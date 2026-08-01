Đại lý thu 13.000 tỷ đồng từ một mẫu iPhone

Điện thoại Apple đóng góp phần doanh thu lớn cho các đại lý, nhờ lượng bán đến hàng trăm nghìn máy kèm giá bán cao bậc nhất thị trường.

Theo số liệu công khai trên website Thế Giới Di Động (bao gồm Điện Máy Xanh, TopZone), hệ thống này đã bán ra gần 340.000 máy iPhone 17 Pro Max sau 10 tháng ra mắt. Con số bám sát mốc hơn 410.000 thiết bị trên toàn vòng đời của thế hệ iPhone 16 Pro Max trước đó.

Ngoài ra, giá bán phiên bản 2025 cũng cao hơn đời trước ở các lựa chọn bộ nhớ, giúp nâng tổng doanh thu tăng đáng kể. Chưa kết thúc vòng đời, mẫu điện thoại cao cấp của Apple đã đem về cho đại lý lớn nhất Việt Nam hơn 13.000 tỷ đồng doanh thu.

Hàng chục nghìn tỷ đồng từ iPhone

Trong khoảng 340.000 chiếc iPhone 17 Pro Max do TGDĐ bán ra, gồm 281.000 bản bộ nhớ 256 GB mặc định, đóng góp phần lớn doanh số. Riêng model này đã đem về 10.600 tỷ đồng . Các phiên bản còn lại khiêm tốn hơn, nhưng cũng là con số đáng mơ ước với smartphone Android cao cấp.

10 flagship bán chạy nhất Mẫu máy Doanh số Thị phần 1 iPhone 17 Pro Max 338.100 46,3% 2 iPhone 15 Plus 106.000 14,5% 3 iPhone 17 49.400 6,8% 4 Galaxy S25 Ultra 37.300 5,1% 5 iPhone 16 Plus 36.300 5,0% 6 iPhone 17 Pro 32.935 4,5% 7 iPhone 16 28.700 3,9% 8 iPhone 15 26.300 3,6% 9 Galaxy S26 Ultra 14.732 2,0% 10 Galaxy S25 12.900 1,8%

Ví dụ, bộ nhớ 512 GB bán được 46.600 chiếc. Với giá 44,5 triệu đồng vào ngày 1/8, thiết bị đem về khoảng 2.000 tỷ đồng . Các lựa chọn 1-2 TB đắt trên 50 triệu đồng, vốn kén khách cũng được khoảng 10.000 khách hàng lựa chọn.

Với gần 340.000 máy đã bán, Thế Giới Di Động ước tính thu về ít nhất 13.300 tỷ đồng chỉ từ một dòng máy của Apple. Con số này có thể cao hơn nữa khi giá bán mỗi máy được tính tại thời điểm nhà sản xuất và đại lý đã giảm khoảng 2 triệu đồng so với mức niêm yết hồi cuối 2025, giai đoạn bùng nổ doanh số.

Theo lãnh đạo hệ thống Thế Giới Di Động, họ đang chiếm khoảng 50% thị phần sản phẩm Apple tại Việt Nam. Phóng chiếu trên dữ liệu này, Apple có thể bán được khoảng gần 700.000 chiếc iPhone 17 Pro Max, kiếm hơn 20.000 tỷ đồng .

iPhone 17 Pro Max nối dài chuỗi thành công của Apple tại Việt Nam. Ảnh: Việt Hà.

Về phía các đại lý, doanh thu không chỉ dừng lại ở số tiền bán máy. iPhone là sản phẩm đắt tiền, giá trị cao, chủ nhân thường hào phóng chi thêm cho phụ kiện, bảo hành. “iPhone tuy doanh số lớn, nhưng biên lợi nhuận trực tiếp trên máy không phải quá cao do cạnh tranh về giá”, bà Ánh Hồng, đại diện chuỗi 24h Store, cho biết. Ở một số thời điểm, sản phẩm bán kèm lại có lợi nhuận cao hơn.

iPhone 17 Pro Max có gì?

Thế hệ iPhone mới nhất đánh dấu bước cập nhật về ngoại hình. Thiết bị sở hữu đảo camera mới kích thước lớn, tăng tính nhận diện. Dòng 17 Pro Max cũng chuyển sang sử dụng vật liệu nhôm cho phần lớn diện tích, thay vì khung titan hay kính. Sắc cam chủ đạo trên thiết bị thuộc nhóm màu nổi bật nhất Apple ra mắt trong những năm gần đây.

Cứ 500 flagship bán ra Máy gập vivo Xiaomi OPPO Samsung Apple có 7 điện thoại gập. có 1 máy vivo. có 5 máy Xiaomi. có 7 máy OPPO. có 57 máy Samsung. có 430 máy Apple.































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1,30%0,17%1,05%1,34%11,42%85,99% thị phần

So với các đối thủ, điện thoại Apple có giai đoạn giữ giá, không bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng chip nhớ nhờ việc Táo khuyết làm chủ chuỗi cung ứng. Trong khi các dòng điện thoại flagship Trung Quốc cán mốc giá 40-50 triệu đồng, mức khởi điểm của iPhone Pro Max trong suốt vòng đời vẫn dưới 38 triệu đồng.

Tuy nhiên theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, khủng hoảng linh kiện cũng âm thầm tác động, khiến nguồn cung bị hạn chế. Từ khi ra mắt, Apple và đại lý chỉ giảm giá iPhone một lần vào tháng 3. Mức khởi điểm của mẫu 17 Pro Max giảm từ 38 còn 36 triệu đồng. Trong khi mọi năm, biên độ điều chỉnh ở cuối vòng đời thấp hơn 5-7 triệu đồng so với ban đầu.

So với đối thủ trực tiếp Galaxy S26 Ultra, số liệu tại TGDĐ cho thấy flagship Samsung thu về khoảng 14.000 máy sau nửa năm ra mắt. Con số này chỉ bằng 1/23 đối thủ.

Tuy vậy, iPhone 17 Pro Max không phải lựa chọn hoàn hảo. Vỏ nhôm bị người dùng phản ánh kém bền, dễ bong tróc. Khả năng hấp thụ va chạm của khung máy cũng kém hơn nhiều các đời trước khi không còn thép, titan. Chức năng AI của thiết bị cũng chậm chân khi thiếu vắng các công cụ trí tuệ tạo sinh thời thượng.