tuổi lớn. Đối với mảng DRAM, Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology nắm giữ khoảng 90% thị phần toàn cầu.

Ở mảng NAND flash, ba công ty này cùng với Kioxia và Sandisk kiểm soát khoảng 90% thị trường. Các nhà sản xuất hàng đầu đang tận dụng dòng tiền kỷ lục này để tăng cường đầu tư.

SK Hynix dự kiến đầu tư khoảng 103.000 tỷ won (tương đương 74,8 tỷ USD ) vào các lĩnh vực liên quan đến AI cho đến năm 2028, trong đó khoảng 80% ngân sách sẽ dành cho bộ nhớ băng thông cao (HBM).

Cuộc đua năng lực sản xuất cũng diễn ra gay gắt ở các phân khúc khác. Kioxia đang chuẩn bị đưa vào vận hành nhà máy Fab 2 tại tỉnh Iwate (Nhật Bản) từ mùa thu năm nay nhằm sản xuất các dòng chip NAND tiên tiến.

Trong khi đó, hãng chip Micron của Mỹ công bố kế hoạch chi tới 150 tỷ USD cho khoản đầu tư vốn và chi phí R&D (nghiên cứu và sản xuất) trên toàn cầu tính đến năm 2030. Mặc dù thị trường bùng nổ, giới phân tích vẫn đưa ra những lời cảnh báo về rủi ro tiềm ẩn.

"Tính chu kỳ mạnh mẽ của ngành công nghiệp bộ nhớ vẫn chưa biến mất," Akira Minamikawa - Phó chủ tịch công ty nghiên cứu Omdia cho biết.

Sự phục hồi lợi nhuận hiện tại phụ thuộc rất nhiều vào mức chi tiêu duy trì của các tập đoàn Big Tech Mỹ. Nếu doanh thu từ các ứng dụng AI thực tế không đáp ứng kịp kỳ vọng, nguy cơ dư thừa nguồn cung và sụt giảm giá chip hoàn toàn có thể lặp lại trong tương lai.