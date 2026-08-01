Hơn 2.000 web lậu bị chặn trong mùa World Cup

Hoạt động bảo vệ bản quyền có nhiều diễn biến tích cực thời gian qua. Tuy nhiên, mảng này vẫn cần hệ sinh thái công nghệ đồng bộ để xử lý triệt để vi phạm phát sinh.

Ông Phan Vũ Tuấn chia sẻ kết quả chiến dịch chống vi phạm bản quyền World Cup 2026, kết hợp cùng VTV.

Việc truy quét vấn nạn vi phạm bản quyền có đánh dấu nhiều chuyển biến tích cực thời gian qua. Chia sẻ tại buổi họp báo công bố sự kiện Ngày hội Công nghệ Conviction 2026, Luật sư Phan Vũ Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông Điện tử TP.HCM, đã đưa ra con số ấn tượng về chiến dịch bảo vệ bản quyền gần đây.

“Chúng tôi đã có 40 ngày đêm thức trắng, chặn khoảng 2.500 tên miền vi phạm cùng hơn 16.000 đường link phát lậu thu hút hàng chục triệu lượt xem trong mùa World Cup. Con số này nằm ở nhóm nhiều nhất trên thế giới”, ông Tuấn cho biết.

Điều này cho thấy bên cạnh trình độ vi phạm phức tạp thì năng lực chống xâm phạm bản quyền của Việt Nam cũng rất phát triển. Tuy nhiên, sự chống trả đơn lẻ là chưa đủ. Các nghệ sĩ Việt vẫn phải phụ thuộc vào các nền tảng xuyên biên giới hay mạng lưới MCN nước ngoài để bảo vệ và thương mại hóa tác phẩm của mình.

Để giải quyết triệt để bài toán này, các chuyên gia cho rằng trí tuệ tạo sinh và công nghệ chuỗi khối có thể hỗ trợ đáng kể. Trong khi AI đóng vai trò "trinh thám" giúp quét, phát hiện và phân loại các nội dung vi phạm trên không gian mạng, blockchain hoạt động như một kho lưu trữ không thể chỉnh sửa, giúp ghi nhận chứng cứ và xác thực quyền sở hữu trí tuệ một cách minh bạch.

Tại sự kiện, Ninety Eight cũng hé lộ sản phẩm Fanos, như một cổng tổng hợp giải pháp hỗ trợ nghệ sĩ và người hâm mộ trong nước, đi kèm giải pháp quản lý bản quyền.

“Nền tảng giúp 'định danh' người hâm mộ, đo đạc minh bạch mọi sự ủng hộ và mã hóa quyền sở hữu tài sản số, giúp nội dung sáng tạo không bị hòa tan hay phụ thuộc vào thuật toán mạng xã hội nước ngoài”, Ông Nguyễn Thế Vinh, CEO Ninety Eight cho biết.

Một trong những ứng dụng của Fanos nằm ở giải pháp định danh tác phẩm, phân phối quyền phát.

Nhờ blockchain và AI, các tác phẩm văn hóa được định danh bằng Content ID riêng, tháo gỡ điểm nghẽn về dòng vốn và định giá tài sản vô hình cho các nhà sản xuất, giúp nghệ sĩ sống được bằng nghề sáng tạo. Ngoài Fanos, những giải pháp công nghệ khác sẽ tiếp tục được mổ xẻ chuyên sâu tại Conviction 2026, diễn ra vào ngày 14 và 15/8.

Bên cạnh công nghệ chuỗi khối, AI cũng trở thành chủ đề trao đổi chính tại ngày hội công nghệ. Thay vì chia nhỏ nhiều sân khấu như mùa trước, ban tổ chức tập trung toàn bộ thời lượng ở một hội trường chuyên sâu. Ngày đầu tiên dành trọn không gian cho mảng tài sản số, quy trình token hóa tài sản thực (RWAs) và hành lang pháp lý, nổi bật với phiên đối thoại chính sách kéo dài 75 phút có sự tham gia của đại diện Ủy ban Kinh tế - Tài chính Quốc hội, Ủy ban Chứng khoán và Bộ Tư pháp.

Trong danh sách diễn giả còn có sự góp mặt của Justin Sun, tỷ phú tiền số nổi tiếng, người sáng lập hệ sinh thái TRON.

Ngày thứ hai sẽ tập trung chuyên sâu vào công nghệ AI lõi và các giải pháp thực thi trong doanh nghiệp. Theo tiết lộ của ban tổ chức, đại diện những ông lớn công nghệ toàn cầu như BytePlus, Google, AWS sẽ có các bài tham luận về mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến và ứng dụng của chúng.